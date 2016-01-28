Индексная книга CNews*
Cameraphone Камерофон
Публикаций - 198, упоминаний - 271
Cameraphone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кожевников Алексей 61 3
|Симонов Игорь 100 3
|Лахова Олеся 35 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
|Набоков Сергей 27 2
|Чижиков Геннадий 0 1
|Яновский Кирилл 5 1
|Вдовенко Виталий 3 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
|Исанин Антон 9365 1
|Клинаичев Андрей 30 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Савин Сергей 94 1
|Eno Brian - Ино Брайан 3 1
|Муллогулова Асия 6 1
|Лаптева Марина 114 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|The Verge - Издание 482 3
|91Mobiles 590 3
|The Register 1286 2
|Engadget - Блог о технологиях 411 2
|Android Authority 37 2
|GSM Arena 57 2
|Boy Genius Report - BGR 49 1
|Pocket-Lint 69 1
|TechRadar 88 1
|SlashGear 134 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|GizChina - Издание 42 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Strategy Analytics 283 6
|Gartner - Гартнер 3301 3
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|ABI Research 230 1
|IHS iSuppli 390 1
|NPD Group 140 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.