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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168683
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VO2 max maximal oxygen consumption Максимальное потребление кислорода (МПК)



14.02.2025 Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 готовы к эксплуатации в экстремальных условиях 1
12.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1
30.08.2019 Garmin выпустила линейку часов fenix 6 1
16.11.2017 Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport 1
05.09.2017 Время для спорта и новых технологий 1
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS 1
11.05.2017 Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения 1
13.04.2017 Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото 1
30.03.2017 Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото 1
11.03.2015 Самые полезные «носимые» гаджеты 1
02.10.2014 Универсальный спортсмен: смарт-часы Garmin Forerunner 920XT 1
26.12.2007 Лень и усталось научились отличать друг от друга 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

VO2 max и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 201 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Apple Inc 12136 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 43 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 22 1
Jabra 76 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 1
Xiaomi 1747 1
Samsung Electronics 10282 1
Huawei 3946 1
Связной ГК 1372 1
Этажи 0 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1143 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 8
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1867 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 3
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30896 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 3
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 103 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2248 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2488 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 2
Аксессуары 3898 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 2
Часы - Watch 945 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 651 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14431 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11421 1
Умные платформы 1697 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 1
Garmin Connect 32 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 4
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 4
Garmin Pay 22 3
Garmin Elevate 3 3
Fenix 11 2
AMD Sapphire 72 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iOS 7835 2
Garmin Forerunner 16 2
Strava 14 1
Garmin Quatix - умные часы 2 1
Garmin Instinct 3 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 9 1
Apple iPhone 6 4862 1
Garmin Fenix 8 1
Garmin Virb 5 1
Garmin Your Watch 1 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Garmin Move IQ 1 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Jabra Pulse 1 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 73 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Huawei TruSeen 15 1
Huawei Watch - Умные часы 92 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 3
Земля - планета Солнечной системы 10395 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21799 1
Канада 4891 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Ближний Восток 2950 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Япония 13303 1
Франция - Французская Республика 7859 1
Сингапур - Республика 1854 1
Канада - Калгари 31 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5790 14
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8734 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 2
Спорт - Гольф 84 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 1
Английский язык 6654 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4486 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1581 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 602 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2667 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 588 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1256 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 88 1
Парашют - Прыжки с парашютом 114 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4973 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 183 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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