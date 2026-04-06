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Альфа-Мобайл
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.04.2026
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У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки
ытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г. Больше других в минус ушел «СберМобайл» (ООО «Сбербанк-телеком) — его убыток вырос в два раза, до 3,3 млрд руб. Только запустившийся виртуальный оператор «Альфа мобайл» (ООО «Альфа-мобайл») уже разработал бизнес-план выхода из убытков, а его отрицательный финансовый результат достиг 1,3 млрд руб. на фоне инвестиций. В два раз нарастил небольшой у
|06.04.2026
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«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам операт
|29.10.2024
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Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн
Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом «Альфа-Мобайл» в первом квартале 2025 года. «Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позв
|21.03.2016
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Бесплатная версия мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт» пополнилась новыми функциями
21 марта 2016 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые функции бесплатной версии мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Так, теперь можно не только просматривать информацию по своим счетам и уп
|02.11.2015
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В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка»
- компания ЕТК, расширяют сеть каналов пополнения карты «Стрелка». Теперь пассажиры - клиенты «Альфа-Банка» могут дистанционного пополнить «Стрелку» через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Для пополнения карты необходимо в разделе «Оплата услуг/Городской транспорт» интернет-банка выбрать «Стрелка», в мобильном банке карту «Стрелка» можно найти в разделе «Все получа
|04.08.2015
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«Альфа-Банк» представил новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл»
С 4 августа 2015 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Доработки коснулись: оплаты мобильной связи — так, номер телефона теперь подставляется автоматически из адресной книги при вводе первых ци
|27.07.2015
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«Альфа-Банк» запустил чат с клиентами в мобильном банке «Альфа-Мобайл»
«Альфа-Банк» ввел функцию чата с сотрудниками банка в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Теперь клиенты могут проконсультироват
|24.04.2015
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Мобильный банк «Альфа-Мобайл» заработал на Apple Watch
а-Банк реализовал поддержку нового продукта компании Apple — Apple Watch — в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка — пользователи «Альфа-Мобайла» — смогут совершать операци
|03.04.2015
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Мобильный банк «Альфа-Мобайл» станет доступен в Apple Watch
-Банк» реализовал поддержку нового продукта компании Apple - Apple Watch - в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка - пользователи «Альфа-Мобайла» смогут совершать операции
|18.11.2014
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«Яндекс.Деньги» разрешили интернет-магазинам подключать приём платежей через «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл»
для интернет-магазинов подключить приём платежей через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Это позволит магазинам выставлять электронные счета тем покупателям, которым у
|13.10.2014
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Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут оплатить штрафы ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл»
Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут получить информацию о наличии штрафов ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и сразу же оплатить их. Чтобы совершить оплату, клиенту достаточно знать данные водителя/автомобиля или номер и дату постановления. Если в результате поиска были обнаружены штрафы
|26.08.2014
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В мобильном банке «Альфа-Мобайл» теперь можно восстановить пароль для входа
«Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна функция восстановления пароля для входа в «Альфа-Мобайл», сообщили CNews в «Альфа-Банке». «Клиенты, которые используют мобильный телефон для
|26.05.2014
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Пользователи «Альфа-Мобайл» теперь могут самостоятельно блокировать карты
«Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна блокировка или разблокировка карты, выпуск вирт
|31.03.2014
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В мобильном банке «Альфа-Мобайл» появился сервис для управления личными финансами «Мои расходы»
В мобильном банке «Альфа-Мобайл» добавлен новый функционал для контроля средств — «Мои расходы». С помощью этого сервиса клиенты «Альфа-Банка» смогут прямо в своем мобильном приложении получать данные о том, скол
|20.08.2013
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В мобильном банке «Альфа-Мобайл» доступны международные денежные переводы
«Альфа-Банк» расширил границы услуги «Переводы с карты на карту» — услуга международные «Переводы с карты на карту» стала доступна в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиент, пользователь мобильного банка «Альфа-Мобайл», может совершить международный перевод со своей карты на карту, выпущенную любым банком Армении, Азербайджана,
|02.08.2013
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Подключить «Альфа-Мобайл-Лайт» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»
том, что в интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно подключить бесплатную версию мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Таким образом, теперь любой пользователь «Альфа-Клика» может воспользоват
|02.07.2013
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Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн
овой или кредитной карты банка, теперь могут подключить интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» в режиме онлайн на сайте «Альфа-Банка». Процедура
|11.06.2013
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Пользователям «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» доступна услуга «Мой контроль»
С 10 июня 2013 г. клиентам «Альфа-Банка» — пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» (бесплатная версия) — доступна услуга «Мой контрол
|08.11.2012
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«Альфа-Банк» запустил новую версию «Альфа-Мобайл» для iOS и Android
«Альфа-Банк» обновил приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» и предоставил своим клиентам новые возможности дистанционного банкинга. Расширенный функционал приложения позволяет каждому пользователю сделать процесс управления своими финансам
|12.07.2012
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«Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл» для нерезидентов РФ
яющиеся резидентами РФ, получили новые возможности в интернет-банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь им стал доступен функционал переводов с карты на карту, заказ платежных
|22.09.2005
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"Альфа-Мобайл": оплата связи через мобильник
Все клиенты «Альфа Банк Экспресс», имеющие любой из тарифных планов «Альфа-Жизнь» и современный мобильный телефон, получили возможность подключить услугу «Альфа-Мобайл». Услуга «Альфа-Мобайл» позволит клиентам «Альфа-Банка» оплачивать сотовую связь через меню мобильного телефона и узнавать остаток по своим счетам в «Альфа Банк Экспресс». Д
Альфа-Мобайл и организации, системы, технологии, персоны:
|Алексахин Андрей 21 18
|Иевлев Евгений 28 13
|Бочарова Елена 14 3
|Быков Сергей 34 2
|Могилевский Михаил 33 2
|Литвинов Андрей 6 2
|Макаров Владимир 78 2
|Урбанский Владимир 36 2
|Любимов Владимир 7 2
|Touch Michael - Тач Майкл 36 2
|Пятков Иван 31 2
|Филиппов Александр 15 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Марей Алексей 15 1
|Смирнов Андрей 75 1
|Чирков Андрей 6 1
|Грачев Андрей 18 1
|Грибов Андрей 74 1
|Евдокимов Дмитрий 29 1
|Зимин Дмитрий 42 1
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Мышев Павел 6 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Полянцев Вениамин 2 1
|Граф Аркадий 25 1
|Мучник Феликс 68 1
|Бочарова Алена 6 1
|Иссопов Эдуард 15 1
|Зайков Максим 30 1
|Притула Павел 33 1
|Китляр Владимир 19 1
|Бойко Алексей 138 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Зибарев Илья 4 1
|Бриедис Виталий 15 1
|Покровский Олег 9 1
|Насретдинов Ренат 7 1
|Березин Сергей 9 1
|Добровольский Алексей 5 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Bloomberg 1627 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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