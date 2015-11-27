Индексная книга CNews*
SAFe Scaled Agile Framework фреймворк для управления компанией
Публикаций - 143, упоминаний - 149
SAFe упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Варламова Светлана 2 1
|Емелин Александр 30 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Портной Михаил 27 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
|Москальков Дмитрий 27 1
|Прексин Олег 2 1
|Панченко Юрий 6 1
|Зайцев Павел 45 1
|Поляков Евгений 14 1
|Мухаметзянов Айдар 2 1
|Сороченков Алексей 27 1
|Горьков Алексей 1 1
|Мельникова Анастасия 236 1
|Калиновский Александр 14 1
|Астахов Константин 23 1
|Николаев Сергей 12 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Тихонов Андрей 37 1
|Дунаев Александр 7 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Лосева Дарья 5 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Ульянов Владимир 156 1
|Биячуев Тимур 6 1
|Франтов Роман 14 1
|Клепиков Алексей 93 1
|Карпов Иван 48 1
|Бычков Александр 39 1
|Степченков Максим 46 1
|Сыкулев Андрей 69 1
|Краснов Александр 51 1
|Исанин Антон 29 1
|Мискевич Евгений 33 1
|Ямщиков Владимир 36 1
|Андрианов Павел 59 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Золотых Кирилл 15 1
|Каюмов Шамиль 38 1
|TerraDaily 141 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
|NYT - The New York Times 999 1
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|Vnunet 226 1
|DarkReading.com 91 1
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|Juniper Research 501 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.