Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator

Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator.

Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугодовой программы акселерации, получит инвестиции Alchemist Accelerator и перспективы поддержки крупных венчурных фирм. В фокусе акселератора – стартапы со специалистами, обладающими сильными техническими компетенциями.

«Для любой технологической компании сотрудничество с Alchemist – важная веха как для развития инвестиционного потенциала, поиска инвесторов и партнеров, так и для расширения рынков сбыта продуктов и решений. В планах Piklema выход на рынки США, Австралии и Канады, а партнерство с Alchemist безусловно способствует достижения этих целей», – сказал Михаил Макеев, основатель и управляющий директор компании Piklema.

В Alchemist считают, что решения Piklema ложатся в тренд ESG-повестки крупных промышленных холдингов, а цифровые советчики — это эффективный способ сокращения затрат и существенного снижения выбросов CO 2 . Своевременную ESG-трансформацию производства обеспечит экомониторинг с элементами прогнозирования и управления производственным планом.

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Piklema – технологический вендор, разработчик «цифровых советчиков» для горнодобывающей промышленности. Компания Piklema объединяет экспертов в области цифровой трансформации промышленности с более чем 15-летним опытом в разработке и внедрении ИТ-решений для горнодобывающей отрасли в России и за рубежом. Решения Piklema позволяют оптимизировать процессы горного производства и эксплуатации карьерного транспорта.

Акселератор Alchemist – один из крупнейших B2B-акселераторов в мире, базируется в США, штат Калифорния. Alchemist является организатором шестимесячных программ акселерации для высокотехнологичных и перспективных компаний на посевной стадии. Выпускники акселератора получают финансовую поддержку от индустриальных и венчурных партнеров Alchemist, среди которых Accel, Andreessen Horowitz, Bessemer, CRV, Felicis, Floodgate, Forerunner, Foundation, Founders Fund, Greylock, Khosla, Menlo, NEA, Polaris, Redpoint, USVP. Среди партнеров Alchemist множество корпораций, формирующих научно-технологическую повестку, включая Analog Devices, BASF, Cisco, Ericson, GE, Johnson Controls, Juniper, and Volvo.