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Коперник-Инвест
УПОМИНАНИЯ
Коперник-Инвест и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 2
|Apple iPhone 6 4863 1
|Торбахов Александр 98 4
|Кирсанова Светлана 70 4
|Шоржин Валерий 59 4
|Зайков Максим 26 4
|Насретдинов Ренат 7 3
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Фридман Михаил 138 2
|Авен Петр 59 2
|Шадаев Максут 1044 1
|Анохин Сергей 82 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Хан Герман 52 1
|Косогов Андрей 29 1
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 139 1
|Насредтинов Ренат 2 1
|Трегубенкова Анна 3 1
|Рустелеком ТК 304 1
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