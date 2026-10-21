Индексная книга (каталог) CNews*
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Сердюков Анатолий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 85, упоминаний - 90
Сердюков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1666 23
|Путин Владимир 3483 21
|Рейман Леонид 1066 18
|Шойгу Сергей 92 17
|Юсуфов Виталий 26 14
|Щеголев Игорь 699 14
|Никифоров Николай 1141 8
|Чушкин Дмитрий 9 7
|Ройтман Евгений 44 6
|Тамодин Николай 49 6
|Таболкин Алексей 8 4
|Переверзев Николай 8 4
|Рогозин Дмитрий 104 4
|Щеголева Римма 11 3
|Дианов Алексей 17 3
|Юсуфов Игорь 4 3
|Свердлов Денис 201 3
|Чемезов Сергей 147 3
|Борисов Юрий 122 3
|Дмитриев Михаил 22 2
|Козак Дмитрий 22 2
|Веремеенко Сергей 14 2
|Комиссаров Сергей 3 2
|Мардер Наум 116 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Христенко Виктор 44 2
|Нургалиев Рашид 26 2
|Бородин Павел 14 2
|Путилин Владислав 14 2
|Кучарин Вадим 10 2
|Эскин Олег 2 2
|Дудкина Ольга 2 2
|Врублевский Павел 106 2
|Жаров Александр 182 2
|Греф Герман 493 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Березкин Григорий 42 2
|Козырев Алексей 328 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Набиуллина Эльвира 126 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.