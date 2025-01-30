Гуд Программ Good Program Смарт Капитал Smart Capital
|30.01.2025
|Банк «Хлынов» завершил миграцию на CRM-систему на базе BPMSoft 1
|27.06.2016
|«ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen 1
Гуд Программ и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
|Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
|Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
|Азия - Азиатский регион 5537 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
|Индия - Bharat 5455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.