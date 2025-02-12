Русских Тимофей
|12.02.2025
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
|05.12.2024
|Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
|29.03.2013
|Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 1
|21.03.2013
|Банк «Хоум Кредит» доверился «облакам» 1
|15.03.2013
|Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
|25.02.2013
|BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
|19.02.2013
|Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
|14.12.2012
|ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
Русских Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
|Новицкий Сергей 25 3
|Заржецкий Александр 35 2
|Серова Елена 320 2
|Сафронов Юрий 67 2
|Макаров Станислав 117 2
|Николаева Наталья 21 2
|Якушев Сергей 19 2
|Потапенко Дмитрий 18 2
|Гаранкин Олег 7 2
|Безкоровайный Денис 15 2
|Чижов Владимир 4 2
|Павлык Алексей 4 2
|Корзакова Наталья 2 2
|Романов Герман 6 1
|Головенко Олег 6 1
|Коптелов Андрей 110 1
|Садовенко Илья 65 1
|Краснов Александр 74 1
|Реймер Денис 54 1
|Амириди Юлия 22 1
|Будин Алексей 22 1
|Кузнецов Андрей 69 1
|Попов Денис 12 1
|Рахманов Александр 23 1
|Варов Константин 24 1
|Волков Максим 34 1
|Лукутина Елена 13 1
|Борисов Алексей 27 1
|Кузин Вадим 36 1
|Горбунов Вадим 12 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Левиков Антон 69 1
|Аншина Марина 78 1
|Зайцев Николай 32 1
|Межов Игорь 16 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Алехин Александр 6 1
|Козырь Сергей 32 1
|Коротков Сергей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 2
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 2
|Gartner - Гартнер 3560 2
|Forrester Research 821 1
|Dimensional Research 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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