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Налогообложение ЕСН Единый социальный налог

СОБЫТИЯ


08.09.2009 Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов

ность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Нап
26.05.2009 Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.

дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201
07.04.2009 Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги

ть если просуммировать 13% Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 26% Единого социального налога (ЕСН), получается, что на каждый рубль, выплаченный работнику, приходится 45 копеек «зарплатны
05.11.2008 ИТ-рынок просит льгот. Государство не слышит

ее попытки привлечь внимание остаются безуспешными. Порядок начисления единого социального налога (ЕСН), как ожидается, изменится с 2010 г. Перемены коснутся и шкалы, и размера налогообложения
21.06.2007 Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки

гласно которому экспортно-ориентированные ИТ-компании получали снижение единого социального налога (ЕСН) на 7%. Необходимо отметить, что первоначально закон касался только уплаты сбора за польз
22.01.2007 Создаст ли Россия налоговый рай для ИТ?

ических зон (ОЭЗ)? Устанавливается специальная регрессионная ставка для единого социального налога (ЕСН) в размере 14%, на 5 лет отменяется налог на имущество, лицо освобождается от уплаты земе
14.07.2006 СФ утвердил налоговые льготы для ИТ-компаний

ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН), пишет РБК. В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб
14.07.2006 Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний

ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
05.07.2006 Госдума приняла закон о льготах для ИТ-компаний

ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
30.06.2006 ИТ-компании России: налоговый рай все ближе

ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
30.06.2006 Госдума приняла закон о льготах для ИТ-компаний

ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <

Публикаций - 133, упоминаний - 160

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 15
Jolla - Sailfish Holding 85 15
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
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Microsoft Corporation 25775 8
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Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 4
Samsung Electronics 11065 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
INOI - ИНОЙ 51 4
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 4
Основа Телеком 71 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Инталев - Intalev 275 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Huawei 4677 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Oracle Corporation 7074 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
1С-Рарус 982 3
АйТи 1519 3
Вотрон 21 9
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
InVenture Partners 20 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
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Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
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Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
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1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 3
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Microsoft Office 4170 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
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Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
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СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 2
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Ирландия - Республика 1051 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Украина 7928 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Швеция - Королевство 3782 5
Израиль 2856 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Китай - Тайвань 4245 5
Кипр - Республика 636 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Европа Западная 1496 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Нидерланды 3746 4
Украина - Киев 1151 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Канада 5082 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 35
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 32
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 29
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 21
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 13
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 8
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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