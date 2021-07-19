Разделы

АТК Консультационная группа

АТК Консультационная группа

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 1 969 534 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 1 969 534 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

Как «Ростелеком» покупал «Архангельскую телевизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Сделка был
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы

«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разр
22.08.2016 «ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал»

«ТТК-Волга», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», предоставил магистральные каналы связи астраханскому телекоммуникационному оператору АТК «Реал». В рамках договора «ТТК-Волга» предоставил АТК «Реал» три канала связи пропускной способностью 1 Гбит/с каждый на базе магистральной цифровой волоконно-оптической сети компани
01.06.2016 Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense

Торговая сеть Zenden при поддержке консультационной группы АТК завершила первый этап проекта по внедрению системы Qlik Sense. В рамках проекта была разработана детальная аналитика по розничным продажам более 200 магазинов компании, включающая контроль

08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery

управляемой пользователями бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков
11.10.2011 «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya

«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
04.08.2008 АТК автоматизировала управление персоналом в Aviva Россия

Консультационная группа АТК завершила внедрение информационной системы управления персоналом и расчета зарплаты на ба
19.12.2007 Microsoft Dynamics AX + TradeX: комплексное решение для Quiksilver в России

Консультационная группа АТК и компания Borlas Retail объявляют о завершении проекта по созданию комплексного ИТ-решен
22.11.2007 Microsoft Dynamics AX поможет Sprandi готовить отчетность по МСФО

Консультационная группа АТК начала работы по автоматизации ведения финансового учета в группе компаний Sprandi – прои
30.10.2007 Russia Consulting автоматизирует учет на базе Microsoft Dynamiсs NAV

Консультационная группа АТК объявляет о старте проекта по внедрению системы Microsoft Dynamiсs NAV в компании Russia Consulting. Одним из клиентов Russia Consulting в области бухгалтерии является российское подразделе
22.10.2007 «Авива» автоматизирует управление кадрами вместе с Microsoft Dynamics AX

Консультационная группа АТК объявляет о старте проекта по внедрению функционала Microsoft Dynamics AX для управления

25.06.2007 «ЭКиТ» управляет закупками и продажами на базе Microsoft Dynamics NAV

На базе Microsoft Dynamics NAV эксперты консультационной группы АТК автоматизировали управление покупками и продажами в компании-дистрибьюторе электронных комплектующих «ЭКиТ». Существовавшей в «ЭКиТ» информационной системе не хватало гибкости и функционала
09.06.2007 Gallery управляет рекламным бизнесом вместе с Microsoft Dynamics NAV

Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Dynamics NAV 4.0 в компании Gallery. Необходимость управлят
24.04.2007 STT Group перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV

Отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics NAV для международной девелоперской корпорации STT Group консультационная группа АТК создала еще в 2003 году. Создание решения с учетом специфики инвестиционного бизнеса заняло 3 месяца. Отметим, что STT Group является активным игроком на рынке девелопмента Москвы (в ее акт
31.01.2007 «Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет

На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мир
02.11.2006 ATH Business Travel Solutions внедряет Microsoft Dynamics NAV

Консультационная группа АТК, золотой партнер Microsoft Business, осуществила проект автоматизации, длившийся шесть месяцев, в компании ATH Business Travel Solutions на базе продукта Microsoft Dynamics NAV. До сегодняш
31.03.2006 Российский офис Clorox внедрил Navision

Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Navision в московском офисе производителя бытовой химии Clorox. Благодаря системе автоматизированы снабженческие и сбытовые операции, логистика, отношения с кл
25.06.2004 В Санкт-Петербурге открылся административно-технический комплекс МТТ

24 июня 2004 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие административно-технического комплекса (АТК) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» по адресу ул. Стрельбищенская, д. 17. Административно-технический комплекс – это новая форма регионального представительства МТТ в Северо-Западном реги
06.02.2004 BioLink обновил решение для систем массовой идентификации

k Authenteon Connection Toolkit 1.2.2 (ATK 1.2.2) в качестве ядра для построения, развертывания и управления любой крупномасштабной системы биометрической идентификации. Операционная среда разработки АТК 1.2.2 позволяет строить биометрические приложения на базе кластера серверов Authenteon Cluster Array (ACA), обеспечивая отказоустойчивость, высокую производительностью и надежность конечных
11.06.2003 ATK 1.2 - "конструктор" для разработки биометрических решений

Компания BioLink Technologies объявила сегодня о выпуске новой версии программного продукта - Authenteon Toolkit 1.2 (ATK 1.2). АТК 1.2 представляет собой набор программных средств разработчика для построения, развертывания и управления системами биометрической идентификации на базе высокопроизводительных серверов серии

Публикаций - 54, упоминаний - 88

АТК Консультационная группа и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25383 23
Qlik - QlikTech 162 9
Softline - Polymatica - Полиматика 193 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 5
9145 5
Oracle Corporation 6915 5
Softline - Софтлайн 3372 4
Luxms 105 3
SAP SE 5475 3
IBM - International Business Machines Corp 9573 3
Крок - Croc 1822 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 198 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 165 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 153 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
ITERBI - Айтерби 14 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 2
Сервис Плюс 185 2
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 2
Импакт-Софт 30 2
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 2
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5348 2
Huawei 4312 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1383 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 2
Рексофт - Reksoft 437 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Oracle Consulting 18 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Google LLC 12376 1
Прометей - Prometey 52 1
Agima - Агима 24 1
InCity - Модный континент 14 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1142 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Quiksilver 9 2
Aviva - Авива СК 11 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 2
АльфаСтрахование СГ 361 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 229 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 65 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Авиапарк ТРЦ 50 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 147 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 16 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 46 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1564 1
Независимость СК 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Sprandi 4 1
Группа Союз Концерн 5 1
Русский шоколад ТД 3 1
Почта России ПАО 2274 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 88 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2982 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6376 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 762 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5347 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11588 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7411 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7756 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13182 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7505 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23549 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12498 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12423 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6082 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2724 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4712 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4756 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17320 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8266 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2484 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 310 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1296 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9031 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9865 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 498 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13126 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2472 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8226 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4087 3
Microsoft Dynamics 1185 13
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 9
Qlik Qlikview 118 8
Linux OS 11090 4
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 3
Qlik QlikView Discovery 28 3
Microsoft Office 4022 3
Microsoft Windows 16500 3
Qlik Sense 42 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 226 2
Luxe Retail - TradeX 60 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Сервис Плюс - СуперМаг 72 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1138 2
Microsoft Outlook 1433 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1346 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2469 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 146 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Abbyy PDF Transformer 25 1
Luxms BI 105 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Lua - язык программирования 70 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 45 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 1
Краснопольский Андрей 10 10
Громов Владимир 14 3
Терехов Андрей 40 3
Раевский Роман 15 3
Михалин Борис 8 3
Артеменко Алексей 17 2
Сотниченко Сергей 5 2
Волис Григорий 7 2
Колчин Вячеслав 5 2
Предтеченский Петр 18 2
Воронов Александр 9 2
Хургес Михаил 13 2
Наумов Сергей 36 2
Борисов Пётр 10 2
Розанов Максим 6 2
Медведев Андрей 21 2
Спивак Александр 5 2
Мурадова Зумрат 4 2
Larson Blake - Ларсон Блэйк 2 2
Баранов Роман 14 2
Заржецкий Александр 37 1
Ильин Евгений 11 1
Борисов Александр 39 1
Сушин Александр 6 1
Назаров Алексей 73 1
Тюренков Алексей 6 1
Галков Алексей 1 1
Байбутов Андрей 12 1
Нугманов Андрей 8 1
Селиванов Максим 27 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Потапенко Михаил 45 1
Васильев Владимир 39 1
Энкельман Дмитрий 2 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Портнягин Сергей 5 1
Ситников Сергей 79 1
Белоусов Руслан 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46312 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 8
Европа 24725 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 4
Европа Восточная 3124 3
Украина 7832 3
США - Вайоминг 68 2
Казахстан - Республика 5868 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 129 1
Украина - Одесса 196 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 28 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1320 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 1
Индия - Bharat 5750 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1347 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 1
Россия - СФО - Новосибирск 4737 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 855 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 350 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Европа Западная 1493 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 448 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 783 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 409 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1362 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3264 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 465 1
Украина - Киев 1142 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 459 1
Европа Центральная 277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1578 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11858 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8266 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6324 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4958 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6736 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7420 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2331 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2995 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5354 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 403 2
FASTT - Freeflight Atmospheric Scramjet Test Technique 3 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6339 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5999 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 2
Энергетика - Energy - Energetically 5566 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1133 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1741 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 601 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 566 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 3
IDC - International Data Corporation 4953 2
Gartner - Гартнер 3626 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Рустелеком ТК 304 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН - Российская академия наук 2049 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2154 3
Docflow 147 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424869, в очереди разбора - 727003.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

