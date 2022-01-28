Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф ни становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter D

Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы техног

Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud зработаны для автоматической защиты облачных рабочих нагрузок и данных от рисков, связанных с неправильной настройкой конфигурации и киберугрозами. Три новых облачных сервиса, в том числе Oracle Data Safe, Oracle Cloud Guard и Oracle Maximum Security Zones, обеспечивают централизованную настройку безопасности и управление ее состоянием, а также автоматическое применение политик безопасности

Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете Независимая тестовая лаборатория AV-Test проверила эффективность различных решений родительского контроля и в итоге наградила Kaspersky Safe Kids тремя сертификатами Approved. Об этом CNews сообщила «Лаборатория Касперского». Независимые эксперты высоко оценили продукт «Касперского» в блокировке киберугроз и нежелательного для

В защищенном браузере «Касперского» для iPhone и iPad найдена опасная «дыра» Уязвимость в Kaspersky Safe BrowserНезависимый специалист по информационной безопасности Дэвид Кумбер (David Coomber) сообщил об обнаружении опасной уязвимости в iOS-браузере Kaspersky Safe Browser. «Дыра» поз

Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft Компания Safe'n'Sec Corporation, владелец прав на программные продукты для защиты информации банкоматов и платежных терминалов, известных на рынке как линейка SafenSoft TPSecure, совместно с компанией «

С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework ве с Incremental Gains и Scaled Agile Academy проводит первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework. Программа сертификационного курса включает в себя такие модули как: L

«Рамэк» и «Газинформсервис» представили защищенные рабочие станции Компания «Рамэк» совместно с компанией «Газинформсервис», разработчиком программного обеспечения в области информационной безопасности, выпустила программно-аппаратные комплексы Ramec Safe и Ramec EFROS. Как сообщили CNews в «Рамэк», Ramec Safe представляет собой ПАК, состоящий из рабочей станции семейства Ramec GALE и предустановленных сертифицированных средств защит

Ciklum впервые в России проведет сертификационный курс SAFe Program Consultant троить вокруг них структуры, которые позволять создавать ценности максимально эффективно; применить Scaled Agile Framework для организации и запустить процесс постоянного совершенствования. В р

Kaspersky Security для мобильных устройств обзавелся поддержкой Windows Phone и Samsung SAFE а платформе Windows Phone, помимо уже защищаемых Android и iOS. Также решение включает инструменты, обеспечивающие тот уровень безопасности данных, который предусмотрен программой Samsung для бизнеса SAFE (Samsung for Enterprise), сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». По словам разработчиков, обновленное решение Kaspersky Security для мобильных устройств содержит технологии, необходим

Dassault Systèmes купила разработчика средств анализа усталостной прочности материалов Safe Technology ult Systèmes, мировой поставщик решений в области 3D-проектирования, макетирования и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Safe Technology, разработчика технологий в области моделирования усталости материалов для прогнозирования долговечности изделий. Сделка состоялась 7 августа 2013 г., её сумма не раскрывается. С

Менеджер паролей Handy Safe вышел в виде приложения для Windows Phone 7 Компания Paragon Software Group, разработчик мобильных приложений, сообщила о выпуске первой версии программы-менеджера конфиденциальных данных Handy Safe для смартфонов на Windows Phone 7. Мультиплатформенное приложение, доступное на сайте www.handy-safe.com, позволяет пользователям любых смартфонов и планшетов всегда иметь под рукой

Club.CNews: Safe Backup – новое Android-приложение для создания резервных копий На Android Market вышло новое приложение для резервного копирования данных с мобильных телефонов – Safe Backup. Разработчик продукта – команда Promwad Mobile. Safe Backup – простая и удобная программа для сохранения контактов, СМС, календарей, фото, программ и др. В ней доступно автом

Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition защитит АРМ операциониста банка от внешних и внутренних угроз Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о выпуске специальной версии продукта Safe’n’Sec TPSecure Teller Edition. Данное р

Check Point выпустила новые межсетевые экраны UTM-1 Edge N и Safe@Office N для СМБ Компания Check Point Software Technologies Ltd. объявила о выпуске новых моделей аппаратных межсетевых экранов UTM-1 Edge N и Safe@Office N, имеющих гигабитовую пропускную способность по цене от $750. Эти комплексные устройства информационной защиты в компактном настольном исполнении предназначены для малых и средних

Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, сообщила о поставке корпоративного решения Safe’n’Sec Enterprise Suite в НПО имени С

Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, сообщила о выходе обновленной версии программного продукта Safe’n’Sec TPSecure. Расширенные

Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite: защита сети и управление ИТ-инфраструктурой Компании S.N. Safe&Software и Digital Zone объявили о выходе совместного корпоративного продукта Safe’n’Sec + Realité Enterprise Suite. Решение объединяет в себе последние технологии, ориентированные

S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure Российская компания-разработчик программного обеспечения по информационной безопасности S.N. Safe&Software представила решение Safe’n’Sec TPSecure, предназначенное специально для защиты банкоматов от внедрения всех типов вредоносных программ и их несанкционированной активности,

S.N. Safe&Software и BitDefender выпустили новый антивирусный продукт Компании S.N. Safe&Software и BitDefender объявили о выпуске комплексного продукта для защиты персональных компьютеров «Safe’n’Sec 2009 + антивирусный сканер BitDefender». Благодаря проактивным технол

