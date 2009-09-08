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Налогообложение ЕСН Единый социальный налог
СОБЫТИЯ
|08.09.2009
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Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов
ность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Нап
|26.05.2009
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Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.
дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201
|07.04.2009
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Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги
ть если просуммировать 13% Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 26% Единого социального налога (ЕСН), получается, что на каждый рубль, выплаченный работнику, приходится 45 копеек «зарплатны
|05.11.2008
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ИТ-рынок просит льгот. Государство не слышит
ее попытки привлечь внимание остаются безуспешными. Порядок начисления единого социального налога (ЕСН), как ожидается, изменится с 2010 г. Перемены коснутся и шкалы, и размера налогообложения
|21.06.2007
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Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки
гласно которому экспортно-ориентированные ИТ-компании получали снижение единого социального налога (ЕСН) на 7%. Необходимо отметить, что первоначально закон касался только уплаты сбора за польз
|22.01.2007
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Создаст ли Россия налоговый рай для ИТ?
ических зон (ОЭЗ)? Устанавливается специальная регрессионная ставка для единого социального налога (ЕСН) в размере 14%, на 5 лет отменяется налог на имущество, лицо освобождается от уплаты земе
|14.07.2006
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СФ утвердил налоговые льготы для ИТ-компаний
ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН), пишет РБК. В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб
|14.07.2006
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Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний
ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
|05.07.2006
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Госдума приняла закон о льготах для ИТ-компаний
ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
|30.06.2006
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ИТ-компании России: налоговый рай все ближе
ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
|30.06.2006
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Госдума приняла закон о льготах для ИТ-компаний
ты компаниям, работающим в области информационных технологий, по уплате единого социального налога (ЕСН). В случае если налоговая база на каждого сотрудника составляет до 75 тыс. руб., ставка <
Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Березкин Григорий 42 17
|Макаров Валентин 251 17
|Путин Владимир 3454 16
|Рейман Леонид 1065 14
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Андреев Сергей 67 7
|Шалманов Сергей 202 7
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Греф Герман 485 5
|Кудрин Алексей 125 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Эйгес Павел 108 4
|Егоров Александр 88 3
|Сердюков Анатолий 84 3
|Жуков Александр 42 3
|Сушкевич Антон 67 3
|Бяхов Олег 59 3
|Малофеев Константин 118 3
|Носков Константин 241 3
|Ускова Ольга 174 3
|Василенко Евгения 23 2
|Голиков Александр 17 2
|Краснов Михаил 87 2
|Комлев Николай 113 2
|Олюнин Дмитрий 8 2
|Наумов Виктор 126 2
|Примаков Евгений 14 2
|Ситников Сергей 79 2
|Семенов Вадим 65 2
|Ян Давид 69 2
|Мраморов Дмитрий 36 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Зубков Виктор 49 2
|Завилейский Михаил 16 2
|Жданов Юрий 11 2
|Смородин Геннадий 16 2
|Тихий Игорь 7 2
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