Анонимности конец? Власти хотят прикрепить к россиянам единый интернет-ID с привязкой к номеру телефона

Минцифры рассматривает возможность внедрения единого идентификатора пользователя для всех интернет-сервисов. Обещают, что он будет обезличенным, но привяжут его все равно к конкретному номеру телефона, а он привязан к паспортным данным. На этот раз идею продвигают не как защиту россиян от чего-либо, а как меру для более точного анализа аудитории сайтов.

Цифровая метка для россиян

В России может появиться единый идентификатор пользователя для всех веб-сайтов, пишет «Российская газета». Идею вынашивают внутри Минцифры России.

По информации издания, мысль о создании единого идентификатора россиянина в интернете высказала замглавы Минцифры Белла Черкесова на заседании общественного совета при министерстве. По ее словам, внедрение такой метки даст возможность с более высокой точностью считать аудиторию интернет-сайтов. На этот раз о защите россиян от очередной опасности речи не было.

«Российская газета» пишет, что сейчас если один и тот же человек зайдет на сайт с нескольких устройств, то сайт посчитает каждый вход за отдельного пользователя.

DISA Global Solutions Сроки внедрения единого ID не раскрывают

Отметим, что в России существует множество сервисов подсчета аудитории сайтов. На каждом крупном ресурсе есть несколько счетчиков, которые дают его владельцу детальную информацию о посетителях. Также многие сайты ведут свою статистику – например, онлайн-кинотеатры вполне видят, какой контент пользуется спросом, а какой нет.

Анонимность закончилась

Белла Черкесова сообщила, что работа в направлении улучшения методов измерения данных о пользователях сайтов в Рунете уже ведется. Она не сообщила, на какой стадии находится проработка именно цифровых меток для жителей России.

Каждому пользователю интернета будет выдаваться конкретный ID, и он будет неизменным, подчеркивает «Российская газета». При этом сам ID по умолчанию обезличенным не будет – его привяжут к конкретным паспортным данным.

Вернее, саму метку хотят привязать к номеру мобильного телефона, а уже он напрямую связан с паспортом владельца – в 2023 г. россиян силой заставляли обновлять паспортные данные в базе своего оператора связи, угрожая блокировкой номера.

При этом регистрация ID на номер, закрепленный за другим человеком, вероятно, популярностью пользоваться не будет. В России предусмотрено наказание за передачу, пусть и кратковременную, своего номера другому человеку.

Впрочем, информация об ID россиянина будет передаваться сайту, на который он хочет зайти, все же в обезличенном и зашифрованном виде.

Никто ничего не узнает?

Обезличивание передаваемой информации нужно, чтобы никто посторонний не узнал, какой именно контент в интернете смотрел пользователь. «Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope (занимается метриками аудитории ТВ и интернет-сайтов. – прим. CNews) в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», -- заявили «Российской газете» представители Минцифры.

Вот только сами сайты, которые посетил россиянин, по всей видимости, будут прекрасно знать, что именно он смотрел. «Российская газета» пишет, что данные в Mediascope действительно направляются в обезличенном и зашифрованном виде, вот только обезличивают и шифруют их сами веб-сайты непосредственно перед отсылкой.

Кого коснется

К моменту выхода материала было совершенно непонятно, каким именно сайтам россиянам придется предоставлять свой ID, привязанный фактически к их паспортным данным. В публикации «Российской газеты» и приведенных в ней цитатах представителей Минцифры упоминаются исключительно соцсети и онлайн-кинотеатры.

В России и сейчас есть системы идентификации пользователя по единому ID. Это, к примеру, «Сбер ID» и «Яндекс ID», которые могут использоваться как для входа в экосистемы самих Сбербанка и «Яндекса», так и для авторизации на сторонних ресурсах.

Также россияне пока вольны регистрироваться на российских сайтах по электронной почте или по номеру телефона. Но у них отобрали возможность использовать для этого адреса на заграничных почтовых сервисах.