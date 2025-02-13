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Мудрецова Татьяна



13.02.2025 МТС запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров 1
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
26.04.2021 В МТС назначен директор по клиентскому опыту 1
04.03.2011 «Билайн» предложил интернет, роутер и антивирус в одном пакете 1
04.03.2011 Андрей Еремичев назначен директором по маркетингу массового рынка «Вымпелкома» 2
16.02.2011 «Билайн» запустил услугу «Беззаботный Интернет» 1
27.01.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 10 населенных пунктах Красноярского края 1
01.09.2010 «Билайн» запускает новый тариф для общительных абонентов 1
18.08.2010 «Билайн» запустил «Пакеты услуг» 1
08.06.2010 «Билайн» запустил услугу «Автоплатеж» 1
26.08.2008 «ВымпелКом» переименовал услугу «Свои» в «Чат» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Мудрецова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 3
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 76 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 8 1
ТехЛАБ 26 1
Основа Телеком 70 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 203 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 1
Детский мир Казахстан 1 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 597 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 445 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11658 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5282 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 833 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 319 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6461 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4790 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4160 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3871 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 74 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 450 1
Kaspersky Internet Security 458 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
Николаев Вячеслав 102 2
Хомченко Дмитрий 13 1
Ерёмичев Андрей 14 1
Камалов Фарид 6 1
Воронин Павел 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 19 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 40 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1389 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2509 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2678 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 1
Казахстан - Республика 5550 1
Россия - Бородино 43 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6270 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 163 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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