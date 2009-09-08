Налогообложение ЕСН Единый социальный налог

ность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога ( ЕСН ) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Нап

Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г. дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201