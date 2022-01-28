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SAFe Scaled Agile Framework фреймворк для управления компанией
СОБЫТИЯ
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Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф
ни становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter D
|28.01.2022
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Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe
Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы техног
|30.09.2019
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Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud
зработаны для автоматической защиты облачных рабочих нагрузок и данных от рисков, связанных с неправильной настройкой конфигурации и киберугрозами. Три новых облачных сервиса, в том числе Oracle Data Safe, Oracle Cloud Guard и Oracle Maximum Security Zones, обеспечивают централизованную настройку безопасности и управление ее состоянием, а также автоматическое применение политик безопасности
|06.02.2019
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Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете
Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского». Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелательного для
|02.08.2016
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В защищенном браузере «Касперского» для iPhone и iPad найдена опасная «дыра»
Уязвимость в Kaspersky Safe BrowserНезависимый специалист по информационной безопасности Дэвид Кумбер (David Coomber) сообщил об обнаружении опасной уязвимости в iOS-браузере Kaspersky Safe Browser. «Дыра» поз
|27.11.2015
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Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft
Компания Safe'n'Sec Corporation, владелец прав на программные продукты для защиты информации банкоматов и платежных терминалов, известных на рынке как линейка SafenSoft TPSecure, совместно с компанией «
|21.10.2014
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С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework
ве с Incremental Gains и Scaled Agile Academy проводит первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework. Программа сертификационного курса включает в себя такие модули как: L
|23.09.2014
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«Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции
Компания «Рамэк» совместно с компанией «Газинформсервис», разработчиком программного обеспечения в области информационной безопасности, выпустила программно-аппаратные комплексы Ramec Safe и Ramec EFROS. Как сообщили CNews в «Рамэк», Ramec Safe представляет собой ПАК, состоящий из рабочей станции семейства Ramec GALE и предустановленных сертифицированных средств защит
|23.09.2014
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Ciklum впервые в России проведет сертификационный курс SAFe Program Consultant
троить вокруг них структуры, которые позволять создавать ценности максимально эффективно; применить Scaled Agile Framework для организации и запустить процесс постоянного совершенствования. В р
|24.02.2014
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Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE
а платформе Windows Phone, помимо уже защищаемых Android и iOS. Также решение включает инструменты, обеспечивающие тот уровень безопасности данных, который предусмотрен программой Samsung для бизнеса SAFE (Samsung for Enterprise), сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По словам разработчиков, обновленное решение Kaspersky Security для мобильных устройств содержит технологии, необходим
|16.09.2013
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Dassault Systèmes купила разработчика средств анализа усталостной прочности материалов Safe Technology
ult Systèmes, мировой поставщик решений в области 3D-проектирования, макетирования и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Safe Technology, разработчика технологий в области моделирования усталости материалов для прогнозирования долговечности изделий. Сделка состоялась 7 августа 2013 г., её сумма не раскрывается. С
|03.11.2011
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Менеджер паролей Handy Safe вышел в виде приложения для Windows Phone 7
Компания Paragon Software Group, разработчик мобильных приложений, сообщила о выпуске первой версии программы-менеджера конфиденциальных данных Handy Safe для смартфонов на Windows Phone 7. Мультиплатформенное приложение, доступное на сайте www.handy-safe.com, позволяет пользователям любых смартфонов и планшетов всегда иметь под рукой
|28.07.2011
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Club.CNews: Safe Backup – новое Android-приложение для создания резервных копий
На Android Market вышло новое приложение для резервного копирования данных с мобильных телефонов – Safe Backup. Разработчик продукта – команда Promwad Mobile. Safe Backup – простая и удобная программа для сохранения контактов, СМС, календарей, фото, программ и др. В ней доступно автом
|08.07.2010
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Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition защитит АРМ операциониста банка от внешних и внутренних угроз
Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о выпуске специальной версии продукта Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition. Данное р
|13.05.2010
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Check Point выпустила новые межсетевые экраны UTM-1 Edge N и Safe@Office N для СМБ
Компания Check Point Software Technologies Ltd. объявила о выпуске новых моделей аппаратных межсетевых экранов UTM-1 Edge N и Safe@Office N, имеющих гигабитовую пропускную способность по цене от $750. Эти комплексные устройства информационной защиты в компактном настольном исполнении предназначены для малых и средних
|09.04.2010
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Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов
Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, сообщила о поставке корпоративного решения Safe’n’Sec Enterprise Suite в НПО имени С
|27.01.2010
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Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз
Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, сообщила о выходе обновленной версии программного продукта Safe’n’Sec TPSecure. Расширенные
|16.12.2009
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Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite: защита сети и управление ИТ-инфраструктурой
Компании S.N. Safe&Software и Digital Zone объявили о выходе совместного корпоративного продукта Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite. Решение объединяет в себе последние технологии, ориентированные
|28.09.2009
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S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure
Российская компания-разработчик программного обеспечения по информационной безопасности S.N. Safe&Software представила решение Safe’n’Sec TPSecure, предназначенное специально для защиты банкоматов от внедрения всех типов вредоносных программ и их несанкционированной активности,
|06.08.2009
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S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт
Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технол
|27.04.2009
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S.N. Safe&Software + Panda Security: комплексная защита ПК от интернет-угроз
Компании S.N. Safe&Software Ltd. и Panda Security представили релиз первого совместного продукта «Panda Antivirus Pro 2009 + Safe’n’Sec 2009 Персональный». Комбинация технологий сигнатурного обнаружен
|02.03.2009
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«Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов
Как стало известно CNews, региональный венчурный фонд Татарстана под управлением «Тройки Диалог» приобрел долю в компании S.N.Safe&Software (SnS). Эту информацию подтвердили CNews обе стороны сделки. Сумму инвестиций в "Тройке" не называют, однако в правилах фонда указано, что стоимость долей в уставном капитале одног
|21.01.2009
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В Intel начали многоядерную оптимизацию русских
фических вертикальных рынков и иных ресурсоемких сегментов, например информационной безопасности, где максимально востребованы именно оперативность реакции разработчиков и производительность решений. Safe`n`Sec Enterprise, прошедший быстрый процесс оптимизации в рамках программы Intel Software Partner Program, позволяет контролировать целый спектр потенциально опасных программ и угроз. Одни
|07.08.2008
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Анонсирована бета-версия Norton Safe Web
Корпорация Symantec, производитель программного обеспечения безопасности Norton, представила бета-версию Norton Safe Web - службы оценки веб-сайтов, которая сделает интернет безопасным местом как для веб-серфинга, так и для просмотра видео, загрузки музыки или шопинга. Бета-версия Norton Safe Web
|27.05.2008
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S.N.Safe&Software предлагает нарисовать самый страшный вирус
1-го июня 2008 г. на сайте компании S.N Safe & Software Ltd стартует новая креативная акция «Нарисуй самый страшный вирус!». Все рисунки с изображениями злобных вирусов, сетевых и почтовых червей, троянов можно присылать в электронно
|20.05.2008
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S’n’S Pro совместим с Windows XP SP3 и Vista SP1
Компания S.N.Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о совместимости программных продуктов линейки Safe’n’Sec Pro с последними сервисны
|25.03.2008
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S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing
Компания S.N.Safe&Software объявила коммерческий релиз новой версии корпоративного решения Safe’n’Sec для защиты компьютерных сетей предприятий, объединившего две базовые разработки – Safe’n’S
|21.02.2008
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ПО Safe’n’Sec распространяется «1С»
S.N.Safe&Software заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором программного обеспечения - фирмой «1С». Согласно договоренности, программные продукты Safe’n’Sec Personal Pro+А
|27.11.2007
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Password Safe 3.11.1: безопасное хранение паролей
