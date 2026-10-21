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Сердюков Анатолий

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет 1
08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 1
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
24.03.2017 ИТ-«дочка» Минобороны выбила из «мамы» многомиллионный долг 1
10.02.2017 «Воентелеком» продает сети связи в военных городках 1
24.08.2016 На «Ангстреме» прошли обыски из-за кражи денег Минобороны 2
06.04.2016 ФАС возбудила дело против Минкомсвязи 1
01.03.2016 Чиновники переругались из-за нового 4G-оператора в Москве 1
19.02.2016 Чиновники затеяли свару из-за новых 4G-операторов в Москве 1
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 1
02.02.2016 Власти собрались закрыть Москву для новых 4G-операторов 1
09.09.2015 «Ангстрем» сократил каждого четвертого сотрудника и ввел неполную рабочую неделю 1
23.06.2015 4G-частоты «Основы Телеком» стали бесхозными 1
18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 1
12.12.2014 «Ростех» поставит Минобороны систему видеомониторинга бронетехники 1
28.10.2014 4G-оператор займется инновациями для Минобороны 1
27.10.2014 «Ангстрем» заложил Сбербанку здание, землю и оборудование 1
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности 1
14.10.2014 Количество сотрудников "Ангстрема" уменьшилось на 560 человек 1
14.10.2014 Власти упростили требования к сотовым операторам по покрытию глубинки 1
08.10.2014 «Ангстрем» лишился мегаконтракта с Минобороны 1
26.05.2014 Оператор, созданный для Минобороны, отстоял LTE-частоты 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
19.02.2014 В Минобороны России учрежден центр по созданию роботов 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
03.09.2013 Военным не удалось заблокировать появление нового 4G-оператора 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
16.05.2013 Военные перекрыли кислород новому 4G-оператору 1
13.05.2013 Новый 4G-оператор собрался покорять Москву 1
29.04.2013 Военных отключают от интернета 2
12.04.2013 «Ангстрем» требует освободить арестованных менеджеров. Видео обыска 1

Публикаций - 85, упоминаний - 90

Сердюков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Основа Телеком 76 27
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 25
Ростелеком 11073 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16219 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 15
АйКомИнвест 22 14
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9588 13
МегаФон 11008 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1595 8
Энлаин - Энлайн - Nline 14 7
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 6
Вайнах Телеком 50 6
Ангстрем НПО 34 5
Антарес 33 4
Huawei 4728 4
AMD - Advanced Micro Devices 4710 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 4
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 39 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 3
Lenovo Motorola 3575 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 3
Ангстрем-М 31 2
Google LLC 12829 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
АСВТ 96 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
ВАСТ ТОО 9 2
SAP SE 5633 2
Yandex - Яндекс 9422 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
Microsoft Corporation 25892 2
IBM - International Business Machines Corp 9721 2
Крок - Croc 1971 2
NVision Group - Энвижн Груп 701 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 4
Контрактфинансгрупп МФО 14 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Ангстрем Инвест 16 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 2
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 2
Еврострой 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 2
Коал Трейдинг 3 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 1
Красный октябрь 33 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Darberry - Дарберри 9 1
Dineroso Holdings 1 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
КупиКупон 16 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Связной ГК 1406 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 30
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3100 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6033 12
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 281 8
Судебная власть - Judicial power 2531 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р - ГУЭБиПК МВД - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 218 2
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10431 28
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29959 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 8
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4606 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1173 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27230 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4193 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13058 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6930 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26647 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4882 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7450 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1894 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13636 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5031 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8770 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9463 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 415 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 769 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 14 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2796 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 761 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 6
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 6
Microsoft Windows 2000 8675 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3000 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 778 4
Subaru Outback 10 3
Yota LTE/4G-сеть 24 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6425 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1393 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Biglion - Биглион 59 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1062 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 10 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 34 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7726 1
Google Android 15392 1
Apple iOS 8665 1
Linux OS 11694 1
Microsoft Windows 17048 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 1
Медведев Дмитрий 1666 23
Путин Владимир 3483 21
Рейман Леонид 1066 18
Шойгу Сергей 92 17
Юсуфов Виталий 26 14
Щеголев Игорь 699 14
Никифоров Николай 1141 8
Чушкин Дмитрий 9 7
Ройтман Евгений 44 6
Тамодин Николай 49 6
Таболкин Алексей 8 4
Переверзев Николай 8 4
Рогозин Дмитрий 104 4
Щеголева Римма 11 3
Дианов Алексей 17 3
Юсуфов Игорь 4 3
Свердлов Денис 201 3
Чемезов Сергей 147 3
Борисов Юрий 122 3
Дмитриев Михаил 22 2
Козак Дмитрий 22 2
Веремеенко Сергей 14 2
Комиссаров Сергей 3 2
Мардер Наум 116 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Христенко Виктор 44 2
Нургалиев Рашид 26 2
Бородин Павел 14 2
Путилин Владислав 14 2
Кучарин Вадим 10 2
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