Индексная книга (каталог) CNews*
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Минприроды РФ Рослесхоз Рослесинфорг ФГБУ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 72
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 160 6
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 4
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|Исаев Алексей 16 10
|Хайруллин Айрат 108 8
|Краснов Александр 90 8
|Горбунов Сергей 24 8
|Гребенщиков Дмитрий 39 7
|Фридштанд Андрей 11 7
|Белов Кирилл 19 7
|Горский Николай 9 7
|Семенова Марина 11 7
|Зубанов Андрей 9 7
|Пущаков Сергей 10 7
|Гвоздева Наталья 16 6
|Касаткин Алексей 10 6
|Наумов Олег 15 6
|Рустамов Рустам 545 6
|Лагода Георгий 60 6
|Аникин Леонид 61 5
|Горбунов Алексей 32 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Шипов Савва 102 4
|Терещенко Денис 95 4
|Паршин Максим 323 4
|Зорин Александр 51 4
|Ципорин Павел 103 4
|Турчак Евгений 24 4
|Рымар Максим 50 4
|Попов Михаил 55 4
|Шинкарук Елена 28 4
|Скляр Алексей 54 4
|Раков Ярослав 51 4
|Албычев Александр 168 4
|Малков Павел 51 4
|Корчивой Станислав 16 4
|Анисимов Михаил 15 4
|Усманов Артур 25 4
|Бутурлин Иван 26 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 5 4
|Спиренков Вячеслав 37 4
|Райкевич Алексей 129 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 7
|SimilarWeb 61 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Forrester Research 833 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.