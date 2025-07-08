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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178277
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Якушев Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
31.10.2017 Axis Communications представила решения для транспорта и критической инфраструктуры 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
17.04.2015 Ритейлеры ищут онлайн-замену традиционному шопингу 1
13.03.2014 Как не разориться, внедряя инновации. Опыт российских ритейлеров 2
10.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
27.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
24.01.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
14.08.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 2
24.01.2013 В Великом Новгороде завершен вертолетный монтаж антенны для приема сигнала цифрового эфирного ТВ 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Якушев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3062 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
IBM - International Business Machines Corp 9484 2
Oracle Corporation 6770 2
Diasoft - Диасофт 946 2
Inventive Retail Group 76 2
Ramax - Рамакс 117 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
SAP SE 5350 1
Yandex - Яндекс 7876 1
Microsoft Corporation 24925 1
8551 1
Корус Консалтинг ГК 1268 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 335 1
SAS Institute 1002 1
Крок - Croc 1787 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 148 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 659 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 155 1
Ланит Омни 65 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 568 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 63 1
Google LLC 12006 1
Esri 167 1
Intech 22 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2553 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 8
Новард УК - Novard 72 8
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 300 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 6
Adidas - Адидас 163 5
Спортмастер - Sportmaster 182 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
eBay Inc 1624 4
Лента - Утконос 177 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 4
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
Альфа-Банк 1804 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
ВТБ - ВТБ24 666 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Снежная Королева - СК Трейд 56 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 3
WikiMart - Викимарт 53 3
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 3
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 17 3
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 3
ЦентрОбувь ТД 28 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 2
РЖД - Российские железные дороги 1949 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 2
Почта России ПАО 2180 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 2
Северсталь ПАО - Severstal 512 2
Лента - Сеть розничной торговли 2168 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 2
Северсталь Менеджмент 30 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2216 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 226 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4544 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12491 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4966 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7179 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6961 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5420 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10912 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3293 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 193 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11693 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10821 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2511 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15548 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2396 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2670 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5085 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11504 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2153 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24870 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14697 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 2
Apple iOS 8018 2
Diasoft Flextera 57 2
Google Android 14359 1
Microsoft Office 3842 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1852 1
Oracle Java - язык программирования 3175 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Apache Hadoop 441 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Axis Zipstream 18 1
Axis Camera Station 33 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
Amazon EMR - Amazon Elastic MapReduce 6 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 273 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4785 1
Axis Perimeter Defender 3 1
Microsoft Dynamics 1181 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
Variti Active Bot Protection 2 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
Левиков Антон 69 8
Зайцев Николай 32 7
Садовенко Илья 65 5
Серова Елена 320 5
Быстров Константин 24 5
Попов Сергей 141 4
Качанов Олег 120 4
Киреев Иван 37 4
Караева Ольга 13 4
Спиридонов Александр 45 4
Родионов Дмитрий 26 3
Федечкин Эдуард 55 3
Козлов Михаил 175 3
Карасев Павел 19 3
Сафронов Юрий 67 3
Адмиральский Сергей 39 3
Михалев Александр 26 3
Аникин Александр 19 3
Потапенко Дмитрий 18 3
Мальцев Тимур 8 3
Секликов Юрий 29 3
Павлык Алексей 4 3
Дунаев Сергей 60 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Гимранов Ринат 124 2
Кузьмич Всеволод 31 2
Кузнецов Андрей 76 2
Попов Денис 14 2
Казарцев Алексей 27 2
Варов Константин 24 2
Ситников Николай 14 2
Кукоев Игорь 6 2
Горбунов Вадим 12 2
Межов Игорь 16 2
Алехин Александр 6 2
Лосев Сергей 46 2
Козырь Сергей 32 2
Коротков Сергей 7 2
Лядов Кирилл 17 2
Шарапов Максим 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 150583 18
Европа 24437 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 6
Франция - Французская Республика 7916 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Америка - Американский регион 2176 1
Германия - Федеративная Республика 12812 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 670 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 1
Азия - Азиатский регион 5636 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7808 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5218 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5630 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 633 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 283 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7490 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3038 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5059 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4553 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 987 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 602 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 146 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5143 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 323 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1302 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11192 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2367 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
Аренда 2509 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8290 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 7
N+1 - Издание 172 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 9
IDC - International Data Corporation 4922 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 344 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews AWARDS - награда 529 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

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