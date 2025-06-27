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Xiaomi Mi Smart Band Фитнес браслет
СОБЫТИЯ
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|27.06.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4290 руб. Об это
|04.12.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi
и электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi – Xiaomi Smart Band 9 Pro (7,9 тыс. руб.) и Xiaomi Smart Band 9 Active (2,6 тыс. руб.). Об этом
|04.12.2024
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МТС открыла продажи фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте продаж новых фитнес-трекеров Xiaomi Smart Band 9 Pro и Xiaomi Smart Band 9 Active. Новинки уже доступны онлайн и в салонах
|12.09.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
лектронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Xiaomi Smart Band 9 – новинки семейства фитнес-браслетов. Гаджет будет доступен по цене 3990 руб. в
|06.01.2022
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Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM
Xiaomi Mi Smart Band 5 В России Xiaomi Mi Band уже является нарицательным для обозначения фитнес-браслетов и абсолютным бестс
|20.10.2021
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Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет
ком «Маруся» холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Браслет Mi Smart Band 6, он же просто Mi Band 6, был доступен в России и раньше. Разница лишь в том, что данная версия имеет модуль
|14.05.2021
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Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет
ийскую презентацию своих новинок, на которой показала три смартфона и свежую версию фитнес-браслета Mi Band. Все новинки поступят в продажу на территории России до конца мая 2021 г. Первой нови
|26.06.2020
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«Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC
явил о том, что пластиковую или виртуальную карту Mastercard «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Это новая специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от X
|18.06.2020
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Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена
Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплат
|09.10.2019
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Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
т поставки у Mi Band 4 классический: сама капсула, силиконовый ремешок, аналогичный тому, что был у Mi Band 3, уникальное зарядное устройство (сюда не подойдет зарядка от предыдущих версий) и р
|18.06.2019
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Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены
ко новинок в России. В их числе: смартфон Mi 9T, три модели умных телевизоров Mi TV, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Mi 9T будет доступен в Ро
|08.08.2016
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Самый популярный фитнес-браслет наносит ожоги своим владельцам
Ожоги от Xiaomi Mi Band 2 На китайском сайте Weibo появились снимки запястья с ожогом, якобы причиненн
|08.06.2015
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Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года
Бюджетные устройства (до 5000 рублей) Xiaomi Mi Band «Мы продаем за разумные деньги то, за что вы привыкли переплачивать», — основн
Xiaomi Mi Smart Band и организации, системы, технологии, персоны:
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|GSM Arena 78 2
|DxOMark - Издание 36 2
|Android Headline 14 1
|WinFuture 15 1
|Independent 111 1
|The Verge - Издание 619 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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