ОМЗ УЗТМ Уралмашзавод Уральский Завод Тяжелого Машиностроения ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК

«Уралмаш. Новые силуэты», 1973 Худ. Семёнов Борис Александрович «Уралмашевские конструкторы», 1962 г. Автор: Костина Нина Васильевна "Мартены Уралмаша", 1975 г. А. Ф. Бурак «Джавахарлал Неру и Индира Ганди на Уралмашзаводе» 1954 г. Нестеров Иван Наумович (1922-2003) "Утро Уралмаша" 1969 Автор:Костина Нина Работницы Уралмаша на заводе Юрий Пименов, 1934 Екатеринбургский музей изобразительных искусств "Уралмаш. Горячий цех, на кране Людмила Окунева" 1975 г. Семенов Борис Александрович (1917 - 1991) «Уралмаш. Новые силуэты», 1973 Худ. Семёнов Борис Александрович

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 15 дел, на cумму 32 442 663 393 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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