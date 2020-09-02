Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Сердюков Анатолий


02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 2
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
10.02.2017 «Воентелеком» продает сети связи в военных городках 1
24.08.2016 На «Ангстреме» прошли обыски из-за кражи денег Минобороны 1
06.04.2016 ФАС возбудила дело против Минкомсвязи 1
01.03.2016 Чиновники переругались из-за нового 4G-оператора в Москве 1
19.02.2016 Чиновники затеяли свару из-за новых 4G-операторов в Москве 1
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 1
02.02.2016 Власти собрались закрыть Москву для новых 4G-операторов 1
09.09.2015 «Ангстрем» сократил каждого четвертого сотрудника и ввел неполную рабочую неделю 1
23.06.2015 4G-частоты «Основы Телеком» стали бесхозными 1
18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 1
12.12.2014 «Ростех» поставит Минобороны систему видеомониторинга бронетехники 1
28.10.2014 4G-оператор займется инновациями для Минобороны 1
27.10.2014 «Ангстрем» заложил Сбербанку здание, землю и оборудование 1
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности 1
14.10.2014 Власти упростили требования к сотовым операторам по покрытию глубинки 1
08.10.2014 «Ангстрем» лишился мегаконтракта с Минобороны 2
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
03.09.2013 Военным не удалось заблокировать появление нового 4G-оператора 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
16.05.2013 Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору 1
13.05.2013 Новый 4G-оператор собрался покорять Москву 1
29.04.2013 Военных отключают от интернета 1
10.04.2013 Топ-менеджеров «Ангстрема» арестовали за кражу денег у компании 1
10.04.2013 Арестован топ-менеджер группы «Ангстрем» 1
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
15.11.2012 Путин отправил в отставку ИТ-директора Минобороны 2
11.07.2012 Ангстрем привлек 1,6 млрд руб. под контракт с Минобороны 1
12.04.2012 Доходы Щеголева сократились, но супруга министра обзавелась дачей 1

Публикаций - 54, упоминаний - 59

Сердюков Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Основа Телеком 55 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 3
Воентелеком 134 3
Ростех Технодинамика 23 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Вайнах Телеком 42 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
Microsoft Corporation 11168 2
Синтерра - Synterra 570 2
Энлаин - Энлайн - Nline 13 2
SAP SE 3220 2
АйКомИнвест 15 2
Yota - Скартел 623 2
Антарес 25 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Samsung Electronics 5730 1
Google LLC 7177 1
Freshtel 49 1
Theta Data Solutions 3 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Питерская группа связистов 114 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Миранда-Медиа 20 1
Таттелеком 106 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Цифра ГК 116 1
Telconet 24 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Telegram Group 702 1
Крок 1221 1
Intel Corporation 4204 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 4
Вертолеты России 114 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпром нефть 382 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Открытие ФК 538 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 10
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Президент Российской Федерации 1442 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Правительство РФ 2208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 1
Yota LTE-сеть 2 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Медведев Дмитрий 1434 5
Рейман Леонид 422 4
Путин Владимир 1828 4
Никифоров Николай 1126 4
Шойгу Сергей 59 4
Жаров Александр 165 2
Юсуфов Виталий 24 2
Сапельников Сергей 100 1
Ивакин Роман 49 1
Таболкин Алексей 8 1
Тихонов Семен 1 1
Артемов Евгений 1 1
Чернышев Владимир 1 1
Ройтман Евгений 34 1
Эрнст Константин 11 1
Тамодин Николай 45 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Яровая Ирина 63 1
Вексельберг Виктор 97 1
Солодухин Константин 92 1
Костин Андрей 45 1
Богачев Игорь 172 1
Усманов Алишер 241 1
Сахненко Сергей 71 1
Свердлов Денис 163 1
Носков Константин 202 1
Осеевский Михаил 221 1
Акимов Максим 167 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Севастополь 420 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Европа 3788 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Антитеррор 62 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
CNews Analytics 1991 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 6
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще