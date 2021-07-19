Получите все материалы CNews по ключевому слову
АТК Консультационная группа
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 1 969 534 ₽*
СОБЫТИЯ
|19.07.2021
|
«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой
Как «Ростелеком» покупал «Архангельскую телевизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Сделка был
|26.07.2018
|
«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы
«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разр
|22.08.2016
|
«ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал»
«ТТК-Волга», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», предоставил магистральные каналы связи астраханскому телекоммуникационному оператору АТК «Реал». В рамках договора «ТТК-Волга» предоставил АТК «Реал» три канала связи пропускной способностью 1 Гбит/с каждый на базе магистральной цифровой волоконно-оптической сети компани
|01.06.2016
|
Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense
Торговая сеть Zenden при поддержке консультационной группы АТК завершила первый этап проекта по внедрению системы Qlik Sense. В рамках проекта была разработана детальная аналитика по розничным продажам более 200 магазинов компании, включающая контроль
|08.04.2013
|
Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery
управляемой пользователями бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков
|11.10.2011
|
«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
|04.08.2008
|
АТК автоматизировала управление персоналом в Aviva Россия
Консультационная группа АТК завершила внедрение информационной системы управления персоналом и расчета зарплаты на ба
|19.12.2007
|
Microsoft Dynamics AX + TradeX: комплексное решение для Quiksilver в России
Консультационная группа АТК и компания Borlas Retail объявляют о завершении проекта по созданию комплексного ИТ-решен
|22.11.2007
|
Microsoft Dynamics AX поможет Sprandi готовить отчетность по МСФО
Консультационная группа АТК начала работы по автоматизации ведения финансового учета в группе компаний Sprandi – прои
|30.10.2007
|
Russia Consulting автоматизирует учет на базе Microsoft Dynamiсs NAV
Консультационная группа АТК объявляет о старте проекта по внедрению системы Microsoft Dynamiсs NAV в компании Russia Consulting. Одним из клиентов Russia Consulting в области бухгалтерии является российское подразделе
|22.10.2007
|
«Авива» автоматизирует управление кадрами вместе с Microsoft Dynamics AX
Консультационная группа АТК объявляет о старте проекта по внедрению функционала Microsoft Dynamics AX для управления
|25.06.2007
|
«ЭКиТ» управляет закупками и продажами на базе Microsoft Dynamics NAV
На базе Microsoft Dynamics NAV эксперты консультационной группы АТК автоматизировали управление покупками и продажами в компании-дистрибьюторе электронных комплектующих «ЭКиТ». Существовавшей в «ЭКиТ» информационной системе не хватало гибкости и функционала
|09.06.2007
|
Gallery управляет рекламным бизнесом вместе с Microsoft Dynamics NAV
Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Dynamics NAV 4.0 в компании Gallery. Необходимость управлят
|24.04.2007
|
STT Group перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
Отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics NAV для международной девелоперской корпорации STT Group консультационная группа АТК создала еще в 2003 году. Создание решения с учетом специфики инвестиционного бизнеса заняло 3 месяца. Отметим, что STT Group является активным игроком на рынке девелопмента Москвы (в ее акт
|31.01.2007
|
«Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет
На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мир
|02.11.2006
|
ATH Business Travel Solutions внедряет Microsoft Dynamics NAV
Консультационная группа АТК, золотой партнер Microsoft Business, осуществила проект автоматизации, длившийся шесть месяцев, в компании ATH Business Travel Solutions на базе продукта Microsoft Dynamics NAV. До сегодняш
|31.03.2006
|
Российский офис Clorox внедрил Navision
Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Navision в московском офисе производителя бытовой химии Clorox. Благодаря системе автоматизированы снабженческие и сбытовые операции, логистика, отношения с кл
|25.06.2004
|
В Санкт-Петербурге открылся административно-технический комплекс МТТ
24 июня 2004 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие административно-технического комплекса (АТК) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» по адресу ул. Стрельбищенская, д. 17. Административно-технический комплекс – это новая форма регионального представительства МТТ в Северо-Западном реги
|06.02.2004
|
BioLink обновил решение для систем массовой идентификации
k Authenteon Connection Toolkit 1.2.2 (ATK 1.2.2) в качестве ядра для построения, развертывания и управления любой крупномасштабной системы биометрической идентификации. Операционная среда разработки АТК 1.2.2 позволяет строить биометрические приложения на базе кластера серверов Authenteon Cluster Array (ACA), обеспечивая отказоустойчивость, высокую производительностью и надежность конечных
|11.06.2003
|
ATK 1.2 - "конструктор" для разработки биометрических решений
Компания BioLink Technologies объявила сегодня о выпуске новой версии программного продукта - Authenteon Toolkit 1.2 (ATK 1.2). АТК 1.2 представляет собой набор программных средств разработчика для построения, развертывания и управления системами биометрической идентификации на базе высокопроизводительных серверов серии
