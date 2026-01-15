Разделы

Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

15.01.2026 Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM 1
05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 1
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 2
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
09.08.2019 Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM 3
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни 3
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 2
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 4
30.03.2017 Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото 4
28.11.2016 В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin 2
22.10.2015 Линейка спортивных смарт-часов Garmin обновилась 5
02.10.2014 Универсальный спортсмен: смарт-часы Garmin Forerunner 920XT 3
25.11.2013 Garmin готова к Рождеству 5
24.02.2005 Неожиданный тандем: Philips cкооперировался с Nike 1
05.03.1999 FORE Systems представила карту для модернизации коммутатора ATM 1
04.12.1998 Hewlett Packard представила новую модель дефибрилляторов ForeRunner 1

Garmin Forerunner и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 210 8
Samsung Electronics 10654 5
Apple Inc 12673 5
Huawei 4239 3
Xiaomi 1985 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 79 3
Polar - Полар 98 3
Johnson Controls 33 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 30 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
Навиком - Navicom 17 1
Suunto 7 1
Cisco Systems 5229 1
X Corp - Twitter 2910 1
LG Electronics 3680 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
Sony 6637 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Fitbit 58 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Analog Devices - ADI 97 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
Nike 190 3
FF Angel - Founders Fund 16 1
Volvo Group 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2718 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Greylock Partners 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 7
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 114 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 6
Часы - Watch 997 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1597 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 4
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1328 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3135 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Аксессуары 4133 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 247 2
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 2
Часы - Секундомер 97 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8957 2
Умные платформы 1871 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1386 2
Наушники - Headphones 4301 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2386 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 541 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 7
Huawei Watch - Умные часы 124 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 5
Apple Siri - Голосовой помощник 420 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple Music 117 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 3
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 2
Google Android 14749 2
Apple iOS 8286 2
Apple Pay 505 2
Google Android Wear OS 104 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 2
Fenix 12 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 76 2
Garmin Connect 34 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 2
Samsung Galaxy Gear 153 2
Nike Run Club 4 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Fitbit Ionic 2 1
Fitbit Versa 1 1
Xiaomi Redmi Watch 20 1
Xiaomi Mi Smart Scale 5 1
Garmin HUD 6 1
Garmin Virb 5 1
Garmin Fenix 9 1
Garmin Edge 5 1
Garmin Monterra 2 1
Garmin Zumo 2 1
Garmin GBC 1 1
Garmin GDR 1 1
Garmin Delta 1 1
Garmin BarkLimiter 1 1
Garmin Astro 1 1
BAE Systems - FORE Systems - ForeRunner ASX 6 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1
Макеев Михаил 7 1
Добрынин Евгений 1 1
Швецов Леонид 1 1
Гуреев Илья 3 1
Турищева Анастасия 1 1
Сергеев Иван 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 7
Земля - планета Солнечной системы 10679 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4989 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2924 1
Россия - СФО - Новосибирск 4678 1
США - Калифорния 4777 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1246 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 10
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Спорт - Гольф 96 2
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 35 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Сон - Somnus 457 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Juniper Research 551 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
