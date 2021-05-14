Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет

Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона флагманской линейки Mi 11 и умный браслет Mi Band 6. Все гаджеты поступят в продажу до конца мая 2021 г. и будут доступны в нескольких цветовых решениях, включая лимитированную версию Special Edition для Mi 11.

Россыпь российских новинок Xiaomi

Компания Xiaomi провела российскую презентацию своих новинок, на которой показала три смартфона и свежую версию фитнес-браслета Mi Band. Все новинки поступят в продажу на территории России до конца мая 2021 г.

Первой новинкой Xiaomi в России стал смартфон Mi 11. Это флагманская модель, раньше всех заполучившая топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 888. До российской розницы аппарат добрался спустя почти пять месяцев после премьеры в Китае.

Следом за Mi 11 Xiaomi анонсировала смартфоны среднего уровня – Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Они получили схожий с Mi 11 дизайн и упрощенные в сравнении с ним характеристики, а также более доступную цену. В Китае, как сообщал CNews, премьера аппаратов прошла в конце марта 2021 г.

Xiaomi пополнила российский модельный ряд четырьмя новинками

Еще одной новинкой компании для российского рынка стал браслет Mi Band 6, впервые анонсированный в марте 2021 г. Российская версия трекера отличается от китайской только названием – в стране он будет продаваться как Mi Smart Band 6.

Цены и доступность

Флагман Mi 11 Xiaomi выпустит в России только в одной комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 86 тыс. руб. Доступных вариантов оттенков три – «лазурно-голубой», «полуночный серый» и «облачный белый», плюс отдельно и по той же цене будет доступна версия Special Edition с автографом главы компании Лея Цзюня (Lei Jun) на задней крышке. Релиз назначен на 21 мая 2021 г., а предварительные заказы принимаются с 14 мая 2021 г.

Флагманский Mi 11 наконец-то доехал до России

Смартфоны Mi 11 Lite и Lite 5G стоят 31 тыс. руб. и 38 тыс. руб. соответственно и продаются с 14 мая 2021 г. в версии 8/128 ГБ. Первый можно купить в «трюфельном черном» оттенке, а для второго доступны цвета «чернично-черный», «персиково-розовый» и «мармеладно-голубой».

Розничная цена браслета Mi Band 6 составляет 4000 руб. Он поступил в продажу 14 мая 2021 г., и до 20 мая 2021 г. его можно приобрести за 3500 руб.

Возможности флагманского смартфона

Главная особенность смартфона Xiaomi Mi 11 – это его основная 108-мегапиксельная камера. Вместе с ней в едином модуле на тыльной панели есть сенсор 13 Мп с ультрашироким объективом и телемакрокамера с разрешением 5 Мп. На лицевой панели есть фронтальная камера с разрешением 20 Мп.

Передняя камера вписана AMOLED-экран с диагональю 6,81 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки до 50 Вт и проводной до 55 Вт. Также есть реверсивная 10-ватная зарядка по воздуху – смартфон может выступать в качестве внешнего аккумулятора и заряжать другие гаджеты без проводов.

Особая версия Mi 11 для фанатов Xiaomi

Смартфон работает на Android 10 и поставляется с прошивкой MIUI 12. В обозримом будущем он получит обновление до MIUI 12.5. Mi 11 несмотря на современные тренды, заданные Apple, поставляется в комплекте с зарядным устройством, мощность которого составляет 55 Вт.

Более доступные смартфоны

Моноблоки Mi 11 Lite и Lite 5G внешне выглядят одинаково, и различить их можно только по цвету корпуса. Внутри отличий между ними тоже немного – лишь процессор и фронтальная камера, плюс более дорогая модель работает в сетях 5G, которых в России нет.

Россиянам будут доступны не все цвета Mi 11 Lite

Оба смартфона комплектуются экраном на 6,65 дюйма с матрицей AMOLED, частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев, в отличие от MI 11, в них расположен не под дисплеем, а в кнопке включения.

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Основной блок камер включает сенсоры на 64 Мп, 8 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 5 Мп (макросъемка). Спереди у смартфонов стоят камеры 16 Мп (Mi 11 Lite) и 20 Мп (Lite 5G).

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite построен на 8-нанометровом чипе Qualcomm Snapdragon 732G, тогда как в Lite 5G установлен Snapdragon 780G на 5 нанометрах. Система питания представлена батареей на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт по USB-C.

Умный браслет

Браслет Xiaomi Mi Band 6 получил дизайн как у пятого поколения и увеличенный экран. В Mi Band 5 дисплей имеет диагональ 1,1 дюйма и плотность пикселей 291 dpi, а в Mi Band 6 стоит 1,56 дюйма (326 dpi, разрешение 152х486 точек). Тип матрицы – AMOLED.

Российская версия Mi Band 6 поставляется без модуля NFC, то есть оплачивать покупки при помощи этого браслета н получится.

Ремешки у Mi Band 6 по-прежнему съемные

Аккумулятор нового Mi Band 6 рассчитан на две недели автономной работы, заряжается он так же, как и в пятом поколении – при помощи магнитного коннектора, то есть без необходимости каждый раз вытаскивать капсулу из браслета, как это было в первых четырех моделях. Xiaomi нарисовала для своей новинки 130 новых циферблатов и добавила поддержку 30 видов физической активности.

Mi Band 6 автоматически определяет шесть видов спортивных активностей. Кроме того, теперь браслет может отслеживать уровень кислорода в крови и осуществлять мониторинг качества сна.

Браслет получил защит от воды 5 АТМ. За счет этого с ним можно плавать, нырять и принимать душ.