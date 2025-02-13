Мудрецова Татьяна
|13.02.2025
|МТС запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров 1
|17.06.2021
|МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
|26.04.2021
|В МТС назначен директор по клиентскому опыту 1
|04.03.2011
|«Билайн» предложил интернет, роутер и антивирус в одном пакете 1
|04.03.2011
|Андрей Еремичев назначен директором по маркетингу массового рынка «Вымпелкома» 2
|16.02.2011
|«Билайн» запустил услугу «Беззаботный Интернет» 1
|27.01.2011
|«Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
|01.09.2010
|«Билайн» запускает новый тариф для общительных абонентов 1
|18.08.2010
|«Билайн» запустил «Пакеты услуг» 1
|08.06.2010
|«Билайн» запустил услугу «Автоплатеж» 1
|26.08.2008
|«ВымпелКом» переименовал услугу «Свои» в «Чат» 1
Мудрецова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 74 1
|Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 450 1
|Kaspersky Internet Security 458 1
|ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
|Николаев Вячеслав 102 2
|Хомченко Дмитрий 13 1
|Ерёмичев Андрей 14 1
|Камалов Фарид 6 1
|Воронин Павел 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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