Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Garmin Instinct
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.04.2026
|Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 3
|22.02.2023
|Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 2
|09.02.2022
|Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 6
|16.07.2021
|Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
Публикаций - 4, упоминаний - 12
Garmin Instinct и организации, системы, технологии, персоны:
|Garmin - Гармин 233 2
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
|Suunto 10 1
|Samsung Electronics 11065 1
|Huawei 4677 1
|Apple Inc 13156 1
|Blackview 22 1
|HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
|Titanium 88 1
|Polar - Полар 116 1
|101Hotels.com 456 1
|Caterpillar - 93 1
|Родник 91 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.