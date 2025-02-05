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Suunto

Suunto


05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 1
27.05.2013 Новое поколение часов Suunto - для активного поколения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Suunto и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Xiaomi 1740 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 1
Xiaomi Guardian Structure 2 1
Leica Camera 261 1
Titanium 84 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 927 1
Apple Inc 12116 1
Polar - Полар 96 1
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 33 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24201 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12498 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 1
Умные платформы 1689 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 538 1
Микрофон - Microphone 2506 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 157 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 312 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1202 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3471 1
Dolby Vision 185 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1139 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1203 1
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 71 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1031 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2197 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 257 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 257 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
Часы - Watch 944 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 227 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 101 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
Xiaomi Mi Watch 12 1
Garmin Fenix 8 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 42 1
Google Android Wear OS 98 1
МТС Premium 50 1
Suunto Baro Titanium 1 1
Mobvoi Ticwatch 8 1
Xiaomi Shield Glass 2 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 260 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 432 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 227 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 488 1
Huawei Watch - Умные часы 91 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Casio G-Shock 17 1
Garmin Instinct 3 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 8 1
Губанов Андрей 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 1
Сатурн - Титан (спутник) 470 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 221 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1082 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2941 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 1
Сон - Somnus 428 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 276 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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