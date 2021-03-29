Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена

Xiaomi анонсировала смартфон Mi 11 Pro с аккумулятором, внутри которого используется кремниево-кислородный анод. За счет него батарея уменьшилась в размерах, но ничуть не потеряла в емкости и получила поддержку 67-ваттной зарядки. Также Xiaomi показала флагманский камерофон Mi 11 Ultra, молодежный мобильник Mi 11 Lite, фитнес-браслет Mi Band 6 и то, что в свое время не смогла сделать Apple – беспроводную зарядку на три устройства с гигантским количеством катушек внутри.

Смартфон с необычной батареей

Компания Xiaomi провела показ нового флагманского смартфона Mi 11 Pro – улучшенной версией модели Mi 11, премьера которой состоялась в декабре 2020 г. Аппараты полностью идентичны в плане внешности, поскольку основные отличия нового устройства скрыты внутри.

Главная особенность Mi 11 Pro – это его аккумулятор, в котором используется новый кремний-кислородный анод, за счет чего, как пишет портал GSM Arena, батарею удалось сделать меньше без снижения емкости. Физические габариты АКБ в своем новом флагмане Xiaomi не уточняет, но известно, что ее емкость равна 5000 мАч, плюс у нее есть быстрая зарядка мощностью 67 Вт (проводная и беспроводная), способная полностью зарядить его за 37 минут.

Mi 11 Pro располагает защитой от воды и пыли по стандарту IP68, экраном QuadHD+ (3200х1400 точек) с частотой обновления 120 Гц при диагонали 6,81 дюйма и матрице AMOLED. Сенсорный слой имеет частоту отклика 480 Гц, а сам дисплей закрыт усиленным стеклом Gorilla Glass Victus.

Mi 11 Pro выглядит так же, как и обычный Mi 11

На китайском рынке Mi 11 Pro будет доступен в трех комплектациях, где младшая стоит $760 (57,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 марта 2021 г.) и имеет при себе 8 ГБ оперативной (LPDDR5-6400) и 128 ГБ встроенной (UFS 3.1) памяти. Версии на 8/256 и 12/256 ГБ обойдутся в $810 (61,5 тыс. руб.) и $870 (66,1 тыс. руб.) соответственно.

В стоимость смартфона входит набор из четырех фотокамер, где фронтальная вписана верхний левый угол экрана и имеет разрешение 20 Мп. Основная камера – тройная, и базовый сенсор здесь разработан компанией Samsung на пару с Xiaomi. Это ICOCELL GN2 на 50 Мп размерами 1/1,12 дюйма с автофокусом Dual Pixel Pro. Также есть камера на 13 Мп со сверхширокоугольной оптикой (угол обзора 123 градуса) и телевик на 8 Мп. У последнего имеются 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум вместе с оптической стабилизацией.

Над камерой нового флагмана Xiaomi работала вместе с Samsung

К перечисленному добавляются процессор Qualcomm Snapdragon 888 (8 ядер, частота до 2,84 ГГц, 5 нанометров, видеокарта Adreno 660 и 5G-модем Х60), модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC и порт USB-C для зарядки. Габариты смартфона составили 164х75х8,5мм, при весе в 208 граммов.

Премьеру новинок Xiaomi проводил глава компании Лей Цзюнь (Lei Jun). На ней ожидалась премьера еще нескольких устройств, включая имиджевый смартфон Mi Mix 4, но Лей Цзюнь извинился перед всеми, сообщил, что не очень хорошо себя чувствует и остановил мероприятие. Он добавил, что дебют оставшихся устройств состоится 30 марта 2021 г., и что дополнительно он расскажет о планах компании на ближайшие 10 лет.

Новый лидер DxOMark

Второй новинкой Xiaomi стал смартфон Mi 11 Ultra, новый камерофон компании и новый король известного рейтинга DxOMark. В нем он набрал суммарные 143 балла или 117 баллов за видео, 100 баллов за работу зума и 148 баллов за фотовозможности.

Mi 11 Ultra стал лучшим камерофоном по версии DxOmark

Стоит такой смартфон в пределах $915 (69,5 тыс. руб.), за минимальную комплектацию с 8/256 ГБ памяти.

Процессор, экран и фронтальная камера вместе с аккумулятором в Mi 11 Ultra такие же, как и в Mi 11 Pro. Единственное отличие кроется здесь в модуле тыльной камеры, который занимает значительную часть задней крышки, в том числе и за счет небольшого вспомогательного экрана, на который можно выводить дату, время, уведомления и другую информацию.

Первый взгляд на Xiaomi Mi 11 Ultra

Основной модуль камеры – это упомянутый Samsung ISOCELL GN2 с разрешением 50 Мп. За ним идет 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 с ультраширокоугольным объективом и еще один точно такой же сенсор, но с телеобъективом – 5-кратный оптический зум, оптическая же стабилизация и 120-кратное цифровое приближение.

Флагман попроще

После премьеры передовых Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra Xiaomi показала модель Mi 11 Lite, ориентированную на молодежь и выпущенную в шести цветах корпуса – черном, белом, синем, желтом, бирюзовом и розовом. Это сильно упрощенная версия модели Mi 11 с экраном 6,55 дюйма, матрицей AMOLED, частотой обновления 90 Гц и без сканера отпечатков пальцев в дисплее – его здесь встроили в боковую кнопку включения.

Xiaomi Mi 11 Lite

Вместо камеры на 108 Мп, как у Mi 11, в новом Mi 11 Lite стоит датчик на 64 Мп. В наличии также широкоугольная камера на 8 Мп и датчик 5 Мп для макросъемки. Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 780, есть поддержка сетей пятого поколения.

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Новый Mi 11 Lite работает от батареи на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт по USB-C. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в Китае приблизительно в $352 (26,7 тыс. руб.).

Apple не смогла, а у Xiaomi все получилось

В дополнение к смартфонам Xiaomi показала то, что Apple так и не сумела сделать – беспроводную зарядку на три устройства одновременно. В сентябре 2017 г. Apple заявила о разработке такой зарядки, получившей название AirPower, но в 2019 г. проект был закрыт – компания столкнулась со множество технических трудностей и отказалась от дальнейшей разработки этого аксессуара.

Как Xiaomi решила вопрос с перегревом своей новой зарядки, остается загадкой

В новинке Xiaomi расположено 19 катушек индуктивности. Мощность зарядки составляет 120 Вт, и размещать гаджеты на ней можно без четкого позиционирования в определенной точке – для этого и нужен такой массив катушек. Теперь то, от чего отказалась Apple, Xiaomi продает всего за $92 (7000 руб.).

Новый фитнес-браслет

Последней новинкой Xiaomi в рамках ее мартовской презентации стал фитнес-браслет Mi Band 6 – шестое поколение одного из самых популярных фитнес-трекеров в мире. Внешне он неотличим от пятого поколения, но его экран стал намного крупнее и качественнее – 1,56 дюйма при плотности пикселей 326 точек на дюйм против 1,1 дюйма и 291 dpi у Mi Band 5.

Mi Band 6

Аккумулятор нового Mi Band 6 рассчитан на две недели автономной работы, заряжается он так же, как и в пятом поколении – при помощи магнитного коннектора, то есть без необходимости каждый раз вытаскивать капсулу из браслета, как это было в первых четырех моделях. Xiaomi нарисовала для своей новинки 130 новых циферблатов и добавила поддержку 30 видов физической активности.

Mi Band 6 стоит $35 (2650 руб.) в Китае в версии без NFC.