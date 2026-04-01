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Garmin Instinct

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2026 Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 3
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 2
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 6
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 12

Garmin Instinct и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 233 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
Suunto 10 1
Samsung Electronics 11065 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Blackview 22 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
Titanium 88 1
Polar - Полар 116 1
101Hotels.com 456 1
Caterpillar - 93 1
Родник 91 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Часы - Watch 1059 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 50 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 1
Фонарик 327 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 297 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
USB micro 974 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 1
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 88 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 2
Huawei Watch - Умные часы 145 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 2
Casio G-Shock 18 1
Xiaomi Mi Powerbank - Xiaomi Fast - Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 21 1
HiPER Nano X2 Space 1 1
Garmin Fenix 9 1
Garmin Your Watch 1 1
Caterpillar CAT 5 1
Mobvoi Ticwatch 9 1
Garmin Oregon 1 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple WatchOS 89 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 1
Garmin Pay 23 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
Garmin Connect 36 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Сон - Somnus 483 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 56 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Спорт - Ходьба 61 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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