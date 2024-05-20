GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами

GlowByte Soft выступила партнером китайского разработчика ZenTao Software по адаптации и переводу с английского на русский язык интерфейса ALM/ITSM/IPD-платформы для управления проектами ZenTao Max 4.3. Релиз русского языкового пакета состоялся в мае текущего года. Версия для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

ZenTao Max 4.3 – универсальный и гибкий инструмент для управления проектами и услугами, баг-трекинга и автоматизации бизнес-процессов. Система широко используется уже более 17 лет и занимает первое место в Китае по доле рынка и количеству клиентов. ZenTao доверяют более 28 тыс. команд. С 2023 г. GlowByte Soft является генеральным партнером ZenTao в России и СНГ и предлагает ZenTao Max как эффективное решение для управления продуктами и проектами.

По словам Ильи Углова, старшего менеджера по развитию бизнеса GlowByte Soft, перевод интерфейса инструмента на русский язык стал логичным и необходимым шагом. Благодаря этому еще больше российских компаний теперь получили возможность использовать инструмент в своей ежедневной работе.

«Перевод ZenTao на русский язык был выполнен специалистами GlowByte Soft в тесном сотрудничестве с ZenTao. Локализация во многом упростит процесс внедрения системы, способствуя комфортной адаптации к использованию продукта. Мы в GlowByte Soft, будучи генеральным партнером ZenTao в России и СНГ, продолжим активно работать над расширением возможностей и адаптацией продукта к специфике нашего рынка, стремясь предоставить клиентам лучшие решения для достижения их бизнес-целей», – сказал Илья Углов.

Филип Гао, исполнительный директор ZenTao Software, сказал: «Мы в ZenTao стремимся сделать наш продукт удобным и доступным для каждого пользователя. Релиз русского языкового пакета подчеркивает нашу приверженность российскому рынку и желание предоставлять продукты, максимально адаптированные под нужды и предпочтения клиентов. Благодарим партнерскую команду GlowByte Soft за их труд и помощь в реализации этого обновления».