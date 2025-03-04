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Спиренков Вячеслав
Спиренков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 130 2
|Шпак Василий 226 19
|Баканов Дмитрий 32 15
|Шадаев Максут 1018 15
|Разумовский Дмитрий 122 15
|Терещенко Денис 88 14
|Хайруллин Айрат 104 14
|Матвеева Татьяна 104 13
|Артемов Андрей 15 11
|Раскина Ирина 24 11
|Лысенко Эдуард 308 11
|Слышкин Василий 129 11
|Ципорин Павел 102 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Мартынова Елена 87 11
|Херсонцев Алексей 93 11
|Чирков Сергей 16 11
|Немкин Антон 37 8
|Кирюшин Сергей 83 7
|Звонарева Елена 19 7
|Хинштейн Александр 142 6
|Шейкин Артем 35 5
|Сергиенко Сергей 12 4
|Булатов Артем 4 4
|Егошин Константин 7 4
|Журавлев Виктор 5 4
|Райкевич Алексей 89 4
|Щербина Олег 6 4
|Александрова Екатерина 6 3
|Алимханов Тимур 5 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Тэн Марина 4 3
|Албычев Александр 151 3
|Гладышев Евгений 9 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Щеверов Андрей 4 3
|Тржаскал Николай 6 3
|Мирон София 3 2
|Мельникова Алиса 91 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Вагизов Руслан 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170018.
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