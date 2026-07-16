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Gree Electric

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105% 1
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 1
29.12.2022 Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один 1
29.04.2019 Основатель Xiaomi проиграл пари со ставкой $150 млн 2
09.01.2017 Huawei Consumer Business Group представил финансовые итоги 2016 года 1
16.12.2014 «Китайскую Apple» назвали жуликом, замешанным в мошенничестве 2
17.10.2012 На LiveMobile! встретятся ключевые игроки мобильного рынка 1
17.12.2010 Gree разработала кондиционеры на солнечных батареях 2
13.11.2010 Gree Electric Appliances презентовала три новые технологии энергосбережения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Gree Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Haier Group 229 2
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 2
Huawei 4641 2
Xiaomi 2205 2
Apple Inc 13102 2
data.ai - App Annie 85 1
Leica Camera 279 1
Google LLC 12635 1
Core Scientific 5 1
Alawar - Алавар 63 1
Rovio Mobile 41 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 917 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
BBK OnePlus 295 1
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 4 1
Max Berek Innovation Lab - Лаборатория инноваций имени Макса Берека 3 1
BlockFi 3 1
Samsung Electronics 11021 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1688 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Microsoft Corporation 25728 1
Lenovo Group 2435 1
Meta Platforms - Facebook 4612 1
LG Electronics 3727 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 382 1
BBK OPPO Electronics 478 1
ZTE Corporation 800 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Sony 6726 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 183 1
China Mobile 435 1
Atlassian 153 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
CoreScientific 1 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 36 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Volkswagen Group - VW 307 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26623 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2235 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13017 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29604 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8571 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9424 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3031 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18028 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5847 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4888 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24259 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27277 1
SCRUM - Методология совместной работы 162 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2049 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8468 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7513 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2476 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12862 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3567 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 325 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1075 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1822 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6401 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2046 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1154 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3176 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 108 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2794 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11483 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 885 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 186 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1262 1
Application store - магазин приложений 1451 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 144 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22069 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5249 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1650 1
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 256 1
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Huawei P - Серия смартфонов 17 1
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StatCounter 476 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 219 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 362 1
Huawei HiLink 13 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 263 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Пешков Алексей 4 1
Gao Philip - Гао Филип 3 1
Водясов Алексей 222 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19020 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 4
Россия - РФ - Российская федерация 165226 2
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Европа 24918 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47407 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13783 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53186 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7746 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21500 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27134 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2659 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1317 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 56 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 1
Blacklist - Чёрный список 706 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33541 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3016 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1718 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6672 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3118 1
AP - Associated Press 2007 1
CoinDesk 4 1
Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
Bloomberg 1616 1
IDC - International Data Corporation 4970 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8579 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457784, в очереди разбора - 727867.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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