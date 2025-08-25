Разделы

Лабыгина Виктория


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «Евроэксперт» в семь раз ускорил подготовку коммерческих предложений благодаря внедрению BPMSoft 1
14.08.2025 «Контур» и «Гуд Программ» помогли «Евроэксперту» автоматизировать проверку контрагентов в BPMSoft ​ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лабыгина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital 3 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1183 1
8678 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7286 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2192 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3295 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1427 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7904 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13052 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11008 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6002 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4742 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 152 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1166 2
Microsoft Office 3874 1
Квитка Анна 1 1
Ломовский Антон 6 1
Илюхин Максим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8085 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17000 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1479 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6060 1
