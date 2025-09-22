Разделы

22.09.2025 Liftway.ru запустил первого в России умного Telegram-бота для подбора запчастей к лифтам и эскалаторам 1
25.03.2024 Как российский бизнес локализует производство в РФ на примере Саркисяна и S8 Capital 1
07.11.2012 Екатерина Воропаева: От отраслевых решений мы идем к решениям для отраслей 1
02.04.2007 OTIS в России автоматизирует кадровый документооборот 1
21.12.2006 "ЭпикРус" вырос на 60% 1
25.08.2003 "Аплана" открыла новый центр разработки 1
13.05.2003 Первый финансовый год "Апланы": оборот превысил $3 млн. 1
13.03.2002 "АРМО-Инжиниринг" открыла первый в России Центр моделирования и интеграции систем Интеллектуального здания 1
12.02.2002 NASDAQ: корпоративный бухучет уже не тревожит рынок 1
12.02.2002 NASDAQ: корпоративный бухучет уже не тревожит рынок 1
20.12.2001 "АРМО-Групп" завершила реструктуризацию и объявила о новой стратегии 1
29.11.2001 "АРМО-Групп" наращивает свой интеллектуальный потенциал 1

Schneider Electric 584 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 318 3
Johnson Controls 33 3
АРМО ГК 166 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Amazon Inc - Amazon.com 3085 2
Microsoft Corporation 25057 2
Cisco Systems 5185 2
Qualcomm Technologies 1874 2
Ростех - Автоматика Концерн 1717 2
АйТи 1419 2
АйТи - Аплана Группа компаний 174 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 2
Tyco International 79 2
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 1
SAP SE 5389 1
Oracle Corporation 6807 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 1
Genesys 208 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
JVC Kenwood 416 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
JVC Professional - Japan Victor Company 31 1
АйТи Центр заказной разработки ПО 6 1
Radionics 7 1
Simplex International Building Systems 2 1
8745 1
S8 Capital - С8 Капитал 29 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
DuPont - Дюпон 100 2
Mars Wrigley 21 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Enron - Enrongate 122 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 88 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
Газпром ПАО 1388 1
Почта России ПАО 2215 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Raiffeisen - Райффайзен Лизинг 4 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 218 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Roca Group - Керамика 7 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Lanxess - Ланксесс 2 1
Altyntau Kokshetau - Altyntau Resources - Алтынтау 2 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 50 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
Федеральное казначейство России 1844 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3984 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 556 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2309 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9149 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1391 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33081 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2757 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 449 2
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 246 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4804 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5105 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7360 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2413 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4197 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11117 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 916 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1929 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2021 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2082 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 522 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4263 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1509 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 198 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12564 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11953 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1470 1
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Воропаева Екатерина 22 1
Тришин Юрий 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Саркисян Армен 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 7
Европа 24518 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1540 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1667 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14378 1
Армения - Республика 2355 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - СФО - Новосибирск 4558 1
Франция - Французская Республика 7944 1
Казахстан - Республика 5735 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 988 1
Азия - Азиатский регион 5687 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 961 1
Европа Восточная 3115 1
Бельгия - Королевство 1164 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2879 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 244 1
Россия - ПФО - Саратовская область 779 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3371 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7204 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2036 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5914 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4237 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6104 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5156 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3711 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4670 1
Аудит - аудиторский услуги 2965 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6227 1
Энергетика - Energy - Energetically 5400 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5193 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2310 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4844 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6435 1
Всероссийская перепись населения 184 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6194 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3120 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8180 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1425 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2100 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2420 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Internet Stock Report 994 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 933 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 149 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1246 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
