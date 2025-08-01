Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федосеев Юрий
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|19.02.2013
|Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
|06.07.2012
|Покупатели требуют: больше расходов на ИТ 1
|29.06.2012
|Офисная соцсеть: Зачем она нужна и сколько стоит? 1
Федосеев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3020 1
|Шостак Станислав 1 1
|Марин Юрий 4 1
|Рахманов Александр 23 1
|Варов Константин 24 1
|Цыпляев Максим 43 1
|Терехов Андрей 40 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Макаров Станислав 117 1
|Козырь Сергей 32 1
|Галкин Андрей 19 1
|Николаева Наталья 21 1
|Якушев Сергей 20 1
|Удалов Владимир 14 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Хургес Михаил 13 1
|Русских Тимофей 11 1
|Невзоров Андрей 4 1
|Павлык Алексей 4 1
|Серкиз Денис 1 1
|Чернявский Илья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 4
|Америка - Американский регион 2180 1
|Европа 24466 1
|Дания - Королевство 1312 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.