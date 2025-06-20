Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177700
ИКТ 13819
Организации 10737
Ведомства 1469
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76314
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

ОМЗ УЗТМ Уралмашзавод Уральский Завод Тяжелого Машиностроения ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК

ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК

«Уралмаш. Новые силуэты», 1973 Худ. Семёнов Борис Александрович «Уралмаш. Новые силуэты», 1973 Худ. Семёнов Борис Александрович
«Уралмашевские конструкторы», 1962 г. Автор: Костина Нина Васильевна «Уралмашевские конструкторы», 1962 г. Автор: Костина Нина Васильевна
"Мартены Уралмаша", 1975 г. А. Ф. Бурак "Мартены Уралмаша", 1975 г. А. Ф. Бурак
«Джавахарлал Неру и Индира Ганди на Уралмашзаводе» 1954 г. Нестеров Иван Наумович (1922-2003) «Джавахарлал Неру и Индира Ганди на Уралмашзаводе» 1954 г. Нестеров Иван Наумович (1922-2003)
"Утро Уралмаша" 1969 Автор:Костина Нина "Утро Уралмаша" 1969 Автор:Костина Нина
Работницы Уралмаша на заводе Юрий Пименов, 1934 Екатеринбургский музей изобразительных искусств Работницы Уралмаша на заводе Юрий Пименов, 1934 Екатеринбургский музей изобразительных искусств
"Уралмаш. Горячий цех, на кране Людмила Окунева" 1975 г. Семенов Борис Александрович (1917 - 1991) "Уралмаш. Горячий цех, на кране Людмила Окунева" 1975 г. Семенов Борис Александрович (1917 - 1991)
«Уралмаш. Новые силуэты», 1973 Худ. Семёнов Борис Александрович

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 32 442 663 393 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 32 442 663 393 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 15 084 576 533 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 29 658 507 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Уралмаш НГО Холдинг» презентовал первый российский роботизированный комплекс для буровых установок 3
04.04.2025 Softline заплатил 2,2 миллиарда за ИТ-интегратора «Объединенных машиностроительных заводов» 1
23.05.2024 «Чебуратор»: студенты Пермского Политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве 1
07.07.2023 В метро Екатеринбурга набрал скорость мобильный интернет 1
16.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи и интернета в столице Урала 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
09.07.2019 «Цифра» и «УЗТМ-Картрэкс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения 7
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
19.12.2018 «Росэлектроника» поставила взрывозащищённые телесистемы с Wi-Fi для буровых установок 1
07.12.2018 Уралмашзавод запустил проекты цифровизации производства 5
15.05.2018 «Мегафон» построил к ЧМ 2018 крупную базовую станцию на Урале 1
09.03.2017 «Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс» и «Электропром» договорились о сотрудничестве 3
07.11.2016 «Акадо-Екатеринбург» наращивает абонентскую базу 1
23.09.2016 «Акадо-Екатеринбург» оснастил видеонаблюдением лифты в Юго-Западном районе города 1
22.06.2016 «Уралмашзавод» сократил сроки подготовки бюджетов с помощью «1C:ERP Управление предприятием 2.0» 4
01.12.2015 МТС обновила сеть в екатеринбургском метро 1
30.06.2015 «Акадо-Екатеринбург» внедрила новую технологию подключения абонентов к сети 1
22.01.2015 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Б.Ф. Андреева (1915–1982), актера театра и кино» 1
28.08.2014 «Акадо-Екатеринбург» ведет поиск злоумышленников, подозреваемых в попытке хищения телекоммуникационного кабеля 1
23.08.2013 «Акадо – Екатеринбург» оснастил летний парк «Уралмаш» системой видеонаблюдения и бесплатным Wi-Fi 3
20.08.2013 Количество корпоративных клиентов «Акадо – Екатеринбург» достигло 1 тыс. 1
06.06.2013 «Акадо» установит видеонаблюдение за дворовыми площадками в нескольких районах Екатеринбурга 1
06.11.2012 «Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода» 1
07.04.2009 PM Expert помогает внедрять КСУП в МК «Уралмаш» 7
11.09.2008 «Микротест» автоматизировал учет материальных ценностей в МК ОРМЕТО-ЮУМЗ 2
07.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
06.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
05.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
26.10.2004 Autodesk запустила программу легализации своего ПО в России 1
20.08.2004 Infor global solutions купила фирму Aperum 2
17.04.2003 Подведены итоги международной конференции по электронному документообороту 1
31.03.2003 IBM и «ЭпикРус» стали партнерами 2
29.08.2002 Объявлен конкурс на лучшее инновационное веб-решение на базе языка XML 2
21.03.2002 Первую CRM-систему внедрили в России три года назад 2
27.12.2001 infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях 2
06.12.2001 "ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ 2
03.12.2001 Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка 2
29.11.2001 Epicor поддержала архитектуру .NET 2
28.11.2001 "ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса 2
06.09.2001 "ЭпикРус" завтра огласит победителя международного тендера среди поставщиков ERP-систем 2

Публикаций - 45, упоминаний - 84

ОМЗ УЗТМ и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 12
Epicor Software Corporation 160 12
Миранда-Медиа - МирТелеКом 46 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 9
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 9
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 4
Гранит-Центр НПП 47 4
InterTrust - ИнтерТраст 329 4
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 3
Microsoft Corporation 24908 3
Xerox 1145 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 3
Autodesk 618 1
Цифра ГК 2487 1
Intermech - Интермех НПП 22 1
SAP SE 5345 1
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
Микротест 278 1
8540 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Cisco Systems 5165 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Legrand 78 1
АйТи 1390 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Термика Консалтинговая группа 24 1
InterProCom - Интерпроком 44 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 1
Галфинд 4 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 12
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 11
Казахмыс - Kazakhmys 51 10
ГПБ - Газпромбанк 1114 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 4
Татнефть 230 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 4
Мосэнерго ПАО 129 4
Бурятзолото 11 4
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 4
Альфа-Банк 1804 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 3
Газпром ПАО 1375 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 3
Северсталь Эмаль 4 3
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 2
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 4 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова - Ижорские заводы Карьерные тяжёлые экскаваторы 1 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Катюша МК - Катюша Мебельный комбинат - Катюша Кухни 2 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Ульяновскэнерго 3 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Электрогорскмебель 2 1
American Express - Amex 331 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 88 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 94 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 7
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3440 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1895 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10653 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1218 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1705 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 801 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 150 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6611 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4541 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6155 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2505 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8155 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3013 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3512 1
Epicor ERP 34 9
Microsoft Visual Studio 413 2
1С:ERP Управление предприятием 630 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3345 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1830 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 1
Гомонов Александр 6 3
Теплов Евгений 1 1
Носков Константин 237 1
Богачев Игорь 180 1
Леденева Евгения 2 1
Головко Олег 8 1
Рыбаков Владислав 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Петерсон Ольга 8 1
Билев Олег 1 1
Schaper Jim - Шарпер Джим 7 1
Schaper Jim - Шапер Джим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 27
Германия - Федеративная Республика 12803 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 3
Европа 24422 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 1
Казахстан - Республика 5674 1
Армения - Республика 2333 1
Беларусь - Белоруссия 5861 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1310 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Узбекистан - Республика 1795 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Таджикистан - Республика 887 1
Монголия 356 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 271 1
Туркмения - Туркменистан 438 1
Тунис - Тунисская Республика 168 1
Нидерланды 3564 1
Австрия - Австрийская Республика 1317 1
Азия - Азиатский регион 5629 1
Ирландия - Республика 1018 1
Италия - Итальянская Республика 4391 1
Испания - Королевство 3739 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3066 1
Польша - Республика 1987 1
США - Калифорния 4683 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Евразия - Евразийский континент 619 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Венгрия 842 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 5
Дача - дачники 918 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5769 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3252 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7467 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 628 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 15 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2561 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 166 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5050 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6054 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 1
Энергетика - Energy - Energetically 5278 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2439 1
Образование в России 2395 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 231 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 4
Открытые системы ИД 175 3
PCweek 30 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
Forrester Research 824 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Epicor Perspectives 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще