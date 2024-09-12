«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Xiaomi Smart Band 9 ­– новинки семейства фитнес-браслетов. Гаджет будет доступен по цене 3990 руб. в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо», начиная с 12 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Xiaomi Smart Band 9 выделяется дизайном и предлагает широкий спектр функций для анализа показателей здоровья. Благодаря увеличению точности мониторинга сердечного ритма на 16% браслет обеспечивает отслеживание частоты сердечных сокращений и уровня SpO2 в течение всего дня, а также 7-дневный мониторинг сердечного ритма в состоянии покоя. Усовершенствованные функции отслеживания сна предоставляют детализированный отчет о его качестве после семи дней ношения, включая график сна, его непрерывность, дремоту, стресс в течение дня, физическую активность перед сном и персонализированные рекомендации по улучшению качества сна.

М.Видео-Эльдорад «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес -браслета Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 оснащен аккумулятором емкостью 233 мАч, обеспечивающим до 21 дня непрерывной работы. 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей имеет увеличенную на 50% пиковую яркость, достигающую 1200 нит. Устройство поддерживает более 150 спортивных режимов и предлагает специальные функции для бега и велоспорта, включая 10 режимов беговых тренировок, а также такие показатели, как VO2 max (показатель физической выносливости) и время восстановления.

Xiaomi Smart Band 9 представлен в четырех цветах корпуса: серебристый, черный, голубой и розовый. В скором времени в продаже также появится серая версия браслета.