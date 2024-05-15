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Cameraphone Камерофон

СОБЫТИЯ

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15.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте продаж камерофона серии Tecno Camon 30

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла продажи камерофонов серии Tecno Camon 30 в своей сети магазинов по цене от 25 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Серия представлена четырьмя вариантами: Camon 30, Camon

29.06.2023 Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno провел презентацию новой серии производительных камерофонов Camon 20. Camon 20 Premier 5G оснащен основной камерой 50 Мп с RGBW Pro сенсором и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS, ультраширокоугольным и макрообъективом 108 МП, процессо
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

орогим флагманам, но при этом цена его ниже. Самая доступная модификация в начале марта 2022 года стоит 59 000 рублей. Самое большое разрешение у основной камеры – 108 Мп. Правда, как и у предыдущего камерофона в нашем списке, режим съемки с таким высоким разрешением нужно включать отдельно. По умолчанию он снимает в 12 Мп.  Также у смартфона есть «ширик» с разрешением 8 Мп и отдельная каме
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

о эффекта боке.Oppo Find X3 Pro 11 марта 2021 года китайская компания Oppo представила свой главный камерофон – Find X3 Pro. У новинки есть сразу две отличительные особенности, которые выделяют
01.02.2021 BQ предствавила мощный камерофон 6430L Aurora с искусственным интеллектом. Цена

бъективами. Новинка также отличается большим безграничным Full View-экраном, мощным восьмиядерным процессором, внушительным объемом памяти, емкой батареей, наличием технологии Face Unlock и чипа NFC. Камерофон BQ 6430L Aurora позволит вам создавать настоящие фотошедевры, ведь он наделен высококлассными камерами. Интеллектуальная фронтальная камера 20 МП с функцией улучшения портрета, а такж
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены

OPPO объявила о выходе новой серии камерофонов Reno4: Reno4 Lite и Reno4 Pro, первого устройства OPPO с поддержкой технологии 5G в России. Reno4 Pro порадует пользователей продвинутыми возможностями ночной видеосъемки с новым ши
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

ем сторон 21:9, на первый взгляд, выглядит странно, но в результате очень комфортно лежит в руке и удобно управляется. Качество фотосъемки наши эксперты оценили достаточно высоко  — на уровне топовых камерофонов. Основная камера у Xperia 5 тройная (12+12+12 Мп). Главный датчик со светосилой f/1,6 и второй объектив с 2-кратным оптическим зумом оснащены оптическим стабилизатором и фазовым авт
09.09.2019 Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

даже на снимках с зумом. IPhone Xs Max доказывает, что число камер — не главное: у одного из лучших камерофонов их всего две Основных камер у Xs Max две, разрешением по 12 Мп. Как и у iPhone X,
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон

чен в определенных сценариях, когда объект не находится на оптимальном расстоянии. Но наличие широкого угла — однозначная «фишка» современной мобильной фотографии и неотъемлемый признак качественного камерофона. Только широкий угол помогает передать масштаб или драматизм происходящего. Снимки получаются очень впечатляющими и запоминающимися.     И, наконец, четвертый модуль — это макрообъек
13.12.2018 Лучшие камерофоны 2018-2019 года: выбор ZOOM

ледние полгода вышло немало новых смартфонов с отличными камерами. Представляем обновленный рейтинг камерофонов на конец 2018-начало 2019 года. Huawei P20 Pro Huawei P20 Pro вышел еще весной эт
08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018)

обоих модулей, HDR, портретный режим с размытием фона и поддержка RAW.Honor 9 Если хочется хороший камерофон, но продукция Samsung или Apple отпугивает высокой ценой, можно посмотреть в сторон
05.07.2016 Пять лучших камерофонов 2016 года. Выбор ZOOM

ртфон совместно с компанией Huawei. И стоит отметить, что на выходе получился добротный и бюджетный камерофон. Здесь установлен 12,3 МП сенсор и вместо того, чтобы увеличивать количество МП, ко
28.01.2016 Флагманский камерофон лишился "фона"

размера 1’’ и фикс-объектива со светосилой F/2,8. Фактически, Panasonic Lumix DMC-CM10 – это уже не камерофон, а компактный фотоаппарат с фикс-оптикой и расширяемой за счёт среды Android функци
07.08.2015 Обзор смартфона Lenovo Vibe Shot: так ли хорошо он снимает?

