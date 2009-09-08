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Налогообложение ЕСН Единый социальный налог



08.09.2009 Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов

президента. «Президенту такая встреча нужна еще больше, чем нам», - считает Макаров, подчеркивая важность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Напомним, что на сегодняшний день ИТ-компании в соответствии с п.6 ст. 241 Налогового кодекса могут исп
26.05.2009 Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.

дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201
07.04.2009 Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги

80%. Поэтому любой налог на фонд отплаты труда (ФОТ), по сути, превращается в оборотный налог, то есть если просуммировать 13% Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 26% Единого социального налога (ЕСН), получается, что на каждый рубль, выплаченный работнику, приходится 45 копеек «зарплатных» налогов. «Эти два налога являются самыми тяжелыми для отрасли, - считают в министерстве. - Неудив
21.06.2007 Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки

Летом 2006 г. Государственная Дума приняла закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, согласно которому экспортно-ориентированные ИТ-компании получали снижение единого социального налога (ЕСН) на 7%. Необходимо отметить, что первоначально закон касался только уплаты сбора за пользование объектами животного мира. Так как перед принятием бюджета–2007 в НК РФ должны быть внесены вс
22.01.2007 Создаст ли Россия налоговый рай для ИТ?

ем услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем". Что получают резиденты особых экономических зон (ОЭЗ)? Устанавливается специальная регрессионная ставка для единого социального налога (ЕСН) в размере 14%, на 5 лет отменяется налог на имущество, лицо освобождается от уплаты земельного налога, а также вводится ускоренный коэффициент амортизации (равный 2). Еще более значимыми б

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 16
Jolla - Sailfish Holding 77 15
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 277 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 11
7342 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 8
Рексофт - Reksoft 379 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 5
Microsoft Corporation 23868 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
Samsung Electronics 9874 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Ростелеком - Связьинвест 1650 4
Цифра ГК 2221 4
INOI - ИНОЙ 49 4
Новые облачные технологии (НОТ) 330 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 4
Intel Corporation 11750 4
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 161 3
SAP SE 4898 3
Rambler Group - Рамблер ГК 823 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 106 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 3
Парус Корпорация 485 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 3
Инталев - Intalev 258 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Huawei 3598 3
1С-Рарус 794 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 3
АйТи 1310 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 746 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 3
АФК Система ПАО 1742 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 355 2
Вотрон 17 9
Почта России ПАО 1939 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 3
X5 Group 789 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 2
НСПК - Национальная система платежных карт 327 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Visa International 1840 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 2
Marshall Capital Partners 69 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
Россети Ленэнерго 68 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 2
ВкусВилл - Избёнка 105 2
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 1 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 14 1
Zolla 12 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 13 1
Crocs 6 1
Кредит Европа банк 48 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 2 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 9 1
Центр Развития Саровского Инновационного Кластера - Саровский инновационный кластер 1 1
Beiten Burkhardt 62 1
Sumitomo Group 44 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 4 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
КонсультантПлюс 63 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 3 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 60 1
Пепеляев Групп 27 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Автомир ГК 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 43
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 14
Президент Российской Федерации 3373 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
Правительство Москвы 1871 5
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 75 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 104 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
Администрация Омска 19 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 6 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 5 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 12 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 2 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 24
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 9
Единая Россия - Политическая партия 263 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 20 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 19
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 111 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 14
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 909 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 13
Мобильная ОС - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 414 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 349 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 10
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 458 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 707 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 8
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 7
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 6
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Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 628 17
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Linux OS 8523 10
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 245 9
Google Android 12999 8
Реестр добросовестных экспортеров 1 8
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Новые облачные технологии - МойОфис 585 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 265 5
Microsoft Windows 2000 940 4
Apple iOS 6908 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 3
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Age of Kings 3459 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 222 3
1С:Свод отчетов 8 3
Samsung SVR-диктофон 450 3
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Microsoft Windows 14705 2
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Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 107 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 92 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 19 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 22 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 127 2
Microsoft Office Excel 720 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 462 2
Microsoft Office 3493 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 370 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 87 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 387 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 263 1
Березкин Григорий 39 17
Макаров Валентин 204 17
Путин Владимир 2834 15
Рейман Леонид 1031 13
Медведев Дмитрий 1637 9
Шалманов Сергей 201 7
Андреев Сергей 63 7
Осеевский Михаил 290 5
Греф Герман 374 5
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Кудрин Алексей 114 4
Никифоров Николай 1162 4
Эйгес Павел 78 4
Милованцев Дмитрий 110 4
Валяева Елизавета 72 3
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Бяхов Олег 59 3
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Ускова Ольга 155 3
Жуков Александр 41 3
Ян Давид 64 2
Сердюков Анатолий 83 2
Василенко Евгения 23 2
Олюнин Дмитрий 7 2
Голиков Александр 14 2
Комлев Николай 80 2
Зубков Виктор 49 2
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Аитов Тимур 197 2
Рубанов Владимир 74 2
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Наумов Виктор 125 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 27
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 59 26
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 177 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 6
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РАН - Российская академия наук 1779 2
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