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Epicor ERP

СОБЫТИЯ

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06.02.2014 Решение по управлению ресурсами предприятия Epicor ERP теперь доступно и на российском рынке 2
13.06.2013 Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов 1
14.11.2012 Intellectika займется продвижением решений Epicor в России 1
14.11.2012 Epicor анонсировала новое решение для резервного копирования и восстановления системы для среднего бизнеса 1
01.11.2012 Epicor завершила приобретение Solarsoft Business Systems и отчиталась за 2012 финансовый год 2
13.07.2012 Epicor будет использовать платформу SQL Server 2012 в программных решениях для бизнеса 1
12.10.2011 Глава Epicor дал эксклюзивное интервью CNews 2
22.07.2011 Выбираем ERP-систему для СМБ: как не ошибиться 1
26.10.2010 Epicor представила новое консолидированное решение Smarter Business Intelligence 3
30.09.2010 Александр Горбачев: Отменить ERP-проект означает остановить бизнес 3
23.08.2010 Доход Epicor во втором квартале 2010 г. увеличился на 9% 1
25.05.2010 Epicor Software отчиталась об итогах деятельности за 2009 г. 1
02.03.2010 Доход Epicor от продаж ПО в четвертом квартале 2009 г. вырос на 88% 1
01.12.2009 Александр Горбачев: ERP заставляют заказчика заглянуть "в себя" 1
09.11.2009 CNews TV. Мэт Малдун: ERP-система нового поколения 2
28.10.2008 Epicor анонсирует ERP-систему нового поколения: Epicor 9 1
26.08.2008 Epicor отчиталась за второй квартал 2008 финансового года 1
23.06.2005 Epicor Scala представила новое ПО 1
29.08.2002 Объявлен конкурс на лучшее инновационное веб-решение на базе языка XML 1
18.06.2002 Moscow Duty Free автоматизирует управление с помощью решения "ЭпикРус" 1
17.06.2002 Компании "ЭпикРус" и "Докар" подписали партнерское соглашение 1
10.06.2002 "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза" 1
07.06.2002 НПО "Мостовик" начинает внедрение системы infor:COM 1
31.05.2002 "ЭпикРус" локализует модуль логистики 1
21.03.2002 Первую CRM-систему внедрили в России три года назад 1
27.12.2001 infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях 1
06.12.2001 "ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ 1
03.12.2001 Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка 1
29.11.2001 Epicor поддержала архитектуру .NET 1
28.11.2001 "ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса 1
28.08.2001 "ЭпикРус" получила сертификат соответствия российским требованиям законодательства и стандартам качества 1
09.08.2001 "ЭпикРус" представила стратегический план развития компании 1
02.08.2001 "ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Planner Open Integration 1
13.07.2001 "ЭпикРус" представит ERP-решение для Уральского региона 1

Публикаций - 35, упоминаний - 44

Epicor ERP и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 34
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 16
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 14
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Microsoft Corporation 25775 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 6
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 2
9594 2
Крок - Croc 1964 2
Cornerstone OnDemand - Корнерстоун 4 1
Интеллектика - Intellectika 18 1
QAD 40 1
Unit4 3 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Oracle Corporation 7074 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Компас 20 1
WorkDay 33 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 10
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 10
Казахмыс - Kazakhmys 52 9
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 7
Северсталь ПАО - Северсталь Эмаль 5 1
ФинЭкспертиза 10 1
Уралхимпласт 3 1
Мостовик НПО 8 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
Докар 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
American Express - Amex 338 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 2
Управление финансами - Financial management 646 2
Web 2.0 - Веб 2.0 400 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Epicor ICE - Epicor Internet Component Environment 4 4
Microsoft Office 4170 4
Epicor True SOA 3 3
Microsoft Windows 16882 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Epicor Financial Management - Epicor Financials Suite 2 2
Epicor Clientele 14 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Epicor EPM - Epicor Enterprise Performance Management 2 2
IFS Applications 39 2
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 2
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Epicor Vantage HRM 3 1
Epicor Service Connect 4 1
Epicor Mobile Field Service 3 1
Epicor Portal 2 1
Epicor DecisionStore 1 1
Epicor Commerce Suite 1 1
Epicor Project Suite 1 1
Epicor CRM - Epicor Cusomer Relationship Management Suite 1 1
Epicor Everywhere Framework 1 1
Epicor AFP - Epicor Advanced Financial Planning 1 1
Epicor AFR - Epicor Advanced Financial Reporting 1 1
Epicor Managed Services 1 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
Exact Globe 6 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Росинфосерт - Система добровольной сертификации средств и систем в сфере информатизации 4 1
Infor Мебель 4 1
Microsoft Azure 1526 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Klaus George - Клаус Джордж 8 2
Петерсон Ольга 8 1
Орехов Владимир 2 1
Царьков Юрий 2 1
Лисовец Денис 1 1
Гущина Елена 3 1
Гомонов Александр 6 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Norwood James - Норвуд Джеймс 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Максимов Вячеслав 15 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Макаров Станислав 118 1
Демидов Михаил 134 1
Хавторин Антон 25 1
Волкова Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Германия - Федеративная Республика 13221 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
США - Калифорния 4829 3
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Нидерланды 3746 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
CNews TV 747 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Epicor Perspectives 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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