лей (например, Sony Ericsson) были даже отдельные линейки смартфонов-камерофонов. Сегодня же слово «камерофон» ушло из обихода. Как-то так сложилось, что у любого производителя флагманская моде
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей

Корпорация Panasonic представила на выставке Photokina в Кельне камерофон Panasonic Lumix DMC-CM1. Устройство базируется на платформе Android 4.4 KitKat и ос
03.06.2014 «Связной»: на смену фотоаппаратам приходят камерофоны

Поэтому беззеркальные камеры будут привлекать требовательных любителей качественной съемки, которым камерофона зачастую недостаточно. «Зеркальные» фотокамеры ориентированы по большей части на п
29.04.2014 Samsung представил «камерофон» с объективом, как у настоящего фотоаппарата

Компания Samsung Electronics анонсировала новый «камерофон», идущий на смену выпущенному в прошлом году Samsung Galaxy S4 zoom. Samsung Galaxy K Zoom — такое имя получила новая модель — оснащен 20,7-МП сенсором CMOS с обратной засветкой, форм
11.04.2014 Снимите это немедленно: опыт использования настоящего камерофона Nokia Lumia 1020

и экспертов и обычных пользователей. Но называть его обычным смартфоном будет не совсем правильно, в обиходе уже довольно длительное время существует даже отдельное название для подобных аппаратов — камерофон. Незнакомого со спецификой устройства пользователя при первом взгляде может удивить размер корпуса и необычно крупный фотомодуль. Объясняются такие габариты в основном двумя факторами
31.12.2013 Убийца фотокамер: обзор камерофона Nokia Lumia 1020

тестах производительности.                 Результаты тестирования   Бенчмарк Benchmark Free оценил камерофон на высший балл 7,9, сравняв его по производительности с уже зарекомендовавшими себя
12.07.2013 Nokia представила 41-МП «камерофон» на базе Windows Phone

Компания Nokia официально представила «камерофон» Nokia Lumia 1020, предположения о котором ходили последние месяцы. Как и Nokia 808 PureView, модель Nokia Lumia 1020 получила 41-МП фотосенсор и стала вторым смартфоном в линейке Nok
31.10.2012 Две матрицы OmniVision для нового поколения камерофонов

Компания OmniVision представила два новых светочувствительных сенсора, предназначенных для рынка камерофонов. Первый из них - OV5645. Он представляет собой чип с матрицей типоразмера 1/4’’ с разрешением 5 мегапикселей. Устройство также может снимать видеоролики в разрешении до 1920 на 1080
25.06.2012 Камерофон Nokia 808 PureView вышел в продажу в России

Компания Nokia объявила о начале продаж на российском рынке камерофона Nokia 808 PureView, оснащенного матрицей с рекордным для мобильной индустрии сенсором в 41 МП. Стоимость Nokia 808 PureView в интернет-магазине Nokia - 26990 руб., на старте продаж м
16.03.2012 Sony дискредитировала 41-МП технологию в новом «камерофоне» Nokia

Корпорация Sony, один из ведущих производителей фототехники, дискредитировала технологию PureView, которую Nokia рекламирует вместе со своим новым «камерофоном» Nokia 808 PureView, сообщает Pocket-lint. В частности, в Sony заявили, что подобная технология - когда дополнительные пиксели служат для зума без потери качества и в целом улучшени
06.03.2012 Nokia превращает смартфоны на Windows Phone в «камерофоны» с огромной матрицей

редполагает, что технология появится в мобильных устройствах вместе с программным обновлением Apollo. Оно ожидается в IV квартале 2012 г. Напомним, что впервые технология PureView была реализована в «камерофоне» Nokia 808 PureView, который был анонсирован в конце февраля. Новинка планируется как преемник Nokia N8 и появится в продаже в мае 2012 г. Как поясняет SlashGear со ссылкой на главу

28.02.2012 Nokia опубликовала примеры снимков с камерофона 808 PureView

Компания Nokia опубликовала примеры снимков (ссылка), сделанных камерофоном Nokia 808 PureView. Напомним, анонсированная вчера модель смартфона Nokia 808 PureView, являющаяся преемницей Nokia N8, оснащена полностью новой системой захвата изображений, включа
27.02.2012 Nokia представила 41-МП «камерофон» Nokia 808

Nokia, как и ожидалось, представила новую модель «камерофона», преемника Nokia N8. Предполагается, что это будет последний смартфон на платформе Symbian. Nokia PureView 808 оснащена полностью новой системой захвата изображений. Разрешение свет
09.02.2012 Рассекречен новый «камерофон» Nokia

