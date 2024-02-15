Разделы

Ионов Алексей


СОБЫТИЯ


ИТ-тренды 2024 в России 3
15.02.2024 Как связать стратегические цели компании с портфелем разработки с помощью Lean-Agile 1
27.12.2023 Индекс CNews: эксперты сверхоптимистичны и ожидают роста ИТ-рынка в 2024 году 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
18.12.2023 Алексей Ионов -

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
30.03.2016 АББ с помощью Epam перевела системы SAP на платформу IBM 1
02.09.2005 "Питерские" связисты "штурмуют" телеграф 1
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Ионов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 4
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
МегаФон 10077 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 2
Directum - Директум 1183 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
ICL ГК 449 2
InnoSTage - Инностейдж 200 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Питерская группа связистов 437 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 123 1
Reshape Analytics - Решейп Аналитикс 1 1
Новые платформы 11 1
Аккорд-Тел 32 1
Ростелеком 10405 1
SAP SE 5461 1
Qualcomm Technologies 1917 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
ZTE Corporation 776 1
Oracle Corporation 6901 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 684 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Salesforce 460 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
Ионов и Партнеры 9 9
Фора Банк 76 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 4
Ингосстрах СПАО 453 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 4
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 4
ВТБ - Почта Банк 504 3
МКБ - Московский кредитный банк 619 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 3
Абсолют Банк 242 2
Альфа-Капитал УК 139 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Почта России ПАО 2267 1
Hyundai Motor Company 421 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 4
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 4
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 3
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5687 2
SCRUM - Методология совместной работы 152 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 401 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 995 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Московская Биржа - Финуслуги 60 4
Пушкинская карта 21 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 12 1
FanRuan - FineBI 27 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Nokia 8310 9 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 24 1
ВТБ Pro 5 1
IBM DB2 392 1
Apple iOS 8314 1
Oracle Java - язык программирования 3350 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1124 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Гребеник Геннадий 51 4
Шикин Владимир 5 4
Фетисов Алексей 64 4
Ульянов Николай 162 4
Косачев Антон 11 4
Кабаков Ярослав 64 4
Щиров Илья 45 4
Лагунов Андрей 43 4
Прохоров Роман 10 3
Исхаков Тимур 4 3
Карпов Иван 79 3
Лежнев Федор 44 2
Комраков Николай 6 2
Печенин Ярослав 2 2
Карпухин Виктор 4 2
Беляк Игорь 15 2
Бородкина Татьяна 2 2
Сотникова Ольга 2 2
Кузнецов Андрей 97 2
Овчинников Борис 129 1
Яшин Валерий 79 1
Погребинский Антон 45 1
Агеев Денис 38 1
Рожков Михаил 10 1
Соловьев Данил 5 1
Авдеев Сергей 29 1
Тимошенко Любовь 19 1
Кочегаров Петр 10 1
Дегтярев Валерий 16 1
Вартанян Станислав 16 1
Прокофьева Ева 9 1
Хромов Юрий 8 1
Новицкая Людмила 5 1
Алябьев Сергей 2 1
Макеев Михаил 7 1
Фурлетов Дмитрий 1 1
Коломенский Константин 1 1
Степанченко Денис 3 1
Платонов Леонид 5 1
Заражевский Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Южная Корея - Республика 6877 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13565 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Франция - Французская Республика 7999 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Америка Латинская 1890 1
Румыния 743 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Сон - Somnus 457 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 312 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 237 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Инфобизнес 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
