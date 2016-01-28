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Cameraphone Камерофон



28.01.2016 Флагманский камерофон лишился "фона"
07.08.2015 Обзор смартфона Lenovo Vibe Shot: так ли хорошо он снимает?
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей
03.06.2014 «Связной»: на смену фотоаппаратам приходят камерофоны
29.04.2014 Samsung представил «камерофон» с объективом, как у настоящего фотоаппарата
12.07.2013 Nokia представила 41-МП «камерофон» на базе Windows Phone
16.03.2012 Sony дискредитировала 41-МП технологию в новом «камерофоне» Nokia
06.03.2012 Nokia превращает смартфоны на Windows Phone в «камерофоны» с огромной матрицей
27.02.2012 Nokia представила 41-МП «камерофон» Nokia 808
09.02.2012 Рассекречен новый «камерофон» Nokia
28.12.2010 В Сети появились «живые» фотографии нового камерофона Sony Ericsson
09.11.2010 LG показала 12-мегапиксельный камерофон для японского рынка
05.10.2010 В 2011 году появится 14-МП "гуглофон"-камерофон
19.10.2009 20-МП «камерофоны» – уже реальность
08.07.2009 Первый 12 МП камерофон
07.07.2008 Nokia N82: опыт использования флагманского камерофона
18.06.2007 Новейший камерофон Sony Ericsson
20.04.2007 Лучшие телефоны и смартфоны 2006 года
05.04.2007 Камерофоны укрепят безопасность в Лос-Анджелесе
30.10.2006 Тест-дуэль. Sony Ericsson K800i против Nokia N93
10.10.2006 10 МП камерофон от Samsung
13.09.2006 Тестируем N93 - топовый камерофон-монстр от Nokia
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших камерофонов
13.02.2006 3GSM: Nokia анонсировала два новых камерофона
07.12.2005 Фото дня: камерофон Samsung 8 МП
07.12.2005 Дорого и мощно: трехмегапиксельный камерофон Sharp
09.09.2005 Фото дня: 5 МП камерофон с трекболом
03.06.2005 Камерофоны обогатят разработчиков ПО
16.05.2005 5-мегапиксельные камерофоны спешат на прилавки
11.05.2005 "Связь-Экспокомм": Samsung делает ставку на новые камерофоны
18.04.2005 Камерофоны вытесняют цифровые камеры
15.04.2005 "Фотофорум 2005": Россия – клондайк для развития цифрового фото
01.04.2005 LG выпустит 5-мегапиксельный камерофон в мае
23.03.2005 Mtekvision разработала процессор для передачи естественных цветов в камерофонах
10.03.2005 CeBit: 7-мегапиксельный камерофон от Samsung
25.02.2005 LG близка к выпуску 5-мегапиксельного камерофона
03.02.2005 NEC N923: камерофон размером с кредитку
28.12.2004 Sagem выпустил на рынок новый камерофон
04.11.2004 Asustek выпустила свой третий камерофон
18.08.2004 Камерофоны хоронят "фотомыльницы"

Публикаций - 198, упоминаний - 271

Cameraphone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 104
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 86
Apple Inc 10683 55
Huawei 3222 49
LG Electronics 3372 39
Xiaomi 1095 38
Microsoft Corporation 22497 24
BBK OPPO Electronics 281 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 17
Sony Ericsson 1107 16
Sony 6145 15
Lenovo Group 2077 14
Lenovo Motorola 3463 13
Google LLC 10352 11
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 11
Элемент ГК - Elementec 1523 10
Intel Corporation 11262 9
Qualcomm Technologies 1639 8
Yandex - Яндекс 5015 7
MediaTek 394 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Canon 1339 5
HMD Global - Nokia 128 5
Nvidia Corp 3118 4
Eastman Kodak - Кодак 481 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
HTC Corporation 1428 3
AT&T Inc 1563 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Sharp Corporation 1024 3
Leica Camera 239 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Vodafone Group 1318 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 2
KT Corporation - Telecoms Korea 51 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Carl Zeiss 294 10
Связной ГК 1190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Самолёт ГК 216 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
UBS AG 295 1
Meta Group 54 1
TÜV Rheinland Group 86 1
Евросеть 1393 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
LEGO 202 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 101
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 77
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 69
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 59
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 50
Автофокус - Автофокусировка 699 46
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 43
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 41
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 34
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 33
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 25
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 23
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 20
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 20
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 15
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 13
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 10
Google Android 11959 74
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 54
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 39
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 39
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 34
Nokia Nseries 424 33
Nokia Symbian OS 1388 33
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 17
Nokia PureView - Смартфон 113 15
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 14
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 12
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 11
Nokia Sirocco 92 11
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 9
Huawei Mate - серия смартфонов 250 9
Samsung Galaxy Note 673 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 8
Microsoft Office 3247 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 7
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 7
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 208 6
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 6
Sony Walkman 232 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 62 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 5
Apple iPhone 11 176 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 5
Google Gmail 802 5
Google Android 9 Pie 204 5
Linux OS 7669 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 5
Apple iOS 6422 5
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 5
Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 47 4
Кожевников Алексей 61 3
Симонов Игорь 100 3
Лахова Олеся 35 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Набоков Сергей 27 2
Чижиков Геннадий 0 1
Яновский Кирилл 5 1
Вдовенко Виталий 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Исанин Антон 9365 1
Клинаичев Андрей 30 1
Фадеев Михаил 55 1
Савин Сергей 94 1
Eno Brian - Ино Брайан 3 1
Муллогулова Асия 6 1
Лаптева Марина 114 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 26
Россия - РФ - Российская федерация 108428 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 22
Япония 10069 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
Южная Корея - Республика 4394 10
Азия - Азиатский регион 3803 8
Китай - Тайвань 2115 8
Европа 12319 7
Германия - Берлин 635 5
Индия - Республика 4263 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Великобритания - Кембридж 250 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Швеция - Королевство 2072 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Украина 6212 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Канада 3319 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Солнечная система - Solar system 2236 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Америка 2011 1
США - Лос-Анджелес 681 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
Финляндия - Оулу 19 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
Польша - Республика 1559 1
Сингапур - Республика 1574 1
Америка Латинская 1413 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 19
Ergonomics - Эргономика 840 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
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IDC - International Data Corporation 4671 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ABI Research 230 1
IHS iSuppli 390 1
NPD Group 140 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
CeBIT 454 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Red Dot Design Award 50 1
Photokina 59 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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