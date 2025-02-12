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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168408
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Русских Тимофей



12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 1
21.03.2013 Банк «Хоум Кредит» доверился «облакам» 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Русских Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9445 4
Oracle Corporation 6704 2
McKinsey & Company Int 250 2
1С-Рарус 887 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
8256 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Корус Консалтинг ГК 1222 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Software AG 198 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Техно-Диасофт 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
DaOffice - Даофис 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Ред Софт - Red Soft 716 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
Альфа-Банк 1775 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Новард УК - Novard 72 1
Tesco 82 1
Meta Group 54 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Верный - торговая сеть 291 1
Разгуляй 40 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1266 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2311 1
IBM Tivoli 281 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 1
Oracle Java - язык программирования 3088 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Diasoft Flextera 57 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
IBM PureFlex System 16 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
ELMA BPM 34 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 4 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Pega BPM 10 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Протек - Здравсити 26 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 72 1
Ред Софт - Ред Адм 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 268 1
Новицкий Сергей 25 3
Заржецкий Александр 35 2
Серова Елена 320 2
Сафронов Юрий 67 2
Макаров Станислав 117 2
Николаева Наталья 21 2
Якушев Сергей 19 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Гаранкин Олег 7 2
Безкоровайный Денис 15 2
Чижов Владимир 4 2
Павлык Алексей 4 2
Корзакова Наталья 2 2
Романов Герман 6 1
Головенко Олег 6 1
Коптелов Андрей 110 1
Садовенко Илья 65 1
Краснов Александр 74 1
Реймер Денис 54 1
Амириди Юлия 22 1
Будин Алексей 22 1
Кузнецов Андрей 69 1
Попов Денис 12 1
Рахманов Александр 23 1
Варов Константин 24 1
Волков Максим 34 1
Лукутина Елена 13 1
Борисов Алексей 27 1
Кузин Вадим 36 1
Горбунов Вадим 12 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Левиков Антон 69 1
Аншина Марина 78 1
Зайцев Николай 32 1
Межов Игорь 16 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Адмиральский Сергей 39 1
Алехин Александр 6 1
Козырь Сергей 32 1
Коротков Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 4
Америка - Американский регион 2164 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Европа 21795 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1298 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 1
Россия - ЦФО - Брянская область 353 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1175 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5024 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Философия - Philosophy 448 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6267 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1950 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 2
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 2
Gartner - Гартнер 3560 2
Forrester Research 821 1
Dimensional Research 15 1
РАН - Российская академия наук 1880 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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