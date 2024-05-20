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ZenTao Software ZenTao Max

ZenTao Max – универсальный инструмент для управления проектами и услугами, баг-трекинга и автоматизации бизнес-процессов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.05.2024 GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами 1
23.10.2023 Подтверждена совместимость ПО ZenTao Max и ОС Astra Linux 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ZenTao Software и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 4 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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