Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров

Подведены промежуточные итоги тестирования «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи во ФГИС Лесного комплекса информации о передвижении лесовозной, лесозаготовительной, а также лесопожарной техники. Пилотный проект, проходящий в Архангельской и Ульяновской областях, организован Рослесхозом совместно с Минпромторгом России и АО «ГЛОНАСС».

«Промежуточные итоги пилотного проекта показывают, что мы движемся в верном направлении. Передача данных из «ЭРА-ГЛОНАСС» во ФГИС ЛК успешно реализуется. Отработав механизмы интеграции данных о передвижении техники в двух регионах, полученный опыт будет транслироваться по всей стране. Следующим этапом является оснащение лесной техники датчиками, что позволит повысить прозрачность заготовки древесины на всех этапах», – отметил замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Платформа мониторинга транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» без задержек передаёт в онлайн-формате всю юридически значимую информацию о передвижении техники во ФГИС Лесного комплекса.

«В пилотном проекте лесная техника оснащается исключительно отечественной аппаратурой спутниковой навигации от НПП «ИТЭЛМА» и ООО «Сантэл-Навигация», которая соответствует национальным ГОСТ. Для отработки механизмов оснащения аппаратурой спутниковой навигации оборудовано 17 различных моделей лесной техники, владельцами которой являются более 10 крупных, средних и малых предприятий. За время пилотного проекта подключённая техника наработала уже более 3,5 тыс. часов, за которые преодолела свыше 61 тыс. километров – в полтора раза больше экватора Земли. Российские производители в течение эксперимента уже доработали оборудование с учетом требований производителей техники, перевозчиков, систем Рослесхоза и АО «ГЛОНАСС». Для того, чтобы все владельцы техники смогли выполнить требования по оснащению, при поддержке Минпромторга России Консорциум по автоэлектронике создал платформу для комплексной информационной поддержки как лесопользователей, так и производителей аппаратуры спутниковой навигации», – сказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

На этой платформе будут представлены соответствующие техническим требованиям российские доверенные решения, а также вся информация, необходимая для заказа оборудования, организации установки на технику и получения консультаций по интересующим отрасль вопросам.

Консорциум по автоэлектронике — это некоммерческая организация, объединяющая разработчиков и производителей электронных систем, блоков и микроэлектронных компонентов, а также их ключевых потребителей для выработки решений в интересах развития всей отрасли.

Проект оснащения, с одной стороны, позволит решить государственные задачи по обелению лесозаготовки, снижению незаконной вырубки древесины, а также сохранению лесов за счет оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, лесных пожаров. С другой – стимулирует и развивает отечественное электронное оборудование и микроэлектронику для лесной техники российского производства.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич добавил, что использование госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве доверенной среды для органов государственной власти уже отработано для мониторинга общественного транспорта и перевозки опасных грузов во всех регионах страны. Онлайн-данные о движении 250 тыс. транспортных средств таких категории передаются в Ространснадзор и ещё более тысячи региональных, муниципальных информационных систем и самим перевозчикам.

«В этом проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» выступает помощником для владельцев лесной техники по соблюдению требований закона и надежным инструментом передачи данных во ФГИС Лесного комплекса. По итогам отработки промежуточных результатов эксперимента, в начале июля, мы запустим специальный сайт для ответов на организационные вопросы и удобства последующего подключения лесной техники к нашей системе, которое стартует в октябре. Всё взаимодействие с пользователями будет настроено в онлайн режиме», — отметил Алексей Райкевич.