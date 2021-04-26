Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Основа Телеком


26.04.2021 В МТС назначен директор по клиентскому опыту 1
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
23.09.2019 «Почта России» открыла новое ИТ-направление под руководством выходца из «М.видео» 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 2
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
06.04.2016 ФАС возбудила дело против Минкомсвязи 1
01.03.2016 Чиновники переругались из-за нового 4G-оператора в Москве 2
19.02.2016 Чиновники затеяли свару из-за новых 4G-операторов в Москве 2
02.02.2016 Власти собрались закрыть Москву для новых 4G-операторов 1
24.09.2015 Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли 1
23.06.2015 4G-частоты «Основы Телеком» стали бесхозными 5
24.03.2015 Суд отменил срок давности по радиочастотным спорам 1
18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты 1
06.03.2015 Суд запретил отбирать у «Мегафона» олимпийские частоты без компенсации 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 3
26.01.2015 «Мегафон» отстоял олимпийские частоты 1
12.12.2014 «Ростех» поставит Минобороны систему видеомониторинга бронетехники 1
28.10.2014 4G-оператор займется инновациями для Минобороны 2
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности 1
26.08.2014 «Основа Телеком» получила партию телефонных номеров для оказания услуг голосовой связи 2
14.08.2014 «Основа Телеком» внедряет LTE-Advanced 2
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты 6
26.05.2014 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность выделения частот «Основе Телеком» 1
31.01.2014 К концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд 1
24.01.2014 Apple допускает iPhone в LTE-сеть МТС 1
02.12.2013 «Билайн» включает LTE для iPhone в России 1
03.09.2013 Военным не удалось заблокировать появление нового 4G-оператора 3
29.08.2013 «Основа Телеком» подписала соглашение о приёме платежей через систему Rapida 2
23.07.2013 «Основа Телеком» подготовила сеть в Орле к началу тестовой эксплуатации 1
05.07.2013 «Основа Телеком» построит сеть LTE в Альметьевске 2
28.06.2013 «Основа Телеком» протестировала модель своей транспортной сети 1
10.06.2013 «Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах 4
28.05.2013 «Основа Телеком» выбрала биллинг Amdocs 1
21.05.2013 J&P: «Скартел» и «МегаФон» монополизировали рынок LTE в России 1
16.05.2013 Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору 1
13.05.2013 Новый 4G-оператор собрался покорять Москву 2
02.04.2013 «Основа Телеком» начинает тестирование сети LTE 2
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 85

Основа Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 6
Samsung Electronics 5714 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
Ростелеком Связьинвест 704 3
Воентелеком 134 3
АйКомИнвест 15 2
Вайнах Телеком 42 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Антарес 25 2
Yota - Скартел 623 2
Энлаин - Энлайн - Nline 13 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Скай Линк - Skylink 506 1
Google LLC 7168 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Merlion - Мерлион 275 1
Microsoft Corporation 11143 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Миранда-Медиа 20 1
Таттелеком 106 1
Freshtel 49 1
Telconet 24 1
Telegram Group 702 1
Intel Corporation 4198 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
Facebook 3767 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Почта России ПАО 1577 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Альфа-Банк 1127 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 8
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 7
Президент Российской Федерации 1442 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Правительство РФ 2207 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 13
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Apple iPhone 5 710 1
Apple macOS 930 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Yota LTE-сеть 2 1
Медведев Дмитрий 1434 5
Никифоров Николай 1126 5
Сердюков Анатолий 54 4
Путин Владимир 1828 4
Шойгу Сергей 59 4
Жаров Александр 165 2
Юсуфов Виталий 24 2
Тамодин Николай 45 1
Кузьменко Валерия 58 1
Тихонов Семен 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Артемов Евгений 1 1
Урбанский Владимир 20 1
Ройтман Евгений 34 1
Эрнст Константин 11 1
Волож Аркадий 181 1
Николаев Вячеслав 56 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Яровая Ирина 63 1
Джамалов Евгений 14 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Свердлов Денис 163 1
Носков Константин 201 1
Акимов Максим 167 1
Щеголев Игорь 676 1
Рейман Леонид 414 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 3
Россия - Республика Крым 626 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 5
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Антитеррор 62 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
CNews Analytics 1991 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 5
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 1 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767907, в очереди разбора - 671592.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще