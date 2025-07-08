Получите все материалы CNews по ключевому слову
Якушев Сергей
УПОМИНАНИЯ
Якушев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
|Левиков Антон 69 8
|Зайцев Николай 32 7
|Садовенко Илья 65 5
|Серова Елена 320 5
|Быстров Константин 24 5
|Попов Сергей 141 4
|Качанов Олег 120 4
|Киреев Иван 37 4
|Караева Ольга 13 4
|Спиридонов Александр 45 4
|Родионов Дмитрий 26 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Козлов Михаил 175 3
|Карасев Павел 19 3
|Сафронов Юрий 67 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Михалев Александр 26 3
|Аникин Александр 19 3
|Потапенко Дмитрий 18 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Секликов Юрий 29 3
|Павлык Алексей 4 3
|Дунаев Сергей 60 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Гимранов Ринат 124 2
|Кузьмич Всеволод 31 2
|Кузнецов Андрей 76 2
|Попов Денис 14 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Варов Константин 24 2
|Ситников Николай 14 2
|Кукоев Игорь 6 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Межов Игорь 16 2
|Алехин Александр 6 2
|Лосев Сергей 46 2
|Козырь Сергей 32 2
|Коротков Сергей 7 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Шарапов Максим 8 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 7
|N+1 - Издание 172 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
|EWDN - East-West Digital News 8 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.