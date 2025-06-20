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ОМЗ УЗТМ Уралмашзавод Уральский Завод Тяжелого Машиностроения ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 32 442 663 393 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ОМЗ УЗТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 3
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 4
|Открытые системы ИД 175 3
|PCweek 30 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 2
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|Forrester Research 824 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 4
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 1
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