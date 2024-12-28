Формоза-Софт
«Формоза-Софт» — разработчик системы «Лесохранитель» — системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта.
|28.12.2024
|Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
|04.03.2024
|Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса 1
Формоза-Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ингеотех 1 1
|ИнноГеоТех 8 1
|Формоза - Formoza 176 1
|БАРС Груп 545 1
|Информ 303 1
|Балаков Альберт 1 1
|Осикова Анна 1 1
|Спиренков Вячеслав 25 1
|Девитт Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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