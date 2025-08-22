Разделы

Саркисян Армен


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» 1
25.03.2024 Как российский бизнес локализует производство в РФ на примере Саркисяна и S8 Capital 6
31.05.2022 Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз 1
12.05.2022 Смартфоны и ноутбуки в апреле 2022 г. подешевели на 10-20% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Саркисян Армен и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - С8 Капитал 27 3
Apple Inc 12375 2
Samsung Electronics 10454 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Максима ГК - МТ-Интеграция 10 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
ZTE Corporation 760 1
HP Inc. 5728 1
Huawei 4088 1
8675 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 319 1
Xiaomi 1875 1
INOI - ИНОЙ 50 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 50 1
OTIS - OTIS Elevators 11 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21723 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5584 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2293 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7761 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5682 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 573 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3419 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 619 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 242 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7951 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28547 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25173 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 1
Аналоговые технологии 2809 1
Cameraphone - Камерофон 465 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 1
S8 Capital - Price.ru 58 2
Apple iPad 3895 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
Google Android 14441 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 1
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 20 1
Vertex Impress Luck - Vertex Impress Lion - Vertex Impress Genius - Vertex Impress InTouch - Vertex Impress Saturn - Vertex Impress Forest 5 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 79 1
Huawei MatePad - серия планшетов 60 1
Коржакова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152272 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 1
Европа 24485 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52913 1
Германия - Федеративная Республика 12844 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17753 1
Россия - ПФО - Саратовская область 775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
Азартные игры - Лотерея 217 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1420 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2074 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8116 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 643 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
