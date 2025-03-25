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Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 4
|Шиянов Егор 6 3
|Соловенчук Александр 113 2
|Путин Владимир 3228 2
|Кравцов Роман 84 2
|Иванов Сергей 388 2
|Валенко Вадим 5 2
|Акимов Максим 187 1
|Орешкин Максим 29 1
|Токарев Юрий 3 1
|Автомонов Александр 9 1
|Туров Владимир 11 1
|Баженов Михаил 39 1
|Порядин Антон 1 1
|Хороших Дмитрий 3 1
|Науменко Оксана 4 1
|Мудрецова Татьяна 16 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Ким Иван 5 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
|Семенов Александр 151 1
|Савостин Денис 1 1
|Соломенцев Виктор 3 1
|Соколов Максим 27 1
|Головачев Михаил 20 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Бушуев Андрей 3 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Блик Антон 3 1
|Савельев Виталий 52 1
|Шпак Василий 237 1
|Пантелеев Олег 6 1
|Ким Андрей 35 1
|Дацыков Дмитрий 4 1
|Буданов Данила 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 3
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
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