«М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве

«М.Видео-Эльдорадо» открыла две новые зоны смарт-часов в магазинах сети в Москве. Первая представляет собой мультибрендовую зону премиальных моделей, вторая – корнер, полностью посвященный часам бренда Garmin. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за 12 месяцев 2024 г. на рынке России потребители купили 6,2 млн умных часов на общую сумму 49 млрд руб. (без учета умных браслетов). Это на 9% в количественном и на 11% в денежном выражении больше, чем за 2023 г. Средняя цена за умные часы в 2024 г. составила 8 тыс. руб., что на 2% выше, чем в 2023 г.

В топ брендов в количественном выражении входят Huawei, Xiaomi (Redmi) и Apple. Самыми продаваемыми моделями стали Redmi Watch 3 Active, Huawei Watch 3 FT и Watch GT 4.

По выручке топ принадлежит Apple – лидирующие позиции занимают Apple Watch 9 45 мм, на втором месте находятся Apple Watch SE 40 мм, а на третьем месте – Apple Watch 9 41 мм. Кроме Apple, в денежном выражении лидируют Huawei и Samsung.

Руководитель Управления по развитию розничных форматов и торгового пространства Анастасия Турищева: «Для стимулирования продаж мы открываем премиум-зоны смарт-часов и стремимся предлагать нашим клиентам лучшие решения в области носимой электроники, создавая возможность для покупателей получить персональный опыт, сравнить ведущие бренды в одной зоне и выбрать именно то устройство, которое идеально подходит для их стиля и решения повседневных задач. Новые зоны – это не только про выбор устройства, но и про эмоции, стиль и технологии, которые становятся частью жизни. Мы уверены, что такие демо-стенды найдут отклик у наших клиентов, и планируем дальше развивать это направление».

Первая мультибрендовая зона премиального сегмента смарт-часов открылась в магазине «М.Видео» в ТЦ «Мега Химки». На ней представлено более 30 моделей ведущих брендов, таких как Garmin, Suunto, Samsung, Huawei и Apple в ценовом сегменте от 50 до 300 тыс. руб.

Зона дает возможность клиенту сравнить флагманские устройства, определить для себя ключевые характеристики и при необходимости примерить понравившиеся устройства.

За счет интерактивной демонстрации функциональности смарт-часов и возможности протестировать устройства в реальном времени покупателю проще выбрать дизайн и разобраться во всех технических аспектах.

В магазине «М.Видео» в ТЦ «Метрополис» открылся корнер бренда Garmin. Наполнение включает в себя более 40 моделей из популярных линеек: от изящных женских часов Lily, Venu и Vivoactive, популярных Tactix, Forerunner и Instinct до флагманских Epix, Fenix и Marq. Стоимость устройств варьируется от 20 до 300 тыс. руб.

Клиенты могут протестировать интерфейс смарт-часов, оценить дизайн, выбрать подходящий размер и получить консультацию о характеристиках и функционале моделей, включая тип экрана OLED или MIP с солнечной батареей.