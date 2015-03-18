Получите все материалы CNews по ключевому слову
Основа Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.03.2015
|
У «Основы Телеком» отобрали все частоты
(ГКРЧ) и Минкомсвязи. Истцы, которых считают дружественными предпринимателю Евгению Ройтману, требовали признать их права на частоты в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц, которые сейчас используются компанией «Основа Телеком». Если решение суда не будет оспорено, то «Основа Телеком» останется без частот в каких бы то ни было диапазонах. Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они обратились в ГКРЧ
|27.01.2015
|
Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты
и известны покупкой частот с целью их дальнейшей перепродажи), пытаются добиться отмены решений ГКРЧ от 2010-2011 гг. о выдаче на всей территории страны LTE-частот в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц компании «Основа Телеком». Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они подали в ГКРЧ заявки на выдачу им частот в этом же диапазоне для технологии WiMAX. Однако комиссия оставила их заявки без ответа, а зате
|28.10.2014
|
4G-оператор займется инновациями для Минобороны
Компания «Основа Телеком» сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с Минобороны. Речь идет о современных разработках и инновациях для нужд военного ведомства. Как сказано в сообщении, этим летом
|16.10.2014
|
4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности
Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу компании «Основа Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «О
|26.08.2014
|
«Основа Телеком» получила партию телефонных номеров для оказания услуг голосовой связи
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила от Федерального агентства связи первую партию телефонных номеров в негеографическом DEF-коде 999 для оказания услуг голосовой связи. На
|14.08.2014
|
«Основа Телеком» внедряет LTE-Advanced
Компания «Основа Телеком» сообщила о готовности к внедрению стандарта LTE Advanced на всей территории строительства сети. В ходе проведенных масштабных испытаний действующей сети была достигнута скорость
|26.05.2014
|
Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил февральское решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконным выдачу Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) частот компании «Основа Телеком». Речь идет о полосе частот 2,3 - 2,4 ГГц для технологии LTE. «Основа Телеком» получила эти частоты в 2011 г. За компанию ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий
|29.08.2013
|
«Основа Телеком» подписала соглашение о приёме платежей через систему Rapida
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, заключила соглашение о приеме платежей с системой Rapida. Это позволит будущим абонентам компании пополнять свои лицевые счета без комиссии более
|23.07.2013
|
«Основа Телеком» подготовила сеть в Орле к началу тестовой эксплуатации
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, сообщила о завершении первого этапа строительно-монтажных работ в Орле и готовности сети в этом городе к запуску в тестовую эксплуатацию. Как соо
|05.07.2013
|
«Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске
Компания «Основа Телеком» построит мобильную сеть LTE в городе Альметьевске (республика Татарстан). Жители Альметьевска получат доступ к современным услугам высокоскоростного мобильного доступа в интерне
|28.06.2013
|
«Основа Телеком» протестировала модель своей транспортной сети
Компания «Основа Телеком» успешно завершила тестирование модели транспортной составляющей федеральный сети LTE в лаборатории Customer Proof of Concept (CPOC) компании Cisco в США. Ядро сети «Основы Телек
|10.06.2013
|
«Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила первую партию USB-модемов для проведения тестирования создаваемой сети в нескольких российских городах. Поставщиком абонентского оборудо
|28.05.2013
|
«Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком»
|16.05.2013
|
Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору
Компания «Основа Телеком» сообщила об отказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в выдаче радиочастотных присвоений. Как говоритс
|13.05.2013
|
Новый 4G-оператор собрался покорять Москву
Компания «Основа Телеком» объявила тендер на выбор поставщиков сетевого оборудования для строительства LTE-сети в Москве, рассказал CNews представитель компании. В тендере участвуют пять производителей:
|02.04.2013
|
«Основа Телеком» начинает тестирование сети LTE
Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, объявила о запуске в тестовую эксплуатацию сетей в Смоленске и Ярославле. Строительство мобильной сети «Основы Телеком» ведется в 40 российских г
|31.10.2012
|
В России создается новый 4G-оператор
Компания «Основа Телеком» объявила тендер на закупку оборудования для строящейся сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Как рассказал CNews источник в компании, планируется закупить
|05.04.2011
|
Медведеву показали LTE
Компания "Основа Телеком" продемонстрировала президенту России Дмитрию Медведеву в подмосковном городе Кубинка работу сети LTE. Посредством LTE была организована видеосвязь между тремя автомобилями, двиг
Основа Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Сердюков Анатолий 84 27
|Юсуфов Виталий 26 21
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Шойгу Сергей 92 13
|Путин Владимир 3454 11
|Никифоров Николай 1138 11
|Щеголев Игорь 699 10
|Ройтман Евгений 44 9
|Тамодин Николай 49 7
|Петров Михаил 139 5
|Свердлов Денис 201 5
|Мардер Наум 116 3
|Юсуфов Игорь 4 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Жаров Александр 183 3
|Березкин Григорий 42 3
|Осадчая Екатерина 47 2
|Ситников Сергей 79 2
|Шматова Елена 29 2
|Гирев Андрей 77 2
|Чушкин Дмитрий 9 2
|Дудкина Ольга 2 2
|Ким Алексей 3 2
|Уточкин Иван 2 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Иванов Олег 153 2
|Усманов Алишер 311 2
|Слободин Михаил 56 2
|Эрнст Константин 17 1
|Пехтерев Сергей 56 1
|Провоторов Александр 158 1
|Кусков Денис 221 1
|Урбанский Владимир 36 1
|Малис Олег 86 1
|Артемов Евгений 2 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Адоньев Сергей 36 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Семенова Ирина 43 1
|Авдолян Альберт 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.