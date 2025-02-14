VO2 max maximal oxygen consumption Максимальное потребление кислорода (МПК)
VO2 max и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1372 1
|Этажи 0 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
|ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
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