S.N. Safe&Software + Panda Security: комплексная защита ПК от интернет-угроз Компании S.N. Safe&Software Ltd. и Panda Security представили релиз первого совместного продукта «Panda Antivirus Pro 2009 + Safe’n’Sec 2009 Персональный». Комбинация технологий сигнатурного обнаружен

«Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов Как стало известно CNews, региональный венчурный фонд Татарстана под управлением «Тройки Диалог» приобрел долю в компании S.N.Safe&Software (SnS). Эту информацию подтвердили CNews обе стороны сделки. Сумму инвестиций в "Тройке" не называют, однако в правилах фонда указано, что стоимость долей в уставном капитале одног

В Intel начали многоядерную оптимизацию русских фических вертикальных рынков и иных ресурсоемких сегментов, например информационной безопасности, где максимально востребованы именно оперативность реакции разработчиков и производительность решений. Safe`n`Sec Enterprise, прошедший быстрый процесс оптимизации в рамках программы Intel Software Partner Program, позволяет контролировать целый спектр потенциально опасных программ и угроз. Одни

Анонсирована бета-версия Norton Safe Web Корпорация Symantec, производитель программного обеспечения безопасности Norton, представила бета-версию Norton Safe Web - службы оценки веб-сайтов, которая сделает интернет безопасным местом как для веб-серфинга, так и для просмотра видео, загрузки музыки или шопинга. Бета-версия Norton Safe Web

S.N.Safe&Software предлагает нарисовать самый страшный вирус 1-го июня 2008 г. на сайте компании S.N Safe & Software Ltd стартует новая креативная акция «Нарисуй самый страшный вирус!». Все рисунки с изображениями злобных вирусов, сетевых и почтовых червей, троянов можно присылать в электронно

S’n’S Pro совместим с Windows XP SP3 и Vista SP1 Компания S.N.Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, объявила о совместимости программных продуктов линейки Safe’n’Sec Pro с последними сервисны

S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing Компания S.N.Safe&Software объявила коммерческий релиз новой версии корпоративного решения Safe’n’Sec для защиты компьютерных сетей предприятий, объединившего две базовые разработки – Safe’n’S

ПО Safe’n’Sec распространяется «1С» S.N.Safe&Software заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором программного обеспечения - фирмой «1С». Согласно договоренности, программные продукты Safe’n’Sec Personal Pro+А

Password Safe 3.11.1: безопасное хранение паролей Password Safe позволяет создавать списки логинов и паролей, а также хранить их в зашифрованном виде. Пользователю необходимо запомнить только один главный пароль для доступа к программе. Password Saf

Safe&Software выпустила новый продукт для безопасной работы в беспроводных сетях Компания S.N.Safe&Software объявила о выпуске на рынок нового продукта для обеспечения стабильной и безопасной работы пользователя в беспроводных сетях Safe’n’Sec Pro Deluxe+WLAN Expansion. С 1 декаб

SAFE Agent для Sun Java Identity Manager: контроль доступа и система аудита Quantum Secure представила SAFE Agent для Sun Java Indentity Manager, позволяющий использовать это приложение совместно со своим Indentity & Compliance Management Suite. Основные функции SAFE Agent: автоматическая

Safe’n’Sec получил доступ в госсектор Компания S.N.Safe&Software получила сертификат соответствия на программу Safe’n’Sec, выданный российской государственной технической комиссией по результатам сертификационных испытаний. Документ подт

Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов Компания S.N.Safe&Software выпустила в продажу новую версию Safe’n’Sec Pro Deluxe - программу для комплексной защиты компьютера с внедренным антируткит-модулем. Safe’n’Sec Pro Deluxe – комплек

Handy Safe для Windows Mobile: персональные данные «под замком» Компания Paragon Software (SHDD) объявляет о выпуске новой утилиты Handy Safe для защиты конфиденциальной информации на устройствах под управлением Windows Mobile Pocket PC. Утилита Handy Safe освобождает от неудобств, связанных с запоминанием бесконечных ком

Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК Компания S.N.Safe&Software Ltd. объявляет о начале продаж новой комплексной системы защиты домашних ПК Safe’n’Sec Pro в российском и англоязычном интернете. Опция исполнения неизвестного приложения в

F-Secure предлагает создать домен .SAFE Компания F-Secure, разработчик антивирусных программ, предлагает создание новой доменной зоны .SAFE для банковской сферы, которая должна дать банкам и клиентам уверенность в безопасности их финансовых операций посредством интернета. Микко Хиппонен (Mikko Hypponen), глава аналитического о

ViPNet Safe Disk обновлён до версии 3.0.1 Компания «ИнфоТеКС», российский разработчик средств защиты информации, объявила о выпуске новой версии своего программного продукта ViPNet Safe Disk, предназначенного для прозрачного шифрования данных. В версии 3.0.1 расширена возможность работы программы в ОС Windows Vista. Так, использование ViPNet Safe Disk позволяет опт

Password Safe 3.0 – надежное хранение паролей Программа Password Safe предназначена для хранения паролей, используя при этом надежное 256-битное шифрование. Программа может быть установлена как на локальный компьютер, так и на портативный носитель, например,

Линейка кожаных портативных накопителей Prestigio Data Safe II Data Safe II – новая линейка портативных жестких дисков, облаченных в кожу. Емкость накопителей новой линейки: 40, 60, 80, 100 и 120 Гб. Компания Prestigio гарантирует, что ваш драгоценный накопител