Password Safe позволяет создавать списки логинов и паролей, а также хранить их в зашифрованном виде. Пользователю необходимо запомнить только один главный пароль для доступа к программе. Password Saf
|26.11.2007
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Safe&Software выпустила новый продукт для безопасной работы в беспроводных сетях
Компания S.N.Safe&Software объявила о выпуске на рынок нового продукта для обеспечения стабильной и безопасной работы пользователя в беспроводных сетях Safe’n’Sec Pro Deluxe+WLAN Expansion. С 1 декаб
|28.09.2007
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SAFE Agent для Sun Java Identity Manager: контроль доступа и система аудита
Quantum Secure представила SAFE Agent для Sun Java Indentity Manager, позволяющий использовать это приложение совместно со своим Indentity & Compliance Management Suite. Основные функции SAFE Agent: автоматическая
|29.06.2007
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Safe’n’Sec получил доступ в госсектор
Компания S.N.Safe&Software получила сертификат соответствия на программу Safe’n’Sec, выданный российской государственной технической комиссией по результатам сертификационных испытаний. Документ подт
|18.06.2007
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Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов
Компания S.N.Safe&Software выпустила в продажу новую версию Safe’n’Sec Pro Deluxe - программу для комплексной защиты компьютера с внедренным антируткит-модулем. Safe’n’Sec Pro Deluxe – комплек
|25.05.2007
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Handy Safe для Windows Mobile: персональные данные «под замком»
Компания Paragon Software (SHDD) объявляет о выпуске новой утилиты Handy Safe для защиты конфиденциальной информации на устройствах под управлением Windows Mobile Pocket PC. Утилита Handy Safe освобождает от неудобств, связанных с запоминанием бесконечных ком
|18.05.2007
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Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК
Компания S.N.Safe&Software Ltd. объявляет о начале продаж новой комплексной системы защиты домашних ПК Safe’n’Sec Pro в российском и англоязычном интернете. Опция исполнения неизвестного приложения в
|05.04.2007
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F-Secure предлагает создать домен .SAFE
Компания F-Secure, разработчик антивирусных программ, предлагает создание новой доменной зоны .SAFE для банковской сферы, которая должна дать банкам и клиентам уверенность в безопасности их финансовых операций посредством интернета. Микко Хиппонен (Mikko Hypponen), глава аналитического о
|22.03.2007
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ViPNet Safe Disk обновлён до версии 3.0.1
Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик средств защиты информации, объявила о выпуске новой версии своего программного продукта ViPNet Safe Disk, предназначенного для прозрачного шифрования данных. В версии 3.0.1 расширена возможность работы программы в ОС Windows Vista. Так, использование ViPNet Safe Disk позволяет опт
|26.02.2007
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Password Safe 3.0 – надежное хранение паролей
Программа Password Safe предназначена для хранения паролей, используя при этом надежное 256-битное шифрование. Программа может быть установлена как на локальный компьютер, так и на портативный носитель, например,
|01.12.2006
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Линейка кожаных портативных накопителей Prestigio Data Safe II
Data Safe II – новая линейка портативных жестких дисков, облаченных в кожу. Емкость накопителей новой линейки: 40, 60, 80, 100 и 120 Гб. Компания Prestigio гарантирует, что ваш драгоценный накопител
|02.03.2006
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StarForce закрыла уязвимость Safe’n’Sec
Компания StarForce выпустила патч для всех версий продукта Safe’n’Sec. Напомним, что 15 февраля Тьери Золлер из Люксембурга опубликовал отчет о существующей уязвимости в проактивной системе защиты Safe’n’Sec (версии Safe’n’Sec Personal+An
SAFe и организации, системы, технологии, персоны:
|Калиниченко Михаил 19 6
|Ионов Алексей 12 3
|Макарьин Евгений 12 2
|Евграшин Тимофей 2 2
|Каюмов Шамиль 53 2
|Карпов Иван 79 2
|Сушко Андрей 6 2
|Сыкулев Андрей 85 2
|Колесов Александр 63 2
|Емелин Александр 45 1
|Биячуев Тимур 7 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Новикова Елена 105 1
|Тарновский Александр 12 1
|Чернов Александр 18 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Фетисов Алексей 65 1
|Папшев Андрей 4 1
|Морозов Андрей 48 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Кутузов Максим 24 1
|Портной Михаил 42 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Ульянов Николай 176 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
|Антонов Роман 6 1
|Косачев Антон 11 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Москальков Дмитрий 43 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Карбасов Дмитрий 7 1
|Белоусов Олег 5 1
|Прексин Олег 2 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Панченко Юрий 6 1
|Матвеева Людмила 1 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Зайцев Павел 48 1
|Щиров Илья 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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