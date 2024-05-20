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ZenTao Software Qingdao Nature Easy Soft Network Technology

ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.05.2024 GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами 2
23.10.2023 Подтверждена совместимость ПО ZenTao Max и ОС Astra Linux 2
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software 3

Публикаций - 4, упоминаний - 8

ZenTao Software и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
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Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
ZenTao Software - ZenTao Max 3 2
Jenkins 58 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Apache Subversion 18 1
Linux OS 11533 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 15 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Apache Hadoop 470 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Gao Philip - Гао Филип 3 3
Углов Илья 2 2
Синьков Кирилл 73 1
Пешков Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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