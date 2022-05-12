Смартфоны и ноутбуки в апреле 2022 г. подешевели на 10-20%

Цены на электронику – смартфоны, ноутбуки, планшеты – опустились на 10-20% в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещенные на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 г.

Так, самая актуальная модель iPhone – 13 Pro Max 256 ГБ – подешевела на 20% в апреле 2022 г. относительно марта 2022 г.. На конец месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121 166 руб/. Примерно на те же значения упала цена других устройств Apple. Смартфон Samsung Galaxy S20 FE упал в цене на 19% (средняя цена на 30 апреля 2022 г. – 37 996 руб/). Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G NE 128 ГБ подешевел на 26% (24 716 руб.).

Цены на некоторые модели ноутбуков в онлайн-магазинах упали еще сильнее. Например, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% – до 46 676 руб. Это на 8% дешевле даже февральской цены устройства. Ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле стал стоить на 34% дешевле, чем в марте (60 973 руб.), а MacBook Air 13 2020 г. от Apple – на 18% дешевле (110 046 руб.). Цена лэптопа 14s-dq0046ur от HP уменьшилась на 29% (33 466 руб.). Продвинутая модель ноутбука от Xiaomi – Mi Notebook Pro – подешевела на 20% (до 102 909 руб.).

Цены на актуальные модели планшетов у онлайн-ритейлеров также постепенно снижаются. Например, прошлогодний iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64 ГБ в апреле 2022 г. подешевел почти вдвое – на 41% (цена на 30 апреля 2022 г. – 35 949 руб.). Гаджет MatePad 10 64 ГБ от Huawei подешевел на 25% (до 22 410 руб.), а Galaxy Tab A7 Lite 64 ГБ от Samsung – на 12% (до 16 043 руб.).

«Данная тенденция демонстрирует, как потребитель может влиять на ценообразование, если не поддается массовому покупательскому ажиотажу. В апреле стихийный спрос на гаджеты упал, а вместе с ним и цены. Косвенно влияние на этот процесс оказало укрепление рубля. Несмотря на положительную динамику, говорить о возвращении цен к докризисным уровням еще рано – гаджеты остаются на 15-30% дороже значений февраля 2022 г. из-за сложной ситуации с логистическими каналами, стоимостью поставок, ассортиментом доступных брендов. Тем не менее цены на некоторые модели устройств прошлых поколений уже сегодня сопоставимы с февральскими», – сказали специалисты Price.ru.

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