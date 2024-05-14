Правительство Красноярского края - органы государственной власти

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|14.05.2024
|
«1С‑Рарус» автоматизировал учет контингента 54 учреждений, подведомственных Министерству образования Красноярского края
Создание единой облачной системы «Колледж» в рамках ведомственной информационной системы Министерства образования Красноярского края способствует повышению эффективности управления о
|22.03.2024
|
Правительство Красноярского края, СибГУ и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве
Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и директор фирмы «1С» Борис
|03.12.2021
|
«1С-Рарус» создал единую систему учета для учреждений образования Красноярского края
Компания «1С-Рарус» и Министерство образования Красноярского края создали ведомственную информационную систему «Бюджетный учет системы образования» (ВИС БУСО), объединяющую 158 краевых учреждений образования и 760 п
|14.04.2021
|
Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве
тного сообщества, изучения практик других субъектов России, организовать этот процесс довольно сложно, поэтому мы, безусловно, рассчитываем на помощь наших федеральных коллег», – отметил председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Одним из примеров взаимодействия региона и организации «Цифровая экономика» станут совместные онлайн и офлайн-мероприятия - такие, как «Цифровая пр
|20.02.2016
|
МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы
Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения
|20.08.2014
|
ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона
оярского края заключили соглашение о сотрудничестве в области развития услуг связи и телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. Документ подписали исполняющий обязанности председателя Правительства Красноярского края Виктор Томенко и президент ТТК Артем Кудрявцев. В рамках соглашения компания ТТК будет развивать телекоммуникационную инфраструктуру на территории Красноярского
|18.06.2012
|
В Министерстве финансов Красноярского края внедрена система «АЦК-Бюджетные услуги»
В Министерстве финансов Красноярского края внедрена автоматизированная система «АЦК-Бюджетные у
|01.02.2012
|
В Агентстве государственного заказа Красноярского края внедрена система «АЦК-Госзаказ»
работы по внедрению автоматизированной системы размещения государственного заказа «АЦК-Госзаказ» в Агентстве государственного заказа Красноярского края. Использование системы «АЦК-Госзаказ» в
|16.11.2011
|
«АйТи» создаст информационно-аналитическую систему для Министерства социальной политики Красноярского края
гиональной информационно-аналитической системы «Поддержка процесса реабилитации инвалидов» для нужд Министерства социальной политики Красноярского края. Стоимость государственного контракта сос
|21.05.2009
|
«ТТК-Сибирь» участвует в создании ИС для Правительства Красноярского края
полнительной власти Красноярского края. Система объединяет локальные сети структурных подразделений Правительства Красноярского края, министерств и ведомств, а также предприятий, связанных с об
|01.03.2007
|
В администрации Красноярского края создают интегрированную ИС
Компания InterSystems объявила о завершении первого этапа проекта по разработке интегрированной информационной системы администрации Красноярского края. В Красноярской администрации используется большое количество разнообразных информационных систем, которые поддерживают управленческие процессы различных департаментов. Это приводит к множественно
