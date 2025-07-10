Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Макеев Михаил


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Kama Flow инвестирует до 1 млрд руб. в цифровую трансформацию горнодобывающего сектора с помощью резидента «Сколково» «Пиклема» 1
ИТ-тренды 2024 в России 2
26.12.2023 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, «Пиклема»: Срок окупаемости ИТ-системы в нашем сегменте составляет порядка года

 1
Цифровизация промышленности 2022 2
06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 2
16.11.2022 Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема» 1
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Макеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Piklema Predictive - Пиклема 9 6
Piklema - ORI Team 3 3
Telegram Group 2288 1
Google LLC 12010 1
Cisco Systems 5169 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Analog Devices - ADI 91 1
Johnson Controls 33 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 1
Directum - Директум 1136 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
InnoSTage - Инностейдж 165 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
ИИ-Технологии 153 1
Лента - Сеть розничной торговли 2170 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Greylock Partners 38 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
Volvo Group 14 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 4 1
Ионов и Партнеры 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69231 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15608 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1708 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21270 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25108 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5860 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 639 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29586 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14007 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4233 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3150 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5626 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1436 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3348 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16448 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32353 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 301 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3163 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1746 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 383 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3420 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 520 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3585 1
Стандартизация - Standardization 2191 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1607 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4273 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3487 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 496 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9753 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13026 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6969 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12463 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 556 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 1
Garmin Forerunner 16 1
Абакумов Евгений 206 1
Шатин Михаил 2 1
Матвеев Лев 64 1
Гузаиров Айдар 61 1
Ионов Алексей 12 1
Беляк Игорь 15 1
Изосимов Алексей 4 1
Немировский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 2
Канада 4930 2
Африка - Африканский регион 3528 2
Азия - Азиатский регион 5640 1
Индия - Bharat 5576 1
Бразилия - Федеративная Республика 2409 1
Индонезия - Республика 982 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Чили - Республика 478 1
Перу - Республика 282 1
Марокко - Королевство 213 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
Америка Южная 860 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 838 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16857 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5301 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3030 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 460 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 550 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 736 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1371 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 959 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5084 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53142 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3444 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 880 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 2
Juniper Research 536 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще