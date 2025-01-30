Горбулин Евгений
|30.01.2025
|Банк «Хлынов» завершил миграцию на CRM-систему на базе BPMSoft 1
Горбулин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
|Гуд Программ - Good Program - Смарт Капитал - Smart Capital 2 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 1
|Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 25 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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