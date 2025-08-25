Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лабыгина Виктория
УПОМИНАНИЯ
|25.08.2025
|«Евроэксперт» в семь раз ускорил подготовку коммерческих предложений благодаря внедрению BPMSoft 1
|14.08.2025
|«Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft 1
Лабыгина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital 3 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1183 1
|1С 8678 1
|Квитка Анна 1 1
|Ломовский Антон 6 1
|Илюхин Максим 16 1
