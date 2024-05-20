UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги

Более 5 тыс. сотрудников « ЮТэйр » ознакамливаются с кадровыми документами, запрашивают и получают справки, а также оформ

коммуникационных сервисов, сообщила о реализации комплексного проекта по переводу ИТ-инфраструктуры Utair в облако провайдера CloudMTS. На облачную площадку перенесены ключевые информационные с