льник будет обладать «одним из самых больших фотосенсоров» на рынке. Но здесь имеется в виду рынок «камерофонов», а не цифровых камер. Добавим со своей стороны, что в Nokia N8 стоит 12-МП камер
28.12.2010 В Сети появились «живые» фотографии нового камерофона Sony Ericsson

су смартфонов или коммуникаторов, или обычных телефонов. Тем не менее, ряд экспертов признали в нем камерофон Sony Ericsson Hallon. На фото изображен моноблочный тонкий телефон в глянцевом плас
09.11.2010 LG показала 12-мегапиксельный камерофон для японского рынка

Компания LG продемонстрировала новую модель камерофона L-03C с 12-мегапиксельной CCD-матрицей размером 1 / 2,3. В нем используется выдвиж
19.10.2010 Sony представила 16-мегапиксельный камерофон

оддержкой уровня светочувствительности по ISO до 12800. Он получил название Cyber-shot S006. Внутри камерофона установлен 1 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon, а также модули Wi-Fi, Bluetooth, G
05.10.2010 В 2011 году появится 14-МП "гуглофон"-камерофон

В Европе в 2011 году появится первый в своем роде 14-МП камерофон на базе Google Android. Устройство имеет 3.2-дюймовый экран WVGA-разрешения с мультитач. Работает коммуникатор на базе Android OS 2.1. В нем есть поддержка сетей 3G (HSUPA+HSDPA). Кам
10.08.2010 LG Viewty Snap: камерофон с поддержкой социальных сетей и англо-русским словарем

Компания LG представила на российском рынке камерофон LG Viewty Snap (LG GM360i) с поддержкой работы в социальных сетях. Верхняя и нижняя стороны LG Viewty Snap имеют скругленную форму. Черный корпус телефона обрамлен рамкой под металл,

22.10.2009 Casio "ответила" на камерофон от Samsung

Известный производитель фототехники из Японии Casio анонсировал новую модель 12,2-мегапиксельного камерофона. Casio Exilim CA003 будет оснащаться фирменной оптикой с автофокусом и 28 мм широкоугольными линзами с 3-кратным оптическим зумом. В гаджете будет устанавливаться 3,3-дюймовый OLED-э
19.10.2009 20-МП «камерофоны» – уже реальность

образца, коммерческие поставки планируется начать в 2010 г. Чипы отличаются числом поддерживаемых мегапикселей – 15 (OMAP-DM515) и 20 МП – вторая модель. Разрешение видео в обоих случаях одинаковое. «Камерофоны» на 12 МП – далеко не предел, считает Texas Instruments В настоящее время существуют мобильные телефоны с камерами на 12 МП, которые анонсировали Samsung, LG и Sony Ericsson. У после
08.07.2009 Первый 12 МП камерофон

Компания LG на выставке Korea Products Exhibition в Польше показала свой первый 12 Мп камерофон - LG Louvre. Напомним, что сегодня все флагманские камерофоны оснащаются 8 МП камер
04.02.2009 Sony Ericsson C905: тест лучшего камерофона

а то, что качество фотографий, сделанных телефоном, уступает качеству фотографий компактной камеры, камерофон может заменить полноценный фотоаппарат очень часто. В Sony Ericsson C905 установлен
30.09.2008 Самый тонкий 8-мегапиксельный камерофон

отография (причем явно постановочная) нового мобильника LG KC780 и информация о его основных характеристиках: частично сенсорный экран, 4-диапазонная поддержка GSM и минимальная для 8-мегапиксельного камерофона на сегодняшний день толщина. Когда случится официальный анонс аппарата, будет ли он поддерживать сети третьего поколения и сколько денег за него попросят — ответов на все эти вопросы
07.07.2008 Nokia N82: опыт использования флагманского камерофона

альные и прочие нефотографические функции данного изделия, разработчик его позиционирует именно как камерофон. До сих пор он остается топовым в линейке, и эта участь будет его преследовать еще

18.06.2008 Мобильные новинки Sony Ericsson: в ожидании чуда

никто не представлял ничего похожего для мирового рынка. Кроме того, это первый флагманский слайдер-камерофон Sony Ericsson и первый телефон (не смартфон!) Sony Ericsson, поддерживающий техноло
15.11.2007 Samsung - новый прорыв в камерофонах

мобильных телефонов. Он обладает габаритами 10.5X11.5X9.4 мм (на фото внизу, сверху - современный 3 МП модуль) и уже готов к серийному производству, так что, по заверению производителей, первых 8 МП камерофонов можно ждать уже в следующем году.

Публикаций - 469, упоминаний - 646

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Sony Walkman 285 29
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Microsoft Windows 16882 26
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