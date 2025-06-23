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Россия Бородино
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 3
|Ермолаев Максим 3 3
|Кутузов Александр 39 2
|Шибанов Антон 2 2
|Лобусов Дмитрий 2 2
|Катрич Алексей 43 2
|Рыбников Алексей 7 2
|Валинуров Ильгиз 2 2
|Осовицкая Нина 2 2
|Ройтман Евгений 44 1
|Соловенчук Александр 116 1
|Криницин Андрей 1 1
|Зарицкий Владимир 8 1
|Колесник Андрей 23 1
|Ротенберг Борис 9 1
|Баженов Михаил 39 1
|Абрамкин Александр 3 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Мудрецова Татьяна 16 1
|Томенко Виктор 11 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Казьмин Андрей 17 1
|Андросик Владимир 32 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Немцов Борис 11 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Шиянов Егор 6 1
|Полковников Алексей 6 1
|Поташев Максим 9 1
|Попов Андрей 111 1
|Толкачев Алексей 6 1
|Бугаев Леонид 13 1
|Левченко Александр 13 1
|Путин Владимир 3255 1
|Стоянов Игорь 2 1
|Мирошников Борис 63 1
|Алешкина Алла 4 1
|Осипов Петр 3 1
|Аксенов Сергей 27 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11318 2
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
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