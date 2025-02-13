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МТС запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров

МТС объявила о запуске системы добровольных чаевых для сотрудников контактных центров. Теперь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS со ссылкой для отправки чаевых через партнёрскую услугу.

Решение о внедрении системы было принято на основе данных речевой аналитики MTS AI, которая активно используется в клиентском сервисе МТС. Анализ показал, что многие клиенты хотели бы иметь возможность вознаградить сотрудников за качественную работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил востребованность сервиса: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 руб.

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В рамках развития экосистемы МТС стремится к созданию комфортной и вдохновляющей среды, где каждый человек ощущает свою ценность и значимость, будь то клиент или сотрудник компании. Новая опция позволит МТС усилить фокус на качественном и своевременном решении вопросов клиентов, а также повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников. Пока система чаевых работает в пилотном режиме, но в ближайшее время она будет поэтапно внедрена во все направления клиентского сервиса экосистемы МТС. Техническое решение было найдено в рамках «МТС Challenge» — программе отбора технологических проектов в области предоставления клиентского сервиса центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

«Новая система придаст дополнительный стимул для улучшения качества обслуживания. Мы хотели бы, чтобы как можно больше клиентов и сотрудников чувствовали свою значимость, а получение благодарности вдохновляли нас на еще большее внимание к каждому запросу. МТС продолжает совершенствовать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают жизнь клиентов и сотрудников компании лучше. Запуск системы чаевых — это еще один шаг к созданию экосистемы, где технологии служат людям», — отметила вице-президент МТС по клиентскому опыту и сервису Татьяна Мудрецова. — МТС остается верной принципу клиентоцентричности, оперативно реагируя на запросы пользователей и стремясь сделать их опыт взаимодействия с компанией максимально комфортным и приятным. Внедрение системы чаевых — это возможность укрепить эмоциональную связь между клиентами и сотрудниками, делая сервис более персонифицированным и качественным».

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