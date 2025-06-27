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Xiaomi Mi Smart Band Фитнес браслет

Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет

СОБЫТИЯ

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27.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4290 руб. Об это
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi

и электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi – Xiaomi Smart Band 9 Pro (7,9 тыс. руб.) и Xiaomi Smart Band 9 Active (2,6 тыс. руб.). Об этом
04.12.2024 МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active. Новинки уже доступны онлайн и в салонах
12.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9

лектронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Xiaomi Smart Band 9 ­– новинки семейства фитнес-браслетов. Гаджет будет доступен по цене 3990 руб. в
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Xiaomi Mi Smart Band 5 В России Xiaomi Mi Band уже является нарицательным для обозначения фитнес-браслетов и абсолютным бестс
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет

ком «Маруся» холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Браслет Mi Smart Band 6, он же просто Mi Band 6, был доступен в России и раньше. Разница лишь в том, что данная версия имеет модуль
14.05.2021 Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет

ийскую презентацию своих новинок, на которой показала три смартфона и свежую версию фитнес-браслета Mi Band. Все новинки поступят в продажу на территории России до конца мая 2021 г. Первой нови
26.06.2020 «Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC

явил о том, что пластиковую или виртуальную карту Mastercard «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Это новая специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от X
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена

Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплат
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

т поставки у Mi Band 4 классический: сама капсула, силиконовый ремешок, аналогичный тому, что был у Mi Band 3, уникальное зарядное устройство (сюда не подойдет зарядка от предыдущих версий) и р
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены

ко новинок в России. В их числе: смартфон Mi 9T, три модели умных телевизоров Mi TV, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Mi 9T будет доступен в Ро
08.08.2016 Самый популярный фитнес-браслет наносит ожоги своим владельцам

Ожоги от Xiaomi Mi Band 2 На китайском сайте Weibo появились снимки запястья с ожогом, якобы причиненн
08.06.2015 Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года

Бюджетные устройства (до 5000 рублей) Xiaomi Mi Band «Мы продаем за разумные деньги то, за что вы привыкли переплачивать», — основн

Публикаций - 85, упоминаний - 183

Xiaomi Mi Smart Band и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 73
Apple Inc 13154 31
Samsung Electronics 11064 25
Huawei 4676 20
Garmin - Гармин 233 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Fitbit 63 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 7
Google LLC 12688 6
Jawbone 37 6
МегаФон 10742 6
Sony 6739 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
Intel Corporation 12811 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Nvidia Corp 4002 3
Pebble Technology 71 3
Polar - Полар 116 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Lenovo Group 2446 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
HTC Corporation 1512 3
Fossil 21 3
Digma 251 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Lenovo Motorola 3566 2
Sharp Corporation 1062 2
Samsung - Harman - JBL 242 2
ELARI 45 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Leica Camera 282 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
МегаФон Ритейл 85 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
Связной ГК 1401 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Pandao 24 2
Diesel 15 2
Кредит Европа банк 67 2
Skagen Designs 3 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Русский стандарт Банк 509 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Линия жизни 7 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Black & Decker 18 1
101Hotels.com 456 1
Lacoste - Лакост 10 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Visa International 1993 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Федеральное казначейство России 1949 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 69
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 51
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 36
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 26
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Оповещение и уведомление - Notification 5944 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 20
Наушники - Headphones 4478 19
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 18
Аксессуары 4282 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 17
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 17
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 17
Умные платформы 1988 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 15
Часы - Watch 1059 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 15
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 12
Часы - Будильник - Alarm clock 266 12
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 11
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 37
Google Android 15243 20
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 18
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 15
Apple iOS 8583 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 11
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 10
Huawei Band - Умный браслет 33 10
Honor Band - Фитнес-трекер 46 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 7
Xiaomi Redmi Watch 24 7
Samsung Galaxy Note 702 7
Huawei Watch - Умные часы 145 7
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 6
Xiaomi Mi Store 44 6
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 6
Xiaomi Mi Fit 13 5
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 5
JawBone Up 17 5
Apple iPad 4011 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 4
Samsung Galaxy Fit 9 4
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 4
Huawei Watch Fit 59 4
Xiaomi Mi Watch 24 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 4
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 4
Xiaomi Redmi Buds 18 4
Samsung Galaxy 1035 4
Apple AirPods - Наушники 174 4
Google Android 9 - Android Pie 217 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 4
Huawei TruSleep 22 4
Man Yu - Мань Юй 9 4
Толпыгин Никита 35 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Малиновский Алексей 22 2
Ерёмин Вадим 9 2
Борзилов Давид 77 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Помозов Алексей 88 1
Шалаев Александр 1 1
Васильев Андрей 31 1
Мильнер Юрий 137 1
Вильянов Сергей 24 1
Дмитриева Илиза 1 1
Маркарьян Аркадий 2 1
Тихвинский Никита 18 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Bin Lin - Бин Лин 5 1
Волнов Александр 1 1
Скурихин Владимир 17 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Ушакова Юлия 1 1
Чернов Федор 35 1
Selinger Markus - Селинджер Маркус 1 1
Иксанова Екатерина 22 1
Квашенкина Ольга 56 1
Синцов Павел 3 1
Чайка Владимир 29 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Усманов Алишер 311 1
Гуцериев Михаил 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Европа 24964 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5869 3
Китай - Тайвань 4245 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Япония 13807 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Сингапур - Республика 1953 1
Канада 5081 1
Израиль 2856 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Испания - Королевство 3840 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 21
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 16
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Сон - Somnus 483 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Спорт - Ходьба 61 5
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Fashion industry - Индустрия моды 364 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 2
Спорт - Теннис 75 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
GSM Arena 78 2
DxOMark - Издание 36 2
Android Headline 14 1
WinFuture 15 1
Independent 111 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
AV-Test Institute 41 1
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Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Международный женский день - 8 марта 418 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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День знаний - 1 сентября 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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