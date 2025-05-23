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Коперник-Инвест


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 4
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Коперник-Инвест и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8887 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 3
Киевстар - Kyivstar 543 3
Ростелеком 9912 2
МегаФон 9260 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 256 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 128 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент 16 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 100 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2877 2
Альфа-Групп 717 2
ГПБ - Газпромбанк 1106 1
Альфа-Банк 1799 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1129 1
АЛОР брокер 7 1
АЛРУД 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
Apple iPhone 6 4863 1
Торбахов Александр 98 4
Кирсанова Светлана 70 4
Шоржин Валерий 59 4
Зайков Максим 26 4
Насретдинов Ренат 7 3
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Фридман Михаил 138 2
Авен Петр 59 2
Шадаев Максут 1044 1
Анохин Сергей 82 1
Брюквин Юрий 299 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Хан Герман 52 1
Косогов Андрей 29 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 1
Насредтинов Ренат 2 1
Трегубенкова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 4
Украина 7665 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Казахстан - Республика 5640 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 2
Узбекистан - Республика 1781 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 2
Европа 24383 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 1
Азия - Азиатский регион 5613 1
Армения - Республика 2320 1
Норвегия - Королевство 1813 1
Канада 4924 1
Африка - Африканский регион 3518 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Грузия 1255 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Таджикистан - Республика 882 1
Бурунди - Республика 69 1
Египет - Арабская Республика 1020 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 239 1
Зимбабве - Республика 117 1
Намибия - Республика 89 1
Камбоджа - Королевство 151 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 76 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 701 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2208 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 974 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 124 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2567 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6285 1
Кредитование - Рефинансирование 145 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 1
Ведомости 1072 1
Рустелеком ТК 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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