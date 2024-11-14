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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минприроды РФ Рослесхоз Рослесинфорг ФГБУ

Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ

СОБЫТИЯ


14.11.2024 Лесная техника с «ЭРА-ГЛОНАСС»: первые 600 транспортных средств в госинформсистеме 1
06.09.2024 С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи 1
04.07.2024 С начала 2024 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 900 тыс. машин 1
02.07.2024 Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров 1
18.07.2023 Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех» 2
18.01.2023 Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут» 1
05.12.2022 Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД 1
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 1
11.02.2022 В России начали строить многомиллиардную ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов страны 2
09.12.2021 За 2020 г. пользователи «Авито» спасли от вырубки леса равные по площади территории Карелии и сэкономили электроэнергию близкую годовому потреблению Москвы 1
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 2
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 2
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 2
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 2
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 3
09.06.2017 Не вырубишь топором: для чего лесному хозяйству информационная система 3
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 1
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней 1
08.04.2013 «Техносерв» разработал для Рослесхоза «Государственный лесной реестр» 4
07.12.2012 Рослесинфорг получил единый инструмент управления производственной деятельностью 5
07.11.2012 Екатерина Воропаева: От отраслевых решений мы идем к решениям для отраслей 2
10.10.2012 Путин потребовал создать базу данных российской земли 1
08.10.2012 В России появится Государственный лесной реестр 3
19.03.2012 Центральный офис и филиалы «Рослесинфорга» объединены корпоративной сетью видеосвязи 4
24.02.2010 «Запсиблеспроект» внедрил «Евфрат» 2
16.06.2009 Опубликованы результаты спутникового мониторинга лесохозяйственной деятельности в России 3

Публикаций - 38, упоминаний - 72

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1123 7
Центр2М - Center2М 67 6
Ред Софт - Red Soft 1210 6
Программный Продукт ГК 103 6
Brother - Brother Industries - Бразер 215 5
Ростелеком 10879 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 499 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 4
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 4
Восход ФГБУ НИИ 718 4
Naumen - Наумен 743 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 216 4
ГЛОНАСС АО 278 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 3
TaskData - ТаскДата 9 3
SAP SE 5581 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 221 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2995 2
VK - Mail.ru Group 3593 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1329 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 2
Ланит Урал 17 1
data.ai - App Annie 85 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Salesforce - Informatica 138 1
КСК Технологии 47 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 269 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 371 1
Мелстон ГК 11 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
Roca Group - Керамика 7 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
OTIS - OTIS Elevators 13 1
СибПроект - СибПроектКом 4 1
Lanxess - Ланксесс 2 1
Altyntau Kokshetau - Altyntau Resources - Алтынтау 2 1
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 1
Почта России ПАО 2352 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
МКБ - Московский кредитный банк 651 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 12
Федеральное казначейство России 1939 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 9
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 8
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 77 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 8
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 7
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 967 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 150 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 5
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 4
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 4
Рослесозащита ФБУ - Российский центр защиты леса 7 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 261 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
Авиалесоохрана ФБУ 19 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 184 1
ГосИнформСистемы 160 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 3
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 3
Linux OS 11447 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 202 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 212 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1022 2
Microsoft Windows 16814 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 313 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 2
Diasoft Database Adapter 13 2
Diasoft Legacy Renovation 7 2
Red Hat RPM - Package Manager 189 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5229 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Транспорт 72 1 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Исаев Алексей 16 10
Хайруллин Айрат 108 8
Краснов Александр 90 8
Горбунов Сергей 24 8
Гребенщиков Дмитрий 39 7
Фридштанд Андрей 11 7
Белов Кирилл 19 7
Горский Николай 9 7
Семенова Марина 11 7
Зубанов Андрей 9 7
Пущаков Сергей 10 7
Гвоздева Наталья 16 6
Касаткин Алексей 10 6
Наумов Олег 15 6
Рустамов Рустам 545 6
Лагода Георгий 60 6
Аникин Леонид 61 5
Горбунов Алексей 32 5
Лысенко Эдуард 317 5
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