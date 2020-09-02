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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сердюков Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 59
Сердюков Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Рейман Леонид 422 4
|Путин Владимир 1828 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Шойгу Сергей 59 4
|Жаров Александр 165 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Сапельников Сергей 100 1
|Ивакин Роман 49 1
|Таболкин Алексей 8 1
|Тихонов Семен 1 1
|Артемов Евгений 1 1
|Чернышев Владимир 1 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Эрнст Константин 11 1
|Тамодин Николай 45 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Яровая Ирина 63 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Солодухин Константин 92 1
|Костин Андрей 45 1
|Богачев Игорь 172 1
|Усманов Алишер 241 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Свердлов Денис 163 1
|Носков Константин 202 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Акимов Максим 167 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Вестник Воронежского института МВД России 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 6
|ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru