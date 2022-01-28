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SAFe Scaled Agile Framework фреймворк для управления компанией

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф

ни становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter D
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe

Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы техног
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud

зработаны для автоматической защиты облачных рабочих нагрузок и данных от рисков, связанных с неправильной настройкой конфигурации и киберугрозами. Три новых облачных сервиса, в том числе Oracle Data Safe, Oracle Cloud Guard и Oracle Maximum Security Zones, обеспечивают централизованную настройку безопасности и управление ее состоянием, а также автоматическое применение политик безопасности
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете

Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского». Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелательного для

02.08.2016 В защищенном браузере «Касперского» для iPhone и iPad найдена опасная «дыра»

Уязвимость в Kaspersky Safe BrowserНезависимый специалист по информационной безопасности Дэвид Кумбер (David Coomber) сообщил об обнаружении опасной уязвимости в iOS-браузере Kaspersky Safe Browser. «Дыра» поз
27.11.2015 Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft

Компания Safe'n'Sec Corporation, владелец прав на программные продукты для защиты информации банкоматов и платежных терминалов, известных на рынке как линейка SafenSoft TPSecure, совместно с компанией «
21.10.2014 С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework

ве с Incremental Gains и Scaled Agile Academy проводит первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework. Программа сертификационного курса включает в себя такие модули как: L
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции

Компания «Рамэк» совместно с компанией «Газинформсервис», разработчиком программного обеспечения в области информационной безопасности, выпустила программно-аппаратные комплексы Ramec Safe и Ramec EFROS. Как сообщили CNews в «Рамэк», Ramec Safe представляет собой ПАК, состоящий из рабочей станции семейства Ramec GALE и предустановленных сертифицированных средств защит
23.09.2014 Ciklum впервые в России проведет сертификационный курс SAFe Program Consultant

троить вокруг них структуры, которые позволять создавать ценности максимально эффективно; применить Scaled Agile Framework для организации и запустить процесс постоянного совершенствования. В р
24.02.2014 Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE

а платформе Windows Phone, помимо уже защищаемых Android и iOS. Также решение включает инструменты, обеспечивающие тот уровень безопасности данных, который предусмотрен программой Samsung для бизнеса SAFE (Samsung for Enterprise), сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По словам разработчиков, обновленное решение Kaspersky Security для мобильных устройств содержит технологии, необходим
16.09.2013 Dassault Systèmes купила разработчика средств анализа усталостной прочности материалов Safe Technology

ult Systèmes, мировой поставщик решений в области 3D-проектирования, макетирования и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Safe Technology, разработчика технологий в области моделирования усталости материалов для прогнозирования долговечности изделий. Сделка состоялась 7 августа 2013 г., её сумма не раскрывается. С
03.11.2011 Менеджер паролей Handy Safe вышел в виде приложения для Windows Phone 7

Компания Paragon Software Group, разработчик мобильных приложений, сообщила о выпуске первой версии программы-менеджера конфиденциальных данных Handy Safe для смартфонов на Windows Phone 7. Мультиплатформенное приложение, доступное на сайте www.handy-safe.com, позволяет пользователям любых смартфонов и планшетов всегда иметь под рукой
28.07.2011 Club.CNews: Safe Backup – новое Android-приложение для создания резервных копий

  На Android Market вышло новое приложение для резервного копирования данных с мобильных телефонов – Safe Backup. Разработчик продукта – команда Promwad Mobile. Safe Backup – простая и удобная программа для сохранения контактов, СМС, календарей, фото, программ и др. В ней доступно автом
08.07.2010 Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition защитит АРМ операциониста банка от внешних и внутренних угроз

Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о выпуске специальной версии продукта Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition. Данное р
13.05.2010 Check Point выпустила новые межсетевые экраны UTM-1 Edge N и Safe@Office N для СМБ

Компания Check Point Software Technologies Ltd. объявила о выпуске новых моделей аппаратных межсетевых экранов UTM-1 Edge N и Safe@Office N, имеющих гигабитовую пропускную способность по цене от $750. Эти комплексные устройства информационной защиты в компактном настольном исполнении предназначены для малых и средних

