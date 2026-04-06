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Альфа-Мобайл

СОБЫТИЯ

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06.04.2026 У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

ытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г. Больше других в минус ушел «СберМобайл» (ООО «Сбербанк-телеком) — его убыток вырос в два раза, до 3,3 млрд руб. Только запустившийся виртуальный оператор «Альфа мобайл» (ООО «Альфа-мобайл») уже разработал бизнес-план выхода из убытков, а его отрицательный финансовый результат достиг 1,3 млрд руб. на фоне инвестиций. В два раз нарастил небольшой у
06.04.2026 «Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев

Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам операт
29.10.2024 Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн

Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом «Альфа-Мобайл» в первом квартале 2025 года. «Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позв
21.03.2016 Бесплатная версия мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт» пополнилась новыми функциями

 21 марта 2016 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые функции бесплатной версии мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Так, теперь можно не только просматривать информацию по своим счетам и уп
02.11.2015 В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка»

- компания ЕТК, расширяют сеть каналов пополнения карты «Стрелка». Теперь пассажиры - клиенты «Альфа-Банка» могут дистанционного пополнить «Стрелку» через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Для пополнения карты необходимо в разделе «Оплата услуг/Городской транспорт» интернет-банка выбрать «Стрелка», в мобильном банке карту «Стрелка» можно найти в разделе «Все получа
04.08.2015 «Альфа-Банк» представил новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл»

С 4 августа 2015 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Доработки коснулись: оплаты мобильной связи — так, номер телефона теперь подставляется автоматически из адресной книги при вводе первых ци
27.07.2015 «Альфа-Банк» запустил чат с клиентами в мобильном банке «Альфа-Мобайл»

«Альфа-Банк» ввел функцию чата с сотрудниками банка в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Теперь клиенты могут проконсультироват
24.04.2015 Мобильный банк «Альфа-Мобайл» заработал на Apple Watch

а-Банк реализовал поддержку нового продукта компании Apple — Apple Watch — в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка — пользователи «Альфа-Мобайла» — смогут совершать операци
03.04.2015 Мобильный банк «Альфа-Мобайл» станет доступен в Apple Watch

-Банк» реализовал поддержку нового продукта компании Apple - Apple Watch - в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка - пользователи «Альфа-Мобайла» смогут совершать операции

18.11.2014 «Яндекс.Деньги» разрешили интернет-магазинам подключать приём платежей через «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл»

для интернет-магазинов подключить приём платежей через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Это позволит магазинам выставлять электронные счета тем покупателям, которым у
13.10.2014 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут оплатить штрафы ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл»

Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут получить информацию о наличии штрафов ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и сразу же оплатить их. Чтобы совершить оплату, клиенту достаточно знать данные водителя/автомобиля или номер и дату постановления. Если в результате поиска были обнаружены штрафы
26.08.2014 В мобильном банке «Альфа-Мобайл» теперь можно восстановить пароль для входа

«Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна функция восстановления пароля для входа в «Альфа-Мобайл», сообщили CNews в «Альфа-Банке». «Клиенты, которые используют мобильный телефон для
26.05.2014 Пользователи «Альфа-Мобайл» теперь могут самостоятельно блокировать карты

«Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна блокировка или разблокировка карты, выпуск вирт
31.03.2014 В мобильном банке «Альфа-Мобайл» появился сервис для управления личными финансами «Мои расходы»

В мобильном банке «Альфа-Мобайл» добавлен новый функционал для контроля средств — «Мои расходы». С помощью этого сервиса клиенты «Альфа-Банка» смогут прямо в своем мобильном приложении получать данные о том, скол
20.08.2013 В мобильном банке «Альфа-Мобайл» доступны международные денежные переводы

«Альфа-Банк» расширил границы услуги «Переводы с карты на карту» — услуга международные «Переводы с карты на карту» стала доступна в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиент, пользователь мобильного банка «Альфа-Мобайл», может совершить международный перевод со своей карты на карту, выпущенную любым банком Армении, Азербайджана,

02.08.2013 Подключить «Альфа-Мобайл-Лайт» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»

том, что в интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно подключить бесплатную версию мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Таким образом, теперь любой пользователь «Альфа-Клика» может воспользоват
02.07.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн

овой или кредитной карты банка, теперь могут подключить интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» в режиме онлайн на сайте «Альфа-Банка». Процедура

11.06.2013 Пользователям «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» доступна услуга «Мой контроль»

С 10 июня 2013 г. клиентам «Альфа-Банка» — пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» (бесплатная версия) — доступна услуга «Мой контрол
08.11.2012 «Альфа-Банк» запустил новую версию «Альфа-Мобайл» для iOS и Android

«Альфа-Банк» обновил приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» и предоставил своим клиентам новые возможности дистанционного банкинга. Расширенный функционал приложения позволяет каждому пользователю сделать процесс управления своими финансам
12.07.2012 «Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл» для нерезидентов РФ

яющиеся резидентами РФ, получили новые возможности в интернет-банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь им стал доступен функционал переводов с карты на карту, заказ платежных
22.09.2005 "Альфа-Мобайл": оплата связи через мобильник

Все клиенты «Альфа Банк Экспресс», имеющие любой из тарифных планов «Альфа-Жизнь» и современный мобильный телефон, получили возможность подключить услугу «Альфа-Мобайл». Услуга «Альфа-Мобайл» позволит клиентам «Альфа-Банка» оплачивать сотовую связь через меню мобильного телефона и узнавать остаток по своим счетам в «Альфа Банк Экспресс». Д

Публикаций - 87, упоминаний - 127

Альфа-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
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Forward - Forward Telecom - Форвард Телеком - Forward Technologies - Форвард Текнолоджис 17 2
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
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Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Грузия 1332 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 80
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 18
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 5
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 2
Английский язык 7030 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 35 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
SmartMarketing 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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