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SAFe Scaled Agile Framework фреймворк для управления компанией



27.11.2015 Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft
21.10.2014 С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework
23.09.2014 «Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции
23.09.2014 Ciklum впервые в России проведет сертификационный курс SAFe Program Consultant
24.02.2014 Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE
16.09.2013 Dassault Systèmes купила разработчика средств анализа усталостной прочности материалов Safe Technology
05.04.2007 F-Secure предлагает создать домен .SAFE
27.09.2000 Cisco обнародовала проект безопасности "SAFE" для AVVID-систем

Публикаций - 143, упоминаний - 149

SAFe упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 48 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 9
Samsung Electronics 9667 7
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 5
Microsoft Corporation 23395 4
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 47 4
Apple Inc 11103 4
Oracle Corporation 6271 3
Yandex - Яндекс 5551 3
BBK OPPO Electronics 318 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Cisco Systems 4858 3
SAP SE 4833 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
VMware 2117 2
Huawei 3459 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Intel Corporation 11624 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 1
Red Hat 1224 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Lenovo Group 2151 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Diasoft - Диасофт 590 1
Ситилабс 29 1
Rubetek - Рубетек 13 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Барс груп 517 1
TeamViewer 90 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 65 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
TomTom 49 1
Afiniti 3 1
Nokia Siemens 123 1
Tripwire 24 1
Компас 171 1
Альфа-Банк 1579 2
Ак Барс Банк 246 2
DoorDash Food Delivery 5 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Lyft - агрегатор такси 19 1
Uber 300 1
John Deere - Джон Дир 24 1
GM - General Motors 448 1
Caterpillar 87 1
Instacart 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Sony BMG 185 1
AngelsDeck 10 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 1
Силовые машины 70 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Самолёт ГК 1649 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 307 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
Ингосстрах СПАО 329 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 190 1
Альфа-Капитал УК 63 1
Геобанк КБ 38 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 112 1
Точка 3765 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Совкомбанк ПАО 193 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 190 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Федеральное казначейство России 1540 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
АРБ - Ассоциация российских банков 195 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
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Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
Google Android 12432 14
Microsoft Windows 10 13409 8
Apple iOS 6722 6
Apple macOS 1693 5
Linux OS 8153 4
Samsung Knox 91 4
Oracle Java - язык программирования 2751 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 48 3
Kaspersky Safe Browser 20 2
Nokia Symbian OS 1399 2
Apple Safari - браузер 793 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 2
Microsoft Edge - браузер 1926 2
Apple iPod 1531 2
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 27 2
Microsoft Office 3405 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - антивирусная программа 198 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 102 1
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 70 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 206 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 1
Microsoft Windows 95 372 1
Nestle KitKat 163 1
Microsoft Money 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Amazon Kindle 183 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
SELinux - Security Enhanced Linux 23 1
Kaspersky - My Kaspersky 6 1
Apple iCloud KeyChain 6 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 1
AXIOM Systems - AXiOSSR 1 1
Варламова Светлана 2 1
Емелин Александр 30 1
Казарцев Алексей 27 1
Портной Михаил 27 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Москальков Дмитрий 27 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Зайцев Павел 45 1
Поляков Евгений 14 1
Мухаметзянов Айдар 2 1
Сороченков Алексей 27 1
Горьков Алексей 1 1
Мельникова Анастасия 236 1
Калиновский Александр 14 1
Астахов Константин 23 1
Николаев Сергей 12 1
Шуклин Андрей 22 1
Яблоков Виктор 6 1
Тихонов Андрей 37 1
Дунаев Александр 7 1
Ксенин Алекс 311 1
Лосева Дарья 5 1
Калиниченко Михаил 19 1
Ульянов Владимир 156 1
Биячуев Тимур 6 1
Франтов Роман 14 1
Клепиков Алексей 93 1
Карпов Иван 48 1
Бычков Александр 39 1
Степченков Максим 46 1
Сыкулев Андрей 69 1
Краснов Александр 51 1
Исанин Антон 29 1
Мискевич Евгений 33 1
Ямщиков Владимир 36 1
Андрианов Павел 59 1
Халяпин Сергей 82 1
Золотых Кирилл 15 1
Каюмов Шамиль 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Европа 21235 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
Германия - Федеративная Республика 11760 2
Франция - Французская Республика 7068 2
Индия - Республика 5035 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1192 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 1
Канада 4697 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Нидерланды 3287 1
Швеция - Королевство 3449 1
Япония 12847 1
Россия - Сибирь 2004 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Испания - Королевство 3594 1
Италия - Итальянская Республика 4211 1
Бельгия - Королевство 857 1
Дания - Королевство 909 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 273 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 488 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1278 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 486 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3932 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 200 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3421 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 76 1
TerraDaily 141 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
NYT - The New York Times 999 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Vnunet 226 1
DarkReading.com 91 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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