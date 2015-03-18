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Основа Телеком

СОБЫТИЯ

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18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты

(ГКРЧ) и Минкомсвязи. Истцы, которых считают дружественными предпринимателю Евгению Ройтману, требовали признать их права на частоты в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц, которые сейчас используются компанией «Основа Телеком». Если решение суда не будет оспорено, то «Основа Телеком» останется без частот в каких бы то ни было диапазонах. Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они обратились в ГКРЧ
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты

и известны покупкой частот с целью их дальнейшей перепродажи), пытаются добиться отмены решений ГКРЧ от 2010-2011 гг. о выдаче на всей территории страны LTE-частот в диапазоне 2,3 - 2,4 ГГц компании «Основа Телеком». Истцы утверждают, что еще в 2008 г. они подали в ГКРЧ заявки на выдачу им частот в этом же диапазоне для технологии WiMAX. Однако комиссия оставила их заявки без ответа, а зате
28.10.2014 4G-оператор займется инновациями для Минобороны

Компания «Основа Телеком» сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с Минобороны. Речь идет о современных разработках и инновациях для нужд военного ведомства. Как сказано в сообщении, этим летом
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности

Федеральный арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу компании «Основа Телеком» на решение апелляционной инстанции по иску компании к «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). В иске шла речь о принуждении ГРЧЦ дать положительные заключения по заявкам «О
26.08.2014 «Основа Телеком» получила партию телефонных номеров для оказания услуг голосовой связи

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила от Федерального агентства связи первую партию телефонных номеров в негеографическом DEF-коде 999 для оказания услуг голосовой связи. На

14.08.2014 «Основа Телеком» внедряет LTE-Advanced

Компания «Основа Телеком» сообщила о готовности к внедрению стандарта LTE Advanced на всей территории строительства сети. В ходе проведенных масштабных испытаний действующей сети была достигнута скорость
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил февральское решение Арбитражного суда Москвы, признавшего незаконным выдачу Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) частот компании «Основа Телеком». Речь идет о полосе частот 2,3 - 2,4 ГГц для технологии LTE. «Основа Телеком» получила эти частоты в 2011 г. За компанию ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий
29.08.2013 «Основа Телеком» подписала соглашение о приёме платежей через систему Rapida

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, заключила соглашение о приеме платежей с системой Rapida. Это позволит будущим абонентам компании пополнять свои лицевые счета без комиссии более
23.07.2013 «Основа Телеком» подготовила сеть в Орле к началу тестовой эксплуатации

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, сообщила о завершении первого этапа строительно-монтажных работ в Орле и готовности сети в этом городе к запуску в тестовую эксплуатацию. Как соо
05.07.2013 «Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске

Компания «Основа Телеком» построит мобильную сеть LTE в городе Альметьевске (республика Татарстан). Жители Альметьевска получат доступ к современным услугам высокоскоростного мобильного доступа в интерне
28.06.2013 «Основа Телеком» протестировала модель своей транспортной сети

Компания «Основа Телеком» успешно завершила тестирование модели транспортной составляющей федеральный сети LTE в лаборатории Customer Proof of Concept (CPOC) компании Cisco в США. Ядро сети «Основы Телек
10.06.2013 «Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, получила первую партию USB-модемов для проведения тестирования создаваемой сети в нескольких российских городах. Поставщиком абонентского оборудо
28.05.2013 «Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, выбрала решение Amdocs для биллинга и обслуживания клиентов. Это решение впервые внедряется в России. Подписанию договора между «Основой Телеком»
16.05.2013 Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору

Компания «Основа Телеком» сообщила об отказе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в выдаче радиочастотных присвоений. Как говоритс
13.05.2013 Новый 4G-оператор собрался покорять Москву

Компания «Основа Телеком» объявила тендер на выбор поставщиков сетевого оборудования для строительства LTE-сети в Москве, рассказал CNews представитель компании. В тендере участвуют пять производителей:

02.04.2013 «Основа Телеком» начинает тестирование сети LTE

Компания «Основа Телеком», федеральный оператор сети LTE, объявила о запуске в тестовую эксплуатацию сетей в Смоленске и Ярославле. Строительство мобильной сети «Основы Телеком» ведется в 40 российских г
31.10.2012 В России создается новый 4G-оператор

Компания «Основа Телеком» объявила тендер на закупку оборудования для строящейся сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Как рассказал CNews источник в компании, планируется закупить

05.04.2011 Медведеву показали LTE

Компания "Основа Телеком" продемонстрировала президенту России Дмитрию Медведеву в подмосковном городе Кубинка работу сети LTE. Посредством LTE была организована видеосвязь между тремя автомобилями, двиг

Публикаций - 71, упоминаний - 71

Основа Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Ростелеком 10948 34
МегаФон 10742 31
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 27
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 20
АйКомИнвест 22 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Вайнах Телеком 50 11
Huawei 4677 10
Антарес 33 8
Энлаин - Энлайн - Nline 14 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13156 5
ZTE Corporation 800 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Samsung Electronics 11065 4
Cisco Systems 5372 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Intel Corporation 12811 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Lenovo Motorola 3566 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Google LLC 12690 2
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
НТК - Национальные телекоммуникации 67 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи - Юнисел 15 2
Почта России ПАО 2370 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Garsdale Services 39 1
Telconet Capital 28 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Darberry - Дарберри 9 1
Dineroso Holdings 1 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
КупиКупон 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Альфа-Банк 1979 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Альфа-Групп 745 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Runa Capital 158 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Конституционный суд РФ 112 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 23
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 13
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 411 9
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
USB modem - USB модем 312 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 3
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 3
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
Yota LTE/4G-сеть 24 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Apple iPhone 5 783 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Linux OS 11533 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Biglion - Биглион 59 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Fortinet - FortiGate Secure SD-WAN - Fortinet Secure SD 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 14 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Amdocs SON - Amdocs Self-Optimizing Networks 3 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
1С:Бухгалтерия КОРП 58 1
1С:Бухгалтерия Проф 23 1
ZTE Grand 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Сердюков Анатолий 84 27
Юсуфов Виталий 26 21
Медведев Дмитрий 1665 16
Шойгу Сергей 92 13
Путин Владимир 3454 11
Никифоров Николай 1138 11
Щеголев Игорь 699 10
Ройтман Евгений 44 9
Тамодин Николай 49 7
Петров Михаил 139 5
Свердлов Денис 201 5
Мардер Наум 116 3
Юсуфов Игорь 4 3
Рейман Леонид 1065 3
Жаров Александр 183 3
Березкин Григорий 42 3
Осадчая Екатерина 47 2
Ситников Сергей 79 2
Шматова Елена 29 2
Гирев Андрей 77 2
Чушкин Дмитрий 9 2
Дудкина Ольга 2 2
Ким Алексей 3 2
Уточкин Иван 2 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Иванов Олег 153 2
Усманов Алишер 311 2
Слободин Михаил 56 2
Эрнст Константин 17 1
Пехтерев Сергей 56 1
Провоторов Александр 158 1
Кусков Денис 221 1
Урбанский Владимир 36 1
Малис Олег 86 1
Артемов Евгений 2 1
Рубцов Сергей 33 1
Адоньев Сергей 36 1
Емельченков Сергей 141 1
Семенова Ирина 43 1
Авдолян Альберт 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Европа 24964 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Канада 5082 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
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Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 2
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Уганда - Республика 92 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 6
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 56 3
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
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Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 314 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 49 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Рустелеком ТК 305 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Связь-Экспокомм 276 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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