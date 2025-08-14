Разделы

«Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft ​

Консалтинговая компания «Евроэксперт» автоматизировала проверку контрагентов в BPMSoft с помощью готового интеграционного модуля «Контур.Фокуса». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Евроэксперт» работает с контрагентами из разных отраслей бизнеса, заключает более тысячи договоров в год. Работа над одним проектом может включать несколько дополнительных соглашений, составление каждого из них требует проверки реквизитов и периодической оценки благонадежности бизнес-партнера.

Перед началом работы над новым проектом специалисты «Евроэксперта» запрашивали карточку контрагента, проверяли данные и заносили их в корпоративную систему. Чтобы оптимизировать этот процесс, компания решила интегрировать проверку контрагентов в BPMSoft.

С запросом на автоматизацию проверки контрагентов «Евроэксперт» обратился к компании «Гуд Программ», которая занималась интеграцией BPMSoft. Ее специалисты предложили готовое интеграционное решение для обмена данными с «Контур.Фокусом». Альтернативные решения «Евроэксперт» не рассматривал – интересовала быстрая интеграция без сложной технической настройки.

Виктория Лабыгина, директор департамента инвестиционного консультирования «Евроэксперт»: «Интеграция прошла максимально просто и быстро, буквально через несколько дней после обсуждения задачи со специалистами «Гуд Программ», мы открыли BPM Soft – и все заработало. Главный эффект, который мы получили от автоматизации проверки контрагентов – это снижение коммуникационных и временных затрат. Для нас важна и скорость, и прозрачность, и понимание, что все работаем с едиными данными контрагентов».

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Анна Квитка, менеджер по развитию продуктов и партнерских взаимоотношений «Гуд Программ»: «Интеграция модуля проверки контрагентов от «Контур.Фокуса» – это решение, которое не требует значительных временных и финансовых затрат, но при этом приносит колоссальную бизнес-ценность. С его помощью компании могут быстро и эффективно проверять данные, что снижает риски и повышает надежность взаимодействия с партнерами».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Широкая линейка готовых интеграционных решений «Контур.Фокуса» позволяет автоматизировать проверку контрагентов в кратчайшие сроки. Модуль можно подобрать под запрос любого бизнеса и адаптировать наполнение проверки под специфику компании».

