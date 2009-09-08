Налогообложение ЕСН Единый социальный налог
|08.09.2009
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Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов
президента. «Президенту такая встреча нужна еще больше, чем нам», - считает Макаров, подчеркивая важность инновационной отрасли для развития всей экономики в целом. Замена единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, по мнению разработчиков, сделает их бизнес в России невыгодным. Напомним, что на сегодняшний день ИТ-компании в соответствии с п.6 ст. 241 Налогового кодекса могут исп
|26.05.2009
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Реформу налогов для ИТ-компаний отложили до 2015 г.
дает ИТАР-ТАСС. Он напомнил, что в 2010 г. увеличение объема страховых выплат в связи с переходом с ЕСН (единый социальный налог) на страховые взносы не произойдет. «Повышение планируется в 201
|07.04.2009
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Разработчикам ПО обещают резко снизить налоги
80%. Поэтому любой налог на фонд отплаты труда (ФОТ), по сути, превращается в оборотный налог, то есть если просуммировать 13% Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 26% Единого социального налога (ЕСН), получается, что на каждый рубль, выплаченный работнику, приходится 45 копеек «зарплатных» налогов. «Эти два налога являются самыми тяжелыми для отрасли, - считают в министерстве. - Неудив
|21.06.2007
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Россия: ИТ-компании обвиняют государство в отсутствии поддержки
Летом 2006 г. Государственная Дума приняла закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, согласно которому экспортно-ориентированные ИТ-компании получали снижение единого социального налога (ЕСН) на 7%. Необходимо отметить, что первоначально закон касался только уплаты сбора за пользование объектами животного мира. Так как перед принятием бюджета–2007 в НК РФ должны быть внесены вс
|22.01.2007
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Создаст ли Россия налоговый рай для ИТ?
ем услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем". Что получают резиденты особых экономических зон (ОЭЗ)? Устанавливается специальная регрессионная ставка для единого социального налога (ЕСН) в размере 14%, на 5 лет отменяется налог на имущество, лицо освобождается от уплаты земельного налога, а также вводится ускоренный коэффициент амортизации (равный 2). Еще более значимыми б
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Березкин Григорий 39 17
|Макаров Валентин 204 17
|Путин Владимир 2834 15
|Рейман Леонид 1031 13
|Медведев Дмитрий 1637 9
|Шалманов Сергей 201 7
|Андреев Сергей 63 7
|Осеевский Михаил 290 5
|Греф Герман 374 5
|Щеголев Игорь 691 4
|Кудрин Алексей 114 4
|Никифоров Николай 1162 4
|Эйгес Павел 78 4
|Милованцев Дмитрий 110 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Носков Константин 232 3
|Сушкевич Антон 66 3
|Бяхов Олег 59 3
|Пономарев Илья 71 3
|Егоров Александр 79 3
|Ускова Ольга 155 3
|Жуков Александр 41 3
|Ян Давид 64 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Василенко Евгения 23 2
|Олюнин Дмитрий 7 2
|Голиков Александр 14 2
|Комлев Николай 80 2
|Зубков Виктор 49 2
|Белковский Станислав 32 2
|Аитов Тимур 197 2
|Рубанов Владимир 74 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Наумов Виктор 125 2
|Свердлов Денис 193 2
|Нуралиев Борис 269 2
|Малофеев Константин 111 2
|Ситников Сергей 77 2
|Касперская Наталья 277 2
|Завилейский Михаил 16 2
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