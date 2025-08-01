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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179448
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Федосеев Юрий


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
06.07.2012 Покупатели требуют: больше расходов на ИТ 1
29.06.2012 Офисная соцсеть: Зачем она нужна и сколько стоит? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федосеев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

DaOffice - Даофис 4 3
IBM - International Business Machines Corp 9491 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Корус Консалтинг ГК 1277 1
Microsoft Corporation 24979 1
Diasoft - Диасофт 962 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13518 1
Comindware - Колловэар 164 1
McKinsey & Company Int 256 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Техно-Диасофт 8 1
АТК Консультационная группа 53 1
Motorola Solutions 104 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 489 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Jive Software 22 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Motorola Inc 1148 1
InfoSuite - Инфосьют 6 1
Альфа-Банк 1809 1
Евросеть 1412 1
Связной ГК 1375 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Верный - торговая сеть 299 1
Tesco 82 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 17 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3020 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4563 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10976 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24960 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12487 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6686 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2325 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11929 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4258 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12572 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3038 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7244 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3326 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4987 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14136 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12719 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7014 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1643 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2334 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13208 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14735 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7911 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1120 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 431 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 471 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 557 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 1
Qlik Qlikview 117 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Шостак Станислав 1 1
Марин Юрий 4 1
Рахманов Александр 23 1
Варов Константин 24 1
Цыпляев Максим 43 1
Терехов Андрей 40 1
Сафронов Юрий 67 1
Макаров Станислав 117 1
Козырь Сергей 32 1
Галкин Андрей 19 1
Николаева Наталья 21 1
Якушев Сергей 20 1
Удалов Владимир 14 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Хургес Михаил 13 1
Русских Тимофей 11 1
Невзоров Андрей 4 1
Павлык Алексей 4 1
Серкиз Денис 1 1
Чернявский Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 4
Америка - Американский регион 2180 1
Европа 24466 1
Дания - Королевство 1312 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11423 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5659 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6464 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7574 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 748 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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