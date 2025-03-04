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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спиренков Вячеслав


04.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники 1
14.11.2024 Лесная техника с «ЭРА-ГЛОНАСС»: первые 600 транспортных средств в госинформсистеме 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
06.09.2024 С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
22.05.2024 Владельцы лесной техники с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» смогут передавать данные о движении транспортных средств во ФГИС Лесного комплекса 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
04.03.2024 Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.07.2023 Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех» 1
22.07.2022 Рослесхоз завершил первый этап создания ФГИС ЛК 1
07.04.2016 Росреестр представил новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Спиренков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 887 4
Кеды профессора 6 4
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 125 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 2
ГЛОНАСС АО 197 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 2
Ростелеком 9773 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Восход ФГБУ НИИ 650 1
Ред Софт - Red Soft 732 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 1
8285 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 115 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12829 1
Telegram Group 2037 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
БАРС Груп 546 1
Naumen - Наумен 630 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Цифра ГК 2442 1
Biocad - Биокад 82 1
Информ 303 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
Газпром ЦПС 27 1
ИнноГеоТех 8 1
Ингеотех 1 1
Примо РПА 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 130 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Лента - Сеть розничной торговли 2096 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 874 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Силовые машины 111 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 1
Почта России ПАО 2120 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром ПАО 1346 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 623 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Агроэко ГК 22 1
Газпром бурение 30 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 19
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 131 17
Федеральное казначейство России 1785 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 16
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 15
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 117 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 329 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 12
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 11
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 7
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 4
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 5 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 128 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ГосИнформСистемы 130 2
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1779 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2035 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 464 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 10
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 33 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 477 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2769 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 3
Wiseadvice - EmplDocs 6 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Технос-К - Сакура PRO 21 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1128 1
Apple - App Store 2904 1
Tencent WeChat - мессенджер 144 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Moodle LMS - система управления курсами 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
OpenAI ChatGPT 361 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 96 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Шпак Василий 226 19
Баканов Дмитрий 32 15
Шадаев Максут 1018 15
Разумовский Дмитрий 122 15
Терещенко Денис 88 14
Хайруллин Айрат 104 14
Матвеева Татьяна 104 13
Артемов Андрей 15 11
Раскина Ирина 24 11
Лысенко Эдуард 308 11
Слышкин Василий 129 11
Ципорин Павел 102 11
Петрушин Андрей 110 11
Мартынова Елена 87 11
Херсонцев Алексей 93 11
Чирков Сергей 16 11
Немкин Антон 37 8
Кирюшин Сергей 83 7
Звонарева Елена 19 7
Хинштейн Александр 142 6
Шейкин Артем 35 5
Сергиенко Сергей 12 4
Булатов Артем 4 4
Егошин Константин 7 4
Журавлев Виктор 5 4
Райкевич Алексей 89 4
Щербина Олег 6 4
Александрова Екатерина 6 3
Алимханов Тимур 5 3
Залаев Геннадий 4 3
Тэн Марина 4 3
Албычев Александр 151 3
Гладышев Евгений 9 3
Драгунов Алексей 25 3
Щеверов Андрей 4 3
Тржаскал Николай 6 3
Мирон София 3 2
Мельникова Алиса 91 2
Сергеев Сергей 138 2
Вагизов Руслан 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 145750 24
Россия - ЦФО - Орловская область 325 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 15
Россия - ЦФО - Калужская область 989 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 10
Россия - СЗФО - Псковская область 637 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 618 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 729 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 2
Земля - планета Солнечной системы 10411 2
Россия - ЦФО - Костромская область 409 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1215 1
Россия - УФО - Свердловская область 1524 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Россия - ПФО - Самарская область 1331 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 276 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 10
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 888 9
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1217 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2616 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 2
НКО - Некоммерческая организация 508 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4862 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 224 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1905 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 52 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4029 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8102 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 746 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6007 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6319 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 227 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Экономический эффект 1078 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 16
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 377 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 15
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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