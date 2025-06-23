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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Бородино


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 1
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области 1
25.10.2024 МТС обеспечила связью смоленский поселок Красный, входящий в сотню исторических городов России 1
27.03.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области 1
20.10.2023 Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
05.10.2016 «Транстелеком» предоставил каналы связи Сбербанку в Красноярском крае 1
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
05.08.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
11.03.2013 На конференции «Сайт Будущего» обсудят приемы формирования лояльности клиентов веб-сайтов 1
06.12.2012 «Яндекс» обновил панорамы Москвы и Подмосковья 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
06.11.2012 В Москве пройдет конференция Social Media 2012 1
01.11.2012 12 ноября в Москве состоится конференция Social Media Human Resources 1
29.10.2012 В Москве пройдет конференция Social Media 2012 1
25.10.2012 В Москве пройдет конференция Social Media Human Resources 1
25.10.2012 29 октября в Москве состоится международная конференция для маркетологов и PR-специалистов 1
08.10.2012 26 октября в Москве начнет работу конференция по управлению бизнесом 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
27.01.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
03.12.2009 «Бородино-Телеком» запустил собственное «вычислительное облако» на платформе IBM 1
07.09.2009 Мобильная базовая станция «Билайн» снова в пути 1
27.11.2008 Конференция: «Управление проектами 2008» 1
25.11.2008 Конференция: Управление Проектами 2008 1
16.04.2008 «Питерские» связисты остались без банка 1
09.07.2007 «Бородино-Телеком» поможет МОЭСК в регистрации аварийных процессов 1
05.07.2007 «Бородино-Телеком» развивает сотрудничество с РЖД 1
04.07.2007 «Вест Концепт» разработал модуль «Трассировщик» для MS Dynamics Nav 1
27.06.2007 MS Dynamics внедрили в отеле «Бородино» 1
21.06.2007 Новый отель WEL автоматизирован на базе Microsoft Dynamics NAV 1
26.02.2007 На Дальнем Востоке введены в эксплуатацию САРД "Гудвин Бородино" 1
08.11.2006 Игры от Strategy First в России 1
19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции? 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 4
Вест Концепт - West Concept 61 3
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 3
МегаФон 9349 3
Бородино ГК - Бородино-Телеком 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2979 2
Ростелеком 9989 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 2
Проектная практика 48 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
PM Expert - ПМ Эксперт 117 2
Huawei 4040 1
ZTE Corporation 754 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
Киевстар - Kyivstar 545 1
Укртелеком 241 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Питерская группа связистов 435 1
Yandex - Яндекс 7821 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Cabletron Systems 71 1
АйТи 1389 1
MobileMedia Ideas 5 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 88 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Информтехника ГК 34 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Кроникс КБ - Кроникс Микро 4 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 2
РЖД - Российские железные дороги 1945 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 197 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 2
Гильдия Рекрутеров 2 2
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
Фин-Партнер УК 4 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 59 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Почта России ПАО 2174 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
ТрансКонтейнер 38 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 9 1
Газпром ПАО 1374 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 27 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 61 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5592 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3369 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3242 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 326 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 682 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 71 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8195 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8697 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8310 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3713 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4744 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5387 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2976 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10954 3
Управляемость - Manageability 1798 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3832 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1035 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12633 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2391 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6910 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7605 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 3
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 6 3
Apple iPad 3888 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
Вест Концепт - West Concept Novhotel 3 2
Amedia Premium HD 28 1
МТС 3G-сеть 121 1
Apple iOS 7997 1
Google Android 14325 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 241 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 550 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
IBM Director 12 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
Аветисян Армен 47 3
Ермолаев Максим 3 3
Кутузов Александр 39 2
Шибанов Антон 2 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Катрич Алексей 43 2
Рыбников Алексей 7 2
Валинуров Ильгиз 2 2
Осовицкая Нина 2 2
Ройтман Евгений 44 1
Соловенчук Александр 116 1
Криницин Андрей 1 1
Зарицкий Владимир 8 1
Колесник Андрей 23 1
Ротенберг Борис 9 1
Баженов Михаил 39 1
Абрамкин Александр 3 1
Кудрявцев Артем 26 1
Мудрецова Татьяна 16 1
Томенко Виктор 11 1
Брюквин Юрий 299 1
Казьмин Андрей 17 1
Андросик Владимир 32 1
Митрофанов Сергей 10 1
Ивантер Дмитрий 35 1
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Шиянов Егор 6 1
Полковников Алексей 6 1
Поташев Максим 9 1
Попов Андрей 111 1
Толкачев Алексей 6 1
Бугаев Леонид 13 1
Левченко Александр 13 1
Путин Владимир 3255 1
Стоянов Игорь 2 1
Мирошников Борис 63 1
Алешкина Алла 4 1
Осипов Петр 3 1
Аксенов Сергей 27 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1454 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 15
Россия - РФ - Российская федерация 150012 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1741 13
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 10
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 71 8
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 56 7
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 7
Россия - Назарово 30 7
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2576 5
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 26 5
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Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 4
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 21 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 121 3
Европа 24415 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 44 3
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 27 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1752 2
Украина 7682 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 2
Россия - СФО - Иркутская область 1170 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 611 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1341 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 257 2
Германия - Федеративная Республика 12796 2
Италия - Итальянская Республика 4387 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 2
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Беларусь - Белоруссия 5855 2
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Россия - Пугачёво 5 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 43 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 506 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 3
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Энергетика - Energy - Energetically 5272 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2488 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6609 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 553 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2515 3
СРО - саморегулируемые организации 101 2
HRM - HR брендинг 97 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3003 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 661 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 2
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