У «Основы Телеком» отобрали все частоты (ГКРЧ) и Минкомсвязи. Истцы, которых считают дружественными предпринимателю Евгению Ройтману, требовали признать их права на частоты в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц, которые сейчас используются компанией «Основа Телеком». Если решение суда не будет оспорено, то «Основа Телеком» останется без частот в каких бы то ни было диапазонах. Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они обратились в ГКРЧ

Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты и известны покупкой частот с целью их дальнейшей перепродажи), пытаются добиться отмены решений ГКРЧ от 2010-2011 гг. о выдаче на всей территории страны LTE-частот в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц компании «Основа Телеком». Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они подали в ГКРЧ заявки на выдачу им частот в этом же диапазоне для технологии WiMAX. Однако комиссия оставила их заявки без ответа, а зате

4G-оператор займется инновациями для Минобороны Компания «Основа Телеком» сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с Минобороны. Речь идет о современных разработках и инновациях для нужд военного ведомства. Как сказано в сообщении, этим летом

4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу компании «Основа Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «О

«Основа Телеком» получила партию телефонных номеров для оказания услуг голосовой связи Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила от Федерального агентства связи первую партию телефонных номеров в негеографическом DEF-коде 999 для оказания услуг голосовой связи. На

«Основа Телеком» внедряет LTE-Advanced Компания «Основа Телеком» сообщила о готовности к внедрению стандарта LTE Advanced на всей территории строительства сети. В ходе проведенных масштабных испытаний действующей сети была достигнута скорость

Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты Девятый арбитражный апелляционный суд отменил февральское решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконным выдачу Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) частот компании «Основа Телеком». Речь идет о полосе частот 2,3 - 2,4 ГГц для технологии LTE. «Основа Телеком» получила эти частоты в 2011 г. За компанию ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий

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«Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске Компания «Основа Телеком» построит мобильную сеть LTE в городе Альметьевске (республика Татарстан). Жители Альметьевска получат доступ к современным услугам высокоскоростного мобильного доступа в интерне

«Основа Телеком» протестировала модель своей транспортной сети Компания «Основа Телеком» успешно завершила тестирование модели транспортной составляющей федеральный сети LTE в лаборатории Customer Proof of Concept (CPOC) компании Cisco в США. Ядро сети «Основы Телек

«Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила первую партию USB-модемов для проведения тестирования создаваемой сети в нескольких российских городах. Поставщиком абонентского оборудо

«Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком»

Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору Компания «Основа Телеком» сообщила об отказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в выдаче радиочастотных присвоений. Как говоритс

Новый 4G-оператор собрался покорять Москву Компания «Основа Телеком» объявила тендер на выбор поставщиков сетевого оборудования для строительства LTE-сети в Москве, рассказал CNews представитель компании. В тендере участвуют пять производителей:

«Основа Телеком» начинает тестирование сети LTE Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, объявила о запуске в тестовую эксплуатацию сетей в Смоленске и Ярославле. Строительство мобильной сети «Основы Телеком» ведется в 40 российских г

В России создается новый 4G-оператор Компания «Основа Телеком» объявила тендер на закупку оборудования для строящейся сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Как рассказал CNews источник в компании, планируется закупить