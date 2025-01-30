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Банк «Хлынов» завершил миграцию на CRM-систему на базе BPMSoft

Банк «Хлынов» завершил внедрение CRM-решения на базе low-code платформы BPMSoft версии 1.5 (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft) для автоматизации маркетинга и продаж в корпоративном блоке. Проект, реализованный экспертами системного интегратора «Гуд Программ», охватил важнейшие процессы, включая лидогенерацию, оформление заявок на корпоративные продукты и интеграцию с ключевыми системами банка.

Команда «Гуд Программ» провела глубокий анализ существующих процессов банка, чтобы адаптировать их под возможности low-code платформы BPMSoft. Миграция данных прошла с минимальными рисками и высокой скоростью, обеспечив бесперебойную работу всех клиентских систем.

На базе BPMSoft была спроектирована и запущена в промышленную эксплуатацию единая клиентская база для юридических и физических лиц. Ее создание позволило банку улучшить процессы взаимодействия с клиентами и соблюдать высокие стандарты безопасности и конфиденциальности данных. Платформа BPMSoft подошла для этой задачи, поскольку она входит в Реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия — самому высокому для ИТ-систем, не обрабатывающих данные, относящиеся к государственной тайне.

Одним из ключевых достижений проекта стала бесшовная интеграция BPMSoft с важнейшими ИТ-системами банка, включая телефонию, сервис обогащения данных DaData, СМЭВ, электронный документооборот, объектное хранилище, интернет-банк, систему аналитической отчетности и email-шлюзы. Это позволило создать комплексный подход к управлению процессами и данными, улучшив точность аналитики. Кроме того, были оптимизированы процессы оформления заявок на корпоративные продукты — время их оформления было сокращено, а удовлетворенность клиентов от пользования банковскими услугами увеличилась.

В дальнейшем банк «Хлынов» рассматривает возможность расширения использования платформы BPMSoft для автоматизации дополнительных бизнес-процессов, а также внедрения новых функциональных модулей и аналитических инструментов.

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Анатолий Салтыков, начальник управления некредитных продуктов департамента корпоративного бизнеса КБ «Хлынов», сказал: «Переход на BPMSoft занял менее трех месяцев с учетом тестирования ранее настроенного и реализованного функционала. Результатом проекта является стабильная система, позволяющая адаптировать бизнес-процессы под поставленные задачи, что дает импульс к дальнейшей автоматизации. Также важно отметить, что система разработана отечественным вендором, который предоставляет качественную техническую поддержку и регулярно обновляет продукт».

Евгений Горбулин, генеральный директор «Гуд Программ», отметил: «Проект миграции прошёл легко и безболезненно благодаря высоким компетенциям команд с обеих сторон. Нам понадобилось менее трех месяцев, чтобы банк начал работать в новой системе».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, сказал: «Этот проект продемонстрировал, как современные BPM-решения и профессиональная команда могут ускорить цифровую трансформацию и повысить качество обслуживания корпоративных клиентов. Внедрение платформы позволило не только улучшить бизнес-процессы банка, но и создать прочную основу для дальнейшего развития и расширения цифровых финансовых решений».

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