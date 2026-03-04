Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Хлынов АКБ Банк Хлынов

Хлынов АКБ - Банк Хлынов

Банк Хлынов основан в 1990 году. Банк представлен в 7 регионах ПФО: в Кировской, Ульяновской и Пензенской областях, Республиках Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и предлагает спектр банковских услуг, как для физических, так и для юридических лиц.

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 2 169 515 977 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 2 169 515 977 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 1 537 918 870 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2026 Альянс iSimpleLab и Рокет Сайнс обеспечил запуск сервиса АУСН в четырёх банках 1
21.05.2025 «Банк Хлынов» совместно с GlowByte внедрил решение для offline-маркетинга CM Ocean Batch Flow вендора Data Sapience 2
26.03.2025 Цифровизация финансов: Банк «Хлынов» изучил отношение клиентов к цифровому рублю 1
30.01.2025 Банк «Хлынов» завершил миграцию на CRM-систему на базе BPMSoft 2
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
10.04.2017 Банк «Хлынов» реорганизовал обслуживание банкоматов с помощью машинного обучения Microsoft Azure 5
23.12.2016 Банк «Хлынов» снизил в 1,5 раза расходы на инкассацию с помощью машинного обучения 1
30.09.2016 Банк «Хлынов» предложил своим клиентам сервисы от «1С» для снижения затрат на ведение учета 1
17.06.2016 ActiveCloud защитила от спама корпоративную почту банка «Хлынов» 4
27.10.2015 Учебный центр Softline открыл курс для ИТ-директоров 1
10.12.2010 Опубликован список банков России, безразличных к безопасности ИТ-систем 1

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Хлынов АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25370 2
Softline - Софтлайн 3363 2
Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital 3 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 39 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 94 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
Accenture plc 699 1
9129 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 164 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 128 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1005 1
SoftServe 13 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 2
НБД-Банк 4 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 3 1
Левобережный Банк 8 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 1
Росэнергобанк 34 1
Дил-банк 3 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 39 1
Приморье АКБ 7 1
Датабанк - Ижкомбанк 4 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Владбизнесбанк 4 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Челиндбанк 9 1
МСКБ Банк - Мурманский социальный коммерческий банк 2 1
ФорБанк КБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
Альфа-Банк 1894 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Совкомбанк ПАО 296 1
Ак Барс Банк 277 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
СДМ-Банк 67 1
Транснефть 325 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Энергобанк АКБ 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5103 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5790 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5929 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2703 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19074 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13437 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4336 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8199 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5996 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 856 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 398 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4992 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4747 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6976 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9016 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7718 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8490 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3588 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2832 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9846 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4480 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3215 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1143 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8579 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2442 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7733 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 575 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26257 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1676 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 971 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 549 1
Microsoft Azure 1474 2
1С:Предприниматель 13 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 230 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
Google Android 14863 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 1
1С:БухОбслуживание 16 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 1
Втюрин Александр 2 2
Казакова Юлия 2 1
Пикалов Евгений 1 1
Носиков Владимир 5 1
Чанышев Владимир 24 1
Мошура Максим 1 1
Делягина Татьяна 2 1
Салтыков Анатолий 1 1
Горбулин Евгений 1 1
Прозоров Илья 1 1
Калюжный Даниил 1 1
Эфрос Екатерина 1 1
Дмитриев Кирилл 118 1
Сачков Илья 125 1
Локоть Андрей 8 1
Сосков Александр 1 1
Гортинский Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1342 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 690 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6316 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1571 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2820 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6361 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7043 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6447 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1618 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240