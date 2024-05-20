Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
UTair Aviation ЮТэйр Пассажирские авиалинии авиакомпания ЮТэйр Карго ЮТэйр-Вертолетные услуги

UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги

«ЮТэйр» — российская авиакомпания. Вместе со своими дочерними структурами образует один из крупнейших в стране авиахолдингов — Группу «ЮТэйр», которая выполняет пассажирские и грузовые авиарейсы по России и за рубежом.

СОБЫТИЯ

20.05.2024 Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro

Более 5 тыс. сотрудников «ЮТэйр» ознакамливаются с кадровыми документами, запрашивают и получают справки, а также оформ
08.10.2020 Авиакомпания Utair перешла в облако МТС

коммуникационных сервисов, сообщила о реализации комплексного проекта по переводу ИТ-инфраструктуры Utair в облако провайдера CloudMTS. На облачную площадку перенесены ключевые информационные с
26.08.2020 Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ

Масштабная утечка Компания Utair Digital допустила утечку базы данных клиентов авиакомпании Utair («Ютейр»). В св
29.12.2016 Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair

Компания Redmadrobot обновила мобильное приложение авиакомпании UTair. С его помощью можно сравнивать тарифы и покупать билеты, а также зарегистрироваться на рейc менее чем за минуту, сообщили CNews в Redmadrobot. Приложение UTair также обеспечивает

14.12.2016 UTair обновила мобильное приложение для iOS и Android

Авиакомпания UTair выпустила обновленную версию мобильного приложения для устройств на платформах iOS и An
22.08.2016 «ЮТэйр» оптимизирует обслуживание пассажиров с помощью технологии Sabre

Авиакомпания «ЮТэйр» внедрила передовую технологию Sabre Corporation, которая помогает перевозчикам персона
25.02.2015 Тарифы «ЮТэйр» стали доступны туристическим агентам по всему миру

on, глобальный поставщик технологий для индустрии туризма и путешествий, и российская авиакомпания «ЮТэйр» заключили новое многолетнее технологическое соглашение, согласно которому более 415 ты
07.07.2014 Билеты на рейсы «ЮТэйр» теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик»

«Альфа-Банк» и авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) запустили новый платежный сервис на официальном сайте авиакомпании. Теперь кл
17.10.2012 В самолетах «ЮТэйр» появится доступ в интернет

Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) во второй половине 2013 г. предложит своим пассажирам услугу по доступу к выс
23.12.2009 «ЮТэйр» доверила IBS сопровождение корпоративной ИС

ий будут осуществлять расширенное сопровождение интегрированной корпоративной системы авиакомпании «ЮТэйр» на платформе SAP ERP. Передача части функций по сопровождению на аутсорсинг позволила

14.07.2008 «Транзас» поставит тренажер для ATR-42 компании «ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» подписала контракт с ЗАО «Транзас» на производство и поставку тренажера для иностранного воздушного судна ATR-42. Это первый опыт поставки отечественного тренажера для иностранного возду
19.02.2004 РБК СОФТ: новый взлет

Компания «РБК СОФТ», входящая в состав ОАО «РБК Информационные Системы» завершила на днях работу над созданием интернет-представительством авиакомпании Utair, одного из лидеров рынка авиационно-транспортных услуг России. Интернет-ресурс предназначен для пассажиров и партнеров компании, а также для нынешних и потенциальных акционеров и инвестор

