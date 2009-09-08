Налогообложение ЕСН Единый социальный налог

Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов президента. «Президенту такая встреча нужна еще больше, чем нам», - считает Макаров, подчеркивая важность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Напомним, что на сегодняшний день ИТ-компании в соответствии с п.6 ст. 241 Налогового кодекса могут исп

Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г. дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201

Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги 80%. Поэтому любой налог на фонд отплаты труда (ФОТ), по сути, превращается в оборотный налог, то есть если просуммировать 13% Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 26% Единого социального налога (ЕСН), получается, что на каждый рубль, выплаченный работнику, приходится 45 копеек «зарплатных» налогов. «Эти два налога являются самыми тяжелыми для отрасли, - считают в министерстве. - Неудив

Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки Летом 2006 г. Государственная Дума приняла закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, согласно которому экспортно-ориентированные ИТ-компании получали снижение единого социального налога (ЕСН) на 7%. Необходимо отметить, что первоначально закон касался только уплаты сбора за пользование объектами животного мира. Так как перед принятием бюджета–2007 в НК РФ должны быть внесены вс