09.04.2010 Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов

Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, сообщила о поставке корпоративного решения Safe’n’Sec Enterprise Suite в НПО имени С
27.01.2010 Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз

Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, сообщила о выходе обновленной версии программного продукта Safe’n’Sec TPSecure. Расширенные
16.12.2009 Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite: защита сети и управление ИТ-инфраструктурой

Компании S.N. Safe&Software и Digital Zone объявили о выходе совместного корпоративного продукта Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite. Решение объединяет в себе последние технологии, ориентированные

28.09.2009 S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure

Российская компания-разработчик программного обеспечения по информационной безопасности S.N. Safe&Software представила решение Safe’n’Sec TPSecure, предназначенное специально для защиты банкоматов от внедрения всех типов вредоносных программ и их несанкционированной активности,

06.08.2009 S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт

Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технол
27.04.2009 S.N. Safe&Software + Panda Security: комплексная защита ПК от интернет-угроз

Компании S.N. Safe&Software Ltd. и Panda Security представили релиз первого совместного продукта «Panda Antivirus Pro 2009 + Safe’n’Sec 2009 Персональный». Комбинация технологий сигнатурного обнаружен
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов

Как стало известно CNews, региональный венчурный фонд Татарстана под управлением «Тройки Диалог» приобрел долю в компании S.N.Safe&Software (SnS). Эту информацию подтвердили CNews обе стороны сделки. Сумму инвестиций в "Тройке" не называют, однако в правилах фонда указано, что стоимость долей в уставном капитале одног
21.01.2009 В Intel начали многоядерную оптимизацию русских

фических вертикальных рынков и иных ресурсоемких сегментов, например информационной безопасности, где максимально востребованы именно оперативность реакции разработчиков и производительность решений. Safe`n`Sec Enterprise, прошедший быстрый процесс оптимизации в рамках программы Intel Software Partner Program, позволяет контролировать целый спектр потенциально опасных программ и угроз. Одни
07.08.2008 Анонсирована бета-версия Norton Safe Web

Корпорация Symantec, производитель программного обеспечения безопасности Norton, представила бета-версию Norton Safe Web - службы оценки веб-сайтов, которая сделает интернет безопасным местом как для веб-серфинга, так и для просмотра видео, загрузки музыки или шопинга. Бета-версия Norton Safe Web

27.05.2008 S.N.Safe&Software предлагает нарисовать самый страшный вирус

1-го июня 2008 г. на сайте компании S.N Safe & Software Ltd стартует новая креативная акция «Нарисуй самый страшный вирус!». Все рисунки с изображениями злобных вирусов, сетевых и почтовых червей, троянов можно присылать в электронно
20.05.2008 S’n’S Pro совместим с Windows XP SP3 и Vista SP1

Компания S.N.Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о совместимости программных продуктов линейки Safe’n’Sec Pro с последними сервисны
25.03.2008 S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing

Компания S.N.Safe&Software объявила коммерческий релиз новой версии корпоративного решения Safe’n’Sec для защиты компьютерных сетей предприятий, объединившего две базовые разработки – Safe’n’S
21.02.2008 ПО Safe’n’Sec распространяется «1С»

S.N.Safe&Software заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором программного обеспечения - фирмой «1С». Согласно договоренности, программные продукты Safe’n’Sec Personal Pro+А
27.11.2007 Password Safe 3.11.1: безопасное хранение паролей

Password Safe позволяет создавать списки логинов и паролей, а также хранить их в зашифрованном виде. Пользователю необходимо запомнить только один главный пароль для доступа к программе. Password Saf
26.11.2007 Safe&Software выпустила новый продукт для безопасной работы в беспроводных сетях

Компания S.N.Safe&Software объявила о выпуске на рынок нового продукта для обеспечения стабильной и безопасной работы пользователя в беспроводных сетях Safe’n’Sec Pro Deluxe+WLAN Expansion. С 1 декаб
28.09.2007 SAFE Agent для Sun Java Identity Manager: контроль доступа и система аудита

