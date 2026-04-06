У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки ытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г. Больше других в минус ушел «СберМобайл» (ООО «Сбербанк-телеком) — его убыток вырос в два раза, до 3,3 млрд руб. Только запустившийся виртуальный оператор «Альфа мобайл» (ООО «Альфа-мобайл») уже разработал бизнес-план выхода из убытков, а его отрицательный финансовый результат достиг 1,3 млрд руб. на фоне инвестиций. В два раз нарастил небольшой у

«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам операт

Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом «Альфа-Мобайл» в первом квартале 2025 года. «Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позв

Бесплатная версия мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт» пополнилась новыми функциями 21 марта 2016 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые функции бесплатной версии мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Так, теперь можно не только просматривать информацию по своим счетам и уп

В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка» - компания ЕТК, расширяют сеть каналов пополнения карты «Стрелка». Теперь пассажиры - клиенты «Альфа-Банка» могут дистанционного пополнить «Стрелку» через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Для пополнения карты необходимо в разделе «Оплата услуг/Городской транспорт» интернет-банка выбрать «Стрелка», в мобильном банке карту «Стрелка» можно найти в разделе «Все получа

«Альфа-Банк» представил новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл» С 4 августа 2015 г. клиентам «Альфа-Банка» доступны новые возможности в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Доработки коснулись: оплаты мобильной связи — так, номер телефона теперь подставляется автоматически из адресной книги при вводе первых ци

«Альфа-Банк» запустил чат с клиентами в мобильном банке «Альфа-Мобайл» «Альфа-Банк» ввел функцию чата с сотрудниками банка в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Теперь клиенты могут проконсультироват

Мобильный банк «Альфа-Мобайл» заработал на Apple Watch а-Банк реализовал поддержку нового продукта компании Apple — Apple Watch — в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка — пользователи «Альфа-Мобайла» — смогут совершать операци

Мобильный банк «Альфа-Мобайл» станет доступен в Apple Watch -Банк» реализовал поддержку нового продукта компании Apple - Apple Watch - в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка - пользователи «Альфа-Мобайла» смогут совершать операции

«Яндекс.Деньги» разрешили интернет-магазинам подключать приём платежей через «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл» для интернет-магазинов подключить приём платежей через интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Это позволит магазинам выставлять электронные счета тем покупателям, которым у

Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут оплатить штрафы ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл» Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут получить информацию о наличии штрафов ГИБДД в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и сразу же оплатить их. Чтобы совершить оплату, клиенту достаточно знать данные водителя/автомобиля или номер и дату постановления. Если в результате поиска были обнаружены штрафы

В мобильном банке «Альфа-Мобайл» теперь можно восстановить пароль для входа «Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна функция восстановления пароля для входа в «Альфа-Мобайл», сообщили CNews в «Альфа-Банке». «Клиенты, которые используют мобильный телефон для

Пользователи «Альфа-Мобайл» теперь могут самостоятельно блокировать карты «Альфа-Банк» расширил возможности мобильного банка «Альфа-Мобайл». Теперь клиентам банка доступна блокировка или разблокировка карты, выпуск вирт

В мобильном банке «Альфа-Мобайл» появился сервис для управления личными финансами «Мои расходы» В мобильном банке «Альфа-Мобайл» добавлен новый функционал для контроля средств — «Мои расходы». С помощью этого сервиса клиенты «Альфа-Банка» смогут прямо в своем мобильном приложении получать данные о том, скол

В мобильном банке «Альфа-Мобайл» доступны международные денежные переводы «Альфа-Банк» расширил границы услуги «Переводы с карты на карту» — услуга международные «Переводы с карты на карту» стала доступна в мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиент, пользователь мобильного банка «Альфа-Мобайл», может совершить международный перевод со своей карты на карту, выпущенную любым банком Армении, Азербайджана,

Подключить «Альфа-Мобайл-Лайт» теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик» том, что в интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно подключить бесплатную версию мобильного банка «Альфа-Мобайл-Лайт». Таким образом, теперь любой пользователь «Альфа-Клика» может воспользоват

Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн овой или кредитной карты банка, теперь могут подключить интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» в режиме онлайн на сайте «Альфа-Банка». Процедура

Пользователям «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» доступна услуга «Мой контроль» С 10 июня 2013 г. клиентам «Альфа-Банка» — пользователям мобильного банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл-Лайт» (бесплатная версия) — доступна услуга «Мой контрол

«Альфа-Банк» запустил новую версию «Альфа-Мобайл» для iOS и Android «Альфа-Банк» обновил приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» и предоставил своим клиентам новые возможности дистанционного банкинга. Расширенный функционал приложения позволяет каждому пользователю сделать процесс управления своими финансам

«Альфа-Банк» расширил функционал интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл» для нерезидентов РФ яющиеся резидентами РФ, получили новые возможности в интернет-банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь им стал доступен функционал переводов с карты на карту, заказ платежных