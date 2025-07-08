Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет

Бывший начальник Главного управления связи Минобороны Халиль Арсланов приговорен к 17 годам тюрьмы по делу о махинациях при закупке оборудования и услуг у подведомственного министерству «Воентелекома». При этом в суде не рассматривалась вторая часть дела Арсланова, касающаяся махинаций при поставках в вооруженные силы радиостанций «Азарт».

Приговор бывшему главному военному связисту России

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего замглавы Генштаба и начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство ТАСС. Суд также приговорил военного к выплате штрафа в размере 24 млн руб. и лишил его воинских званий и наград.

Арсланова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 59 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвинение просило для Арсланов 19 лет тюрьмы. Арсланов своей вины не признавал.

Также фигурантами по делу являются бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основные системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Они признаны виновными и получили соответственно, семь и шесть лет лишения свободы. Оба фигуранта, находившиеся под подпиской о невыезде, были взяты по стражу в зале суда.

Махинации с «Воентелекомом»

Основой обвинения являются контракты Минобороны с подведомственным им предприятием «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости, а также поставка китайских маршрутизаторов под видом российских.

Росгвардия По делу о махинациях при закупке оборудования и услуг бывший начальник ГУ связи Минобороны Халиль Арсланов приговорен к 17 годам заключения

По версии обвинения в результате исполнения контрактов было похищено 1,6 млрд руб. Кроме того Арсланова обвиняют в вымогательстве взятки в размере 12 млн руб. у бывшего гендиректор «Ярославского радиозавода» Сергея Якушева.

Расследование в отношении Арсланова началось в 2019 г., тогда же был наложен арест на его имущество и имущество его семьи. С 2020 г. Арсланов находится под стражей. Рассмотрение дела в суде началось в 2022 г.

Непосредственно расследование о контрактах с «Воентелекомом» началось в 2017 г. Тогда были арестованы гендиректор предприятия Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор компании «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Данные ими признательные показания позволили выйти на след Александра Оглобина, занимавшего должность начальника первого управления Главного управления связи Вооруженных сил. После ареста Оглобин дал показания против Арсланова.

Дела в отношении указанных фигурантов рассматривались отдельно. В 2022 г. Оглобин получил четыре с половиной года тюрьмы, Савицкий и Давыдов получили по четыре года и два месяца, Семилетов четыре года, Ильина три года тюрьмы. В 2023 г. Давыдов вышел на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения (УДО).

Дело преемника Арсланова Вадима Шамарина

Отметим, что Оглобин, отбыв часть приговора по делу Арсланова, в 2024 г. вновь оказался под арестом. На этот раз он стал фигурантам дела преемника Халиля Арсланова на посту замглавы Генштаба - Вадима Шамарина.

Сам Шамарин также был арестован в 2024 г. и обвинен в получении взятки от руководителей «Пермского телефонного завода «Телта» на сумму 36 млн руб. Шамарин дал признательные показания, в том числе изобличив и роль Оглобина в передачи взяток.

В апреле 2025 г. Шамарин был приговорен к семи годам тюрьмы. По этому делу также были арестованы владелец завода «Телта» Игорь Морозов, гендиректор завода Алексей Высоков и главбух завода Елена Гришина.

Дело «Азартов»

Отметим, что изначально в деле Халиля Арсланова был и другой эпизод - связанный с махинациями при закупках радиостанций «Азарт». Их производителем является зеленоградское НПО «Ангстрем», созданное бывшим министром связи Леонидом Рейманом. У Реймана были хорошие отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, во время которого Минобороны и начало закупку «Азартов».

Как писало газета «Коммерсант», следствие оценивало ущерб от закупки «Азарт» в 6,7 млрд руб. Якобы радиостанции приобретались по завышенной цене, причем они, фактически в готовом виде приобретались в Китае. В 2021 г. в рамках этого дело были произведены обыски в принадлежащих Рейману структурах, в также в фирме-посреднике «Сервионике».

Однако из обвинительного заключения Арсалова эпизод с «Азартом» был исключен. Причиной стало отсутствие в России рынка подобного рода устройств, что не дает возможности определить их стоимость. Впрочем, следствие по нему продолжилось.

В обвинительном заключении также остался упомянутый эпизод с вымогательством взятки у гендиректора «Ярославского радиозавода», который участвовал вместе с НПО «Ангстрем» в производстве «Азарт». НПО «Ангстрем» с 2023 г. находится под управлением «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура госкопрорации «Ростех»).