Quantum Secure представила SAFE Agent для Sun Java Indentity Manager, позволяющий использовать это приложение совместно со своим Indentity & Compliance Management Suite. Основные функции SAFE Agent: автоматическая
29.06.2007 Safe’n’Sec получил доступ в госсектор

Компания S.N.Safe&Software получила сертификат соответствия на программу Safe’n’Sec, выданный российской государственной технической комиссией по результатам сертификационных испытаний. Документ подт
18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов

Компания S.N.Safe&Software выпустила в продажу новую версию Safe’n’Sec Pro Deluxe - программу для комплексной защиты компьютера с внедренным антируткит-модулем. Safe’n’Sec Pro Deluxe – комплек
25.05.2007 Handy Safe для Windows Mobile: персональные данные «под замком»

Компания Paragon Software (SHDD) объявляет о выпуске новой утилиты Handy Safe для защиты конфиденциальной информации на устройствах под управлением Windows Mobile Pocket PC. Утилита Handy Safe освобождает от неудобств, связанных с запоминанием бесконечных ком
18.05.2007 Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК

Компания S.N.Safe&Software Ltd. объявляет о начале продаж новой комплексной системы защиты домашних ПК Safe’n’Sec Pro в российском и англоязычном интернете. Опция исполнения неизвестного приложения в
05.04.2007 F-Secure предлагает создать домен .SAFE

Компания F-Secure, разработчик антивирусных программ, предлагает создание новой доменной зоны .SAFE для банковской сферы, которая должна дать банкам и клиентам уверенность в безопасности их финансовых операций посредством интернета. Микко Хиппонен (Mikko Hypponen), глава аналитического о
22.03.2007 ViPNet Safe Disk обновлён до версии 3.0.1

Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик средств защиты информации, объявила о выпуске новой версии своего программного продукта ViPNet Safe Disk, предназначенного для прозрачного шифрования данных. В версии 3.0.1 расширена возможность работы программы в ОС Windows Vista. Так, использование ViPNet Safe Disk позволяет опт
26.02.2007 Password Safe 3.0 – надежное хранение паролей

Программа Password Safe предназначена для хранения паролей, используя при этом надежное 256-битное шифрование. Программа может быть установлена как на локальный компьютер, так и на портативный носитель, например,
01.12.2006 Линейка кожаных портативных накопителей Prestigio Data Safe II

Data Safe II – новая линейка портативных жестких дисков, облаченных в кожу. Емкость накопителей новой линейки: 40, 60, 80, 100 и 120 Гб. Компания Prestigio гарантирует, что ваш драгоценный накопител
02.03.2006 StarForce закрыла уязвимость Safe’n’Sec

Компания StarForce выпустила патч для всех версий продукта Safe’n’Sec. Напомним, что 15 февраля Тьери Золлер из Люксембурга опубликовал отчет о существующей уязвимости в проактивной системе защиты Safe’n’Sec (версии Safe’n’Sec Personal+An

Публикаций - 158, упоминаний - 169

SAFe и организации, системы, технологии, персоны:

SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 28
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Microsoft Corporation 25775 14
Samsung Electronics 11065 9
Google LLC 12690 8
Apple Inc 13156 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Cisco Systems 5372 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
9594 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Sophos - SophosLabs 436 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Check Point Software Technologies 829 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
F-Secure 216 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 7 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4677 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Toshiba Corporation 2980 2
Ионов и Партнеры 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Газпром ПАО 1493 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Альфа-Капитал УК 155 2
КонсультантПлюс 161 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Uber 357 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Ferrari NV 159 1
Instacart 7 1
РусВинил 4 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
DoorDash Food Delivery 12 1
Caterpillar - 93 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 166 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Sony BMG 187 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Фора Банк 86 1
AngelsDeck 15 1
GrubHub 11 1
Volvo Group 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ProPartners - ВолгаОргХим 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
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Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Парк Зарядье 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 47
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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