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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуд Программ Good Program Смарт Капитал Smart Capital

Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital


30.01.2025 Банк «Хлынов» завершил миграцию на CRM-систему на базе BPMSoft 1
27.06.2016 «ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гуд Программ и организации, системы, технологии, персоны:

ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Samsung Electronics 10269 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
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Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9198 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Азия - Азиатский регион 5537 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 1
Индия - Bharat 5455 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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