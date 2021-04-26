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Основа Телеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 85
Основа Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
|Apple iPhone 5 710 1
|Apple macOS 930 1
|Telegram - Мессенджер 80 1
|Yota LTE-сеть 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Сердюков Анатолий 54 4
|Путин Владимир 1828 4
|Шойгу Сергей 59 4
|Жаров Александр 165 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Тамодин Николай 45 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Тихонов Семен 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Артемов Евгений 1 1
|Урбанский Владимир 20 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Эрнст Константин 11 1
|Волож Аркадий 181 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Яровая Ирина 63 1
|Джамалов Евгений 14 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Свердлов Денис 163 1
|Носков Константин 201 1
|Акимов Максим 167 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рейман Леонид 414 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Вестник Воронежского института МВД России 1 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767907, в очереди разбора